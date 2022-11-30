الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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مشجع تونسي يقتحم مباراة فرنسا وتونس بعلم فلسطين

لفت أنظار متابعي مونديال قطر 2022

كتب باسل النجار
مشجع تونسي يقتحم مباراة فرنسا watanserb.com
مشجع تونسي يقتحم مباراة فرنسا
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وطن- وثقت صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل لحظة اقتحام مشجع تونسي، لملعب مباراة فرنسا وتونس اليوم، الأربعاء، والتي انتهت بفوز المنتخب التونسي وهو يحمل علم فلسطين.

ويشار إلى المنتخب التونسي هزم نظيره الفرنسي في المباراة التي جمعتهم اليوم على استاد المدينة التعليمية، بهدف دون رد في انتصار تاريخي للتونسيين، لكن رغم الفوز فقد غادرت تونس المونديال.

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وظهر المشجع التونسي الذي لم تكشف هويته بعد، وهو يخترق ملعب المباراة ويحمل علم فلسطين ويجري به مسرعا.

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ليتدخل عناصر أمن الاستاد مباشرة ويلاحقوه ليمسكوا به ويخرجوه خارج المعلب، لتستأنف مباراة تونس وفرنسا.

مشجع تونسي
مشجع تونسي
مشجع تونسي
مشجع تونسي
مشجع تونسي
مشجع تونسي

ورغم الخطأ الذي ارتكبه هذا المشجع والذي سوف يتعرض للعقوبة دون شك، إلا أن البعض أثنى على فعله وتضامنه مع القضية الفلسطينية.

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انتصار تاريخي لتونس في وداع المونديال

وشهدت المباراة التي جمعت بين منتخب تونس وفرنسا، أحداث مثيرة وقوية، وانتصار تاريخي لنسور قرطاج رغم مغادرتهم مونديال قطر 2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعلى الرغم من فوز تونس إلا أنه لم يكن كافيًا لبلوغ نسور قرطاج ثمن نهائي المونديال.

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وحسم منتخبا فرنسا وأستراليا بطاقتي الترشح لدور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 للمجموعة الرابعة.

وتمكن المنتخب الأسترالي من تحقيق فوز تاريخي على حساب الدنمارك (1-0) في مباراة جمعت بينهما، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022.

أستراليا لم تكن ضمن المرشحين لعبور المجموعة الرابعة في كأس العالم، في ظل تواجد فرنسا، الدنمارك وتونس.

وفي الدقيقة 60، تمكنت أستراليا من تسجيل هدف تاريخي في شباك الدنمارك أهلها للدور ثمن النهائي.

وتصدرت فرنسا، المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، بـ6 نقاط، متفوقة على أستراليا بفارق الأهداف، فيما اكتفت تونس بـ4 نقاط، واحتلت الدنمارك، المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب فرنسا، وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي منتخب أستراليا مع متصدر المجموعة التي تضم كلًا من السعودية، بولندا، الأرجنتين والمكسيك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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