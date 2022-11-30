لماذا ترفض الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث مصافحة الحشود؟.. السبب سيدهشك

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وطن- في المناسيات الهامة أو خلال الإتباطات الرسمية، دائما ما نرى أفراد العائلة الملكية في بريطانيا وهم يقومون بمصافحة الجمهور.

إلا أن فردا واحدا من العائلة المالكة البريطانية يرفض الإقتراب من الجمهور وحتى مصافحتهم وهي الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

خلال ظهور لها في الفيلم الوثائقي الشهير Queen of the World والذي عرض على قناة ITV في عام 2018، تحدثت الأميرة آن عن كيف تغيرت القواعد والبروتوكولات الملكية البريطانية، كما كشفت عن سبب رفضها مصافحة الجمهور أثناء السير.

لماذا ترفض الأميرة آن مصافحة الجمهور؟

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حيث قالت”الحقيقة أننا لا نستطيع أن نصافح أي شخص، ولذلك فإنني أفضل ألا أقوم بمصافحة الجميع، لقد حرصت على اتباع هذه القاعدة. ولكنني لاحظت أن الأفراد الآخرين من العائلة المالكة البريطانية (في إشارة إلى الأمير ويليام وزوجته والأمير هاري) لا يقومون بذلك.”



كما علقت الأميرة آن على اختيار أفراد العائلة المالكة البريطانية الأصغر سنا القيام بمصافحة أفراد الجمهور، حيث قالت: “لا أعتقد أنه يمكنني أن أقول إذا ما كان ذلك (قيامهم بالمصافحة) خطأ أم لا، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن المصافحة قد أفسدت الهدف من الجولات بين أفراد الجمهور، لقد أصبح الأمر أقرب من تمرين مصافحة بدلا من مقابلة أفراد الجمهور والاستماع إليهم”.

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كما أشارت إلى أنها تجد صعوبة في التحدث إلى الجمهور بسبب تنامي وسيطرة التكنولوجيا بين الكثيرين منهم.

الفيلم الوثائقي Queen of the World هو فيلم مكون من جزئين ويركز على الدور الكبير الذي قامت به الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على الساحة الدولية، وعن فكرة الجولات بين أفراد الجمهور، وكيف جاءت بها الملكة في سبعينيات القرن الماضي، في محاولة “للاقتراب أكثر من أفراد الجمهور”، و “إلقاء التحية على أفراد الجمهور” من حين لآخر.

في الواقع، شعرت الملكة إليزابيث بنفس شعور ابنتها عندما يتعلق الأمر بالإفراط في استخدام التكنولوجيا عند مقابلة أفراد العائلة المالكة.

ففي عام 2014، أشار السفير الأمريكي ماثيو بارزون إلى أن الملكة الراحلة اُعتبرت أنه تصرف غير لائق أن ينشغل الجمهور بهواتفهم الذكية، لإلتقاط صور لها، عندما تظهر هي علنًا، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

