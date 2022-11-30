الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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الهدهد

ردة فعل “بوتين” على رفض سيدة شيشانية مسلمة معانقته (شاهد)

أخبرها بأنه سيشيد بها أمام رئيسها رمضان قديروف

كتب سالم حنفي
سيدة شيشانية ترفض معانقة بوتين watanserb.com
لقاء بوتين مع أمهات العسكريين اللذين يقاتلون معه في أوكرانيا
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعَ فيديو يوثّق ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سيدة شيشانية مسلمة رفضت معانقته.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “بوتين” أثناء لقائه مع مجموعة من أمهات الجنود المشاركين في الحرب في أوكرانيا، ليقوم في ختام اللقاء بالتقاط صورة جماعية معهن ومعانقتهن.

وأظهر الفيديو أنّه عندما وصل الرئيس الروسي إلى السيدة المسلمة، رفضت عناقه قائلة: “أنا آسفة لكن لدينا عاداتنا الخاصة، وفي تقاليدنا لا يمكن عناق أو مصافحة رجل أجنبي”.

بوتين يُشيد بفعل السيدة الشيشانية

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وردّ “بوتين” على السيدة قائلاً إنه يعلم ذلك، ثم فتح ذراعيه في الهواء، مضيفاً أنه سيُشيد بها أمام رئيسها رمضان قديرف.

حركة نازية جديدة في أوكرانيا

ونقلت “روسيا اليوم” عن الرئيس “بوتين” قولَه خلال لقاء أمهات العسكريين الذين يقاتلون في أوكرانيا، إن الأوكرانيين يتمّ استخدامهم كوقود للمدافع، والذين “يسيئون التصرف” يتم إطلاق النار عليهم أمام زملائهم، وهذا تأكيد لنظام النازيين الجدد.

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وقال: إن “روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويدفعون كل شيء لهم. إنهم يستخدمونهم بالفعل كوقود للمدافع، دون أي مبالغة.. ويتم إطلاق النار على من يسيء التصرف أمام زملائهم”.

وشدّد “بوتين” على أنّ “هناك جو أخلاقي مختلف تماماً.. إنه يؤكد مرة أخرى أننا نتعامل مع حركة نازية جديدة دون أي مبالغة”.

وأضاف، أنّ الصناعة العسكرية الروسية تعمل حالياً على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل قسم من أقسام الجيش الروسي، لتقليل الخسائر البشرية بأكبر قدر ممكن.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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