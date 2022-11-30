الخميس, ديسمبر 1, 2022
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هل سرقت الملكة رانيا فكرة فستانها الجريء من الأميرة بياتريس؟! (شاهد)

كان لدى الملكة "اللمسة النهائية المثالية" لملابسها

كتب رفيف عبدالله
هل سرقت الملكة رانيا فكرة فستانها الجريء من الأميرة بياتريس؟! (شاهد) watanserb.com
الملكة رانيا العبدالله
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وطن– أثارت الملكة رانيا العبدالله جدلاً بالفستان الذي ارتدته في لندن، أثناء مشاركتها في النشاط الذي استضافته الملكة القرينة كاميلا، بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات.

وظهرت الملكة رانيا بفستان سبق أن ارتدته الأميرة بياتريس في الماضي. ومع ذلك، كان لدى الملكة “اللمسة النهائية المثالية” لملابسها.

فستان روكساندا أوكس

ارتدت رانيا (52 عاماً)، فستان روكساندا أوكس يوم الثلاثاء، في الفعالية التي كانت جزءاً من حملة الأمم المتحدة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، في قصر باكنغهام.

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ومن بين أفراد العائلة المالكة الآخرين صوفي وكونتيسة ويسيكس. وأيضًا ولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك. لكن فستان الملكة رانيا الملون هو الذي جذب انتباه المعجبين الملكيين، بحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبريس“.

الملكة رانيا العبدالله
حضرت ملكة الاردن حفل استقبال في قصر باكنغهام مع الملكة كاميلا

فستان روكساندا أوكس هو “فستان بدون أكمام بلون محكم”، يتميز برقبة دائرية عالية، وفتحة عند الصدر، وتنورة كاملة على شكل حرف A، حسب وصفه.

للأسف، لم يعد هذا الفستان متوفرًا، لذلك ليس من الواضح كم كانت تكلفته وقتَ الشراء للملكة رانيا ملكة الأردن.

أسعار صادمة

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قامت الملكة بإقران الفستان مع سترة من صوف محبوكة باللون الأزرق الداكن. وحملت أيضًا حقيبة “فيندي” لهذه المناسبة المهمة.

تباع هذه الحقيبة مقابل 3400 جنيه إسترليني، أي ما يعادل ٤١١7 دولاراً أمريكياً.

الملكة رانيا العبدالله
على اليسار الملكة رانيا ملكة الأردن/ على اليمين الأميرة بياتريس

توصف الحقيبة، بأنها “حقيبة بيكابو الصغيرة الأيقونية، مصنوعة من جلد “كويو رومانو” الأبيض، ومزينة بخياطة يدوية وقفل كلاسيكي على كلا الجانبين”.

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يتابع الوصف: “يتميز ببطانة من جلد كويو رومانو بدرجات ألوان متناسقة مع جزأين مفصولين بفاصل صلب، وجيب داخلي بسحاب، وأواني معدنية مطلية بالذهب”.

يمكن حمل الحقيبة باليد أو ارتداؤها إما على الكتف أو عبر الجسم، بفضل المقبض وحزام الكتف القابل للضبط والفصل.

حذاء أيقونة

أخيرًا، بالنسبة للأحذية، ارتدت الملكة رانيا من علامة جينيفر شاماندي “Bespoke Lorenzo 105 Navy Suede and Elaphe Pumps”، والتي تباع بسعر 580 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل 702 دولار أمريكي.

يقول وصفهم: “حيث بدأ كل شيء. يجمع حذاء لورنزو الأيقونية بين الأناقة الخالدة مع توقيع جنيفر شاماندي “Eye of the Needle”الحاصل على براءة اختراع”.

الملكة رانيا العبدالله
الملكة رانيا ترتدي نفس فستان الأميرة بياتريس

وتابع الوصف، “شبكة Nappa السوداء الخالية من العيوب مصنوعة يدويًا من قبل حرفيين إيطاليين في حذاء مريح ومتوازن للغاية. مع كعب 105 مم، الارتفاع المثالي للتطور العملي من النهار إلى الليل”.

يمكن ارتداء حذاء Lorenzo بطريقتين: مع أو بدون حزام من الجلد الناعم يتم ربطه عبر عين الإبرة ومشبك عبر القدم، مما يضمن حصولك على أقصى قدر من الأميال من حذائك الجديد الجميل.

الحزام قابل للإزالة من أجل تعدد الاستخدامات، مما يوفر مظهرًا كلاسيكيًا أكثر وأكثر مواكبة للاتجاه.

فعلتها بياتريس

ومع ذلك، فإن الملكة رانيا ليست الملكة الوحيدة التي ارتدت فستان Roksanda Oakes بلا أكمام.

فقد ارتدته الأميرة بياتريس سابقاً، في عام 2016.

كان الحدث عبارة عن حفلة حديقة في قصر باكنغهام لـ”جمعية غير منسية”، حيث رافقت والدها الأمير أندرو وشقيقتها الصغرى الأميرة يوجيني.

حضرت الأميرة بياتريس حفلة الحديقة مع أندرو وأوجيني

غطّت الأميرة بياتريس ذراعيها بسترة بوليرو قصيرة بظلال متناسقة من البحرية، وحملت حقيبة يد إيدي باركر.

قالت هيلين كانينج، مصممة الأزياء ومؤسسة Coco Mama Style، عن أسلوب الأميرة بياتريس في ذلك الوقت: “الحجم ليس رائعًا بتناسبه المريح على الذراعين والشكل الصندوقي يضيف حجمًا كبيرًا إلى إطارها”.

وتابعت: “إذا كانت تسعى وراء تغطية الجزء العلوي من ذراعها، فسيكون ارتداء فستان بأكمام خيارًا جيدًا للحفاظ على النصف العلوي خاليًا من الضجيج وخصر مدبب لإبراز واحدة من أفضل سماتها”.

بدت بياتريس “تشبه الصندوق” قليلاً حسب المصممة

ومع ذلك، بدا أن المعجبين الملكيين أحبوا أسلوب الملكة رانيا يوم الثلاثاء، وانتقلوا إلى انستجرام للإشادة بأسلوب الملكة رانيا.

المصدراكسبريس - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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