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من الصين إلى الأردن.. مشهد الدوران الغامض للأغنام تكرر ولغز حير العالم

ظهر قطيع أغنام يدور حول نفسه في الكرك

كتب فهمي الورغمي
الدوران الغامض للأغنام watanserb.com
الدوران الغامض للأغنام
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وطن- بعد تداول مقاطع مصورة لأغنام تدور في حلقة دائرية في الصين، وتوثيق هذه الظاهرة في أكثر من مكان حول العالم، رصد ناشطون أردنيون في مدينة “الكرك” نفس الأمر حيث ظهر عدد من الأغنام وهي تدور حول بعضها في شكل دائري.

أغنام تدور حول نفسها في الأردن

ووثق الشاب الأردني “محمد النوايسة” في أحد المراعي بمحافظة الكرك جنوب الأردن، لقطات تظهر مجموعة من الأغنام وهي تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما حدث في الصين (تحديداً في أحد المدن التابعة لإقليم منغوليا الصيني).

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وظهر قطيع الأغنام وهو يلف حول بعضه بشكل دائري، بلا توقف وفق ما نشر الناشط الأردني.

وفي تصريح لـ موقع “العربية.نت” قال الشاب الأردني “إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث”.

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كما أكد أن “هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه والكثير من المارة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع”.

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وبدوره أكد راعي الأغنام المسؤول عن الخراف، أن ما هذا يحدث لأول مرة في تاريخه، بحسب ذات المصدر.

السبب وراء ظاهرة دوران الأغنام في شكل دائري

يشار إلى أنه إلى الآن لا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضاً، على الرغم من محاولات المتخصصين تفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.

وتراوحت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف بين ما هو خُرافي وأسطوري وبين ما استند على الحقائق العلمية.

وهو بالفعل ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي أشارت إلى أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يُسمى داء «الليستريات»، المعروف أيضاً باسم «مرض الدوران».

وقال مات بيل الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك، نقلا عن موقع “ساينس آلرت” “تقوم الأغنام بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة”.

وختم مؤكداً أن “بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر “.

وفي المقابل استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة «ملبورن» الأسترالية “أندرو فيش”، نقلا عن ذات المصدر، أن يكون السبب وراء سلوك هذه الأغنام «مرض الدوران»، بحسب ما ذكرته مجلة الأمراض الحيوانية.

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مؤكدا أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.

وحيّرت ظاهرة دوران الماشية بشكل دائري المتابعين لهذه الظاهرة، خاصة وأنها قد حدثت في أماكن مختلفة حول العالم، الأمر الذي أشعل المخاوف حول انتشار أحد الأمراض الفيروسية المُعدية للأغنام، دون تفطن المجتمع الدولي إليه بعد.

المصدرتويتر، موقع العربية.نت، موقع ساينس آلرت، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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