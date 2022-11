من الصين إلى الأردن.. مشهد الدوران الغامض للأغنام تكرر ولغز حير العالم

- Advertisement -

وطن- بعد تداول مقاطع مصورة لأغنام تدور في حلقة دائرية في الصين، وتوثيق هذه الظاهرة في أكثر من مكان حول العالم، رصد ناشطون أردنيون في مدينة “الكرك” نفس الأمر حيث ظهر عدد من الأغنام وهي تدور حول بعضها في شكل دائري.

ووثق الشاب الأردني “محمد النوايسة” في أحد المراعي بمحافظة الكرك جنوب الأردن، لقطات تظهر مجموعة من الأغنام وهي تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما حدث في الصين (تحديداً في أحد المدن التابعة لإقليم منغوليا الصيني).

وظهر قطيع الأغنام وهو يلف حول بعضه بشكل دائري، بلا توقف وفق ما نشر الناشط الأردني.

وفي تصريح لـ موقع “العربية.نت” قال الشاب الأردني “إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث”.

كما أكد أن “هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه والكثير من المارة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع”.

وبدوره أكد راعي الأغنام المسؤول عن الخراف، أن ما هذا يحدث لأول مرة في تاريخه، بحسب ذات المصدر.

يشار إلى أنه إلى الآن لا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضاً، على الرغم من محاولات المتخصصين تفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.

وتراوحت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف بين ما هو خُرافي وأسطوري وبين ما استند على الحقائق العلمية.

وهو بالفعل ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي أشارت إلى أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يُسمى داء «الليستريات»، المعروف أيضاً باسم «مرض الدوران».

وقال مات بيل الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك، نقلا عن موقع “ساينس آلرت” “تقوم الأغنام بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة”.

وختم مؤكداً أن “بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر “.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022