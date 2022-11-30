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مونديال قطر 2022

مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا في كأس العالم 2022

تونس في مواجهة صعبة أمام حامل اللقب فرنسا في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تونس وفرنسا watanserb.com
مباراة تونس اليوم بث مباشر
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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم، مباراة تونس اليوم بثّاً مباشراً أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الذي حسم تأهّله إلى منافسات الدور ال16 في بطولة كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة مباراة تونس اليوم ضد فرنسا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

توقيت مباراة تونس اليوم أمام فرنسا

كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، ولكن في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

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فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة الخامسة مساءً.

معلّق أحداث مباراة تونس ضد فرنسا

وسيعلق على مجريات لقاء تونس (نسور قرطاج)، أمام نظيره حامل اللقب فرنسا (الديوك)، على قناة (bein sport max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

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كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس) الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا

ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا، بجودة عاللية وبدون تقطيع، في ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر (اضغط هنا) 

مباراة تونس اليوم مباشر أمام فرنسا كورة لايف (اضغط هنا)

وتلقى منتخب نسور قرطاج التونسي، الخسارة في الجولة الماضية أمام أستراليا بهدف نظيف دون رد، كما وتعادل في مستهل مشواره في البطولة العالمية أمام الدنمارك بدون أي من الأهداف.

ترتيب منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

ويتصدر حامل اللقب فرنسا (الديوك)، صدارة المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

كما وأتى منتخب تونس في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، حتى هذه الساعة.

المصدروطن ،توتير
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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