الخميس, ديسمبر 1, 2022
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إنريكي يكشف مفاجأة حول علاقة غافي بالأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا!

قدّم جافي للملك قميصاً موقّعاً منه بحجم صغير جداً

كتب رفيف عبدالله
إنريكي يكشف مفاجأة حول علاقة غافي بالأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا! watanserb.com
الأميرة ليونور وغافي
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وطن– لا تزال أخبار العلاقة الرومانسية المُفترَضة بين ابنة الملك فيليب السادس وبابلو مارتن المعروف باسم جافي، أحد لاعبي برشلونة، يتصدر حديث الشعب.

غافي ملك إسبانيا!

وتفاجأ لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني بسؤال محرج عن العلاقة بين الأميرة ليونور وغافي.  وذلك خلال بث مباشر على تطبيق “تويتش”.

وطرح أحد المشجعين سؤالاً على لويس إنريكي يسأله فيها عن علاقة غافي بوريثة عرش ملك إسبانيا.

الأميرة ليونور
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وكانت صيغة السؤال “ما رأيك في أن غافي قد يكون ملكا لإسبانيا؟”.

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ضحك وإنكار

والأكثر مفاجأة هو رد فعل إنريكي الذي ضحك بصوت عالي، وقال: “لا اعتقد أن هذا صحيح… ولكن الجماهير تحب الشائعات”.

وراجت الأخبار في الآونة الأخيرة، شأنَ ما تطرقت له صحيفة “فوتبول إسبانيا” عن وجود علاقة مُحتمَلة بين الابنة الكبرى لملك إسبانيا -أي وريثة العرش- ولاعب خط وسط الفريق الكاتالوني، بسبب الهدية التي قدمها اللاعب للملك.

غافي والأميرة ليونور
بابلو مارتن
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وبالعودة إلى التفاصيل، يشار إلى أنه عندما دخل ملك إسبانيا، فيليب السادس، غرفةَ الملابس لتهنئة منتخب بلاده بعد فوزه الثمين على كوستاريكا في مونديال قطر، قدّم جافي الذي سجّل الهدف الخامس للملك قميصاً موقّعاً منه بحجم صغير جداً.

قميص للأميرة ليونور

حيث وقّع “جافي” قميصاً مختلفاً في الحجم عن ذلك الذي وقّعه جميع اللاعبين. ما عزّز الشائعات بأنه كان مخصّصاً للأميرة ليونور المعجبة بجافي.

غافي والأميرة ليونور
ليونور تمسك بالقميص الموقع

هذا وقد كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن وريثة العرش الأميرة ليونور لديها شيء من الإعجاب للاعب خط وسط المتادور الإسباني “جافي”.

غافي والأميرة ليونور
وريثة عرش ملك إسبانيا

وفقًا لمعلوماتهم، فإن ملفها المدرسي، في أكاديمة ويلز حيث تتابع تعليمها رفقة أمراء وأميرات آخرين، مغطًّى بصور اللاعب الإسباني الدولي.

شاب برازيلي

وتشير ذات الصحيفة، إلى أن الأميرة الإسبانية قد كانت بالفعل في علاقة غرامية مع شاب برازيلي، لكنهما انفصلا منذ فترة ليست بالطويلة.

وصفت الصحيفة جافي باللاعب الوسيم، الذي يمكن أن يخطف قلب أي فتاة في سنه، والأميرة -على حد قولها- من الممكن أن تكون واحدة من أولئك اللواتي أغرمن بسحر لاعب وسط المنتخب الإسباني، خاصة بعد تسجيله أحد أهداف المونديال لصالح بلاده.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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