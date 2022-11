مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم، مباراة تونس اليوم بثّاً مباشراً أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الذي حسم تأهّله إلى منافسات الدور ال16 في بطولة كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة مباراة تونس اليوم ضد فرنسا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، ولكن في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة الخامسة مساءً.

وسيعلق على مجريات لقاء تونس (نسور قرطاج)، أمام نظيره حامل اللقب فرنسا (الديوك)، على قناة (bein sport max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

Our goalkeepers Hugo Lloris and Steve Mandanda being put through their paces yesterday 🧤#FiersdetreBleus pic.twitter.com/uRWiXWRzTj

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 29, 2022