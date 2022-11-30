مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم، مباراة تونس اليوم بثّاً مباشراً أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الذي حسم تأهّله إلى منافسات الدور ال16 في بطولة كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة مباراة تونس اليوم ضد فرنسا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

توقيت مباراة تونس اليوم أمام فرنسا

كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، ولكن في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

- Advertisement -

فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة الخامسة مساءً.

معلّق أحداث مباراة تونس ضد فرنسا

وسيعلق على مجريات لقاء تونس (نسور قرطاج)، أمام نظيره حامل اللقب فرنسا (الديوك)، على قناة (bein sport max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

Our goalkeepers Hugo Lloris and Steve Mandanda being put through their paces yesterday 🧤#FiersdetreBleus pic.twitter.com/uRWiXWRzTj — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 29, 2022

- Advertisement -

كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس) الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا

ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا، بجودة عاللية وبدون تقطيع، في ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

وتلقى منتخب نسور قرطاج التونسي، الخسارة في الجولة الماضية أمام أستراليا بهدف نظيف دون رد، كما وتعادل في مستهل مشواره في البطولة العالمية أمام الدنمارك بدون أي من الأهداف.

رسمياً منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني واول المتصدرين منتخب قوي ويمتلك مقومات منتخب بطل وباستطاعته عدم التفريط بلقب المونديال الصراع على البطاقة الثانية مفتوح بين تونس والدنمارك واستراليا pic.twitter.com/w9Iv2DhYRy — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) November 26, 2022

ترتيب منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

ويتصدر حامل اللقب فرنسا (الديوك)، صدارة المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

Training hard for our third group game against Tunisia tomorrow! 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8gxz2tFzz2 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 29, 2022

كما وأتى منتخب تونس في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، حتى هذه الساعة.