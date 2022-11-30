ردة فعل “بوتين” على رفض سيدة شيشانية مسلمة معانقته (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعَ فيديو يوثّق ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سيدة شيشانية مسلمة رفضت معانقته.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “بوتين” أثناء لقائه مع مجموعة من أمهات الجنود المشاركين في الحرب في أوكرانيا، ليقوم في ختام اللقاء بالتقاط صورة جماعية معهن ومعانقتهن.

وأظهر الفيديو أنّه عندما وصل الرئيس الروسي إلى السيدة المسلمة، رفضت عناقه قائلة: “أنا آسفة لكن لدينا عاداتنا الخاصة، وفي تقاليدنا لا يمكن عناق أو مصافحة رجل أجنبي”.

بوتين يُشيد بفعل السيدة الشيشانية

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وردّ “بوتين” على السيدة قائلاً إنه يعلم ذلك، ثم فتح ذراعيه في الهواء، مضيفاً أنه سيُشيد بها أمام رئيسها رمضان قديرف.

🚨 رفضت أم جندي مسلمة من الشيشان عناق بوتين وقالت: انا آسفة في تقاليدنا لا يمكنك العناق والمصافحة مع شخص غريب. – ليرد بوتين عليها: أنا اعرف ذلك وأشاد بها أمام رئيس الشيشان رمضان قديروف. pic.twitter.com/ZP6yDKC1LK — شؤون روسية ✪ (@id7p_) November 29, 2022

حركة نازية جديدة في أوكرانيا

ونقلت “روسيا اليوم” عن الرئيس “بوتين” قولَه خلال لقاء أمهات العسكريين الذين يقاتلون في أوكرانيا، إن الأوكرانيين يتمّ استخدامهم كوقود للمدافع، والذين “يسيئون التصرف” يتم إطلاق النار عليهم أمام زملائهم، وهذا تأكيد لنظام النازيين الجدد.

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وقال: إن “روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويدفعون كل شيء لهم. إنهم يستخدمونهم بالفعل كوقود للمدافع، دون أي مبالغة.. ويتم إطلاق النار على من يسيء التصرف أمام زملائهم”.

وشدّد “بوتين” على أنّ “هناك جو أخلاقي مختلف تماماً.. إنه يؤكد مرة أخرى أننا نتعامل مع حركة نازية جديدة دون أي مبالغة”.

وأضاف، أنّ الصناعة العسكرية الروسية تعمل حالياً على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل قسم من أقسام الجيش الروسي، لتقليل الخسائر البشرية بأكبر قدر ممكن.