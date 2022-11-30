مشجع تونسي يقتحم مباراة فرنسا وتونس بعلم فلسطين

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وطن- وثقت صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل لحظة اقتحام مشجع تونسي، لملعب مباراة فرنسا وتونس اليوم، الأربعاء، والتي انتهت بفوز المنتخب التونسي وهو يحمل علم فلسطين.

ويشار إلى المنتخب التونسي هزم نظيره الفرنسي في المباراة التي جمعتهم اليوم على استاد المدينة التعليمية، بهدف دون رد في انتصار تاريخي للتونسيين، لكن رغم الفوز فقد غادرت تونس المونديال.

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وظهر المشجع التونسي الذي لم تكشف هويته بعد، وهو يخترق ملعب المباراة ويحمل علم فلسطين ويجري به مسرعا.

ليتدخل عناصر أمن الاستاد مباشرة ويلاحقوه ليمسكوا به ويخرجوه خارج المعلب، لتستأنف مباراة تونس وفرنسا.

ورغم الخطأ الذي ارتكبه هذا المشجع والذي سوف يتعرض للعقوبة دون شك، إلا أن البعض أثنى على فعله وتضامنه مع القضية الفلسطينية.

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انتصار تاريخي لتونس في وداع المونديال

وشهدت المباراة التي جمعت بين منتخب تونس وفرنسا، أحداث مثيرة وقوية، وانتصار تاريخي لنسور قرطاج رغم مغادرتهم مونديال قطر 2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعلى الرغم من فوز تونس إلا أنه لم يكن كافيًا لبلوغ نسور قرطاج ثمن نهائي المونديال.

وحسم منتخبا فرنسا وأستراليا بطاقتي الترشح لدور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 للمجموعة الرابعة.

وتمكن المنتخب الأسترالي من تحقيق فوز تاريخي على حساب الدنمارك (1-0) في مباراة جمعت بينهما، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022.

أستراليا لم تكن ضمن المرشحين لعبور المجموعة الرابعة في كأس العالم، في ظل تواجد فرنسا، الدنمارك وتونس.

وفي الدقيقة 60، تمكنت أستراليا من تسجيل هدف تاريخي في شباك الدنمارك أهلها للدور ثمن النهائي.

وتصدرت فرنسا، المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، بـ6 نقاط، متفوقة على أستراليا بفارق الأهداف، فيما اكتفت تونس بـ4 نقاط، واحتلت الدنمارك، المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب فرنسا، وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي منتخب أستراليا مع متصدر المجموعة التي تضم كلًا من السعودية، بولندا، الأرجنتين والمكسيك.