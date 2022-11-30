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الهدهد

“حق محمد ضياء”.. هل يغطي النظام المصري على جريمة نجل الدبلوماسي البارز؟

حادثة هزت مصر

كتب خالد الأحمد
محمد ضياء watanserb.com
محمد ضياء
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وطن- بعد الحادث الذي أودى بحياة الشاب المصري محمد ضياء دهساً في منطقة المعادي بتاريخ 24/11/2022، من قبل سيارة يقودها نجل ديبلوماسي مصري خرجت وزارة الداخلية المصرية ببيان برأت فيه الشاب المتسبب بالحادث ما أحدث جدلا في الشارع المصري.

لكن بيان الداخلية أثار موجة غضب بين النشطاء، وسط اتهامات للسلطات بالتغطية على القضية وتوجيهها لصالح خدمة القاتل “نجل الدبلوماسي البارز” وتبرئته.

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وقالت الوزارة في بيانها إن قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تبلغ بتاريخ 24/11، بمصادمة ومتوفى بمنطقة “زهراء المعادي” بدائرة القسم.

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وأضافت أنه “بالانتقال إلى موقع الحادث تبين أنه حال سير سيارة قيادة طالب إصطدم بطالب آخر، مقيم في نفس دائرة القسم مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته وذلك حال عبوره الطريق محل البلاغ.”

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وزعمت الوزارة في بيانها أنه لدى سؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق ولم تتهم الأخيرة أو تشتبه فى وفاة نجلها جنائياً، وتأيدت الواقعة بشاهد رؤية “محدد” وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وفق البيان.

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وأفاد نشطاء أن القاتل يدعى كريم علاء سلامة من مواليد 2004، كان يقود سيارة هيئة ديبلوماسية بسرعة تعدت 120 كيلو في شارع غير مسموح فيه بهذه السرعات.

وكانت إلى جانبه فتاة تمكنت من الهروب فور الحادث، ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام كون القاتل ابن ديبلوماسي كعادتها في التغطية على مثل هذه الجرائم.

خرج عن الرصيف وصدمه

وروى أحد شهود الحادث من أصدقاء الضحية والذي يدعى “محمد ضياء”، أنهم كانوا يقفون في شارع الخمسين يأكلون من أحد المطاعم وقال لهم محمد إنه سيقطع الشارع ليأتي بعلبة بيبسي. فقال له أحد رفاقه:”انتظر سأتي لك بها”، ولكنه رفض وقال له إنه عطشان وسيذهب ليشرب أيضا.

وأضاف الشاهد أن محمد ضياء، اجتاز الشارع وأتى بكانز البيبسي وعند وقوفه على الرصيف ليقطع الشارع جاءت سيارة بسرعة جنونية بداخلها شاب وفتاة، فقام الشاب بالتفحيط بالسيارة ليقفز بها فوق الرصيف ويصطدم بمحمد الذي ألقي به على الجهة الثانية غارقاً بدمائه.

وركض إليه أصدقاؤه فوجدوه ينازع ونطق بالشهادتين قبل أن يفارق الحياة.

الضابط يفرج عن الفتاة

وكشف الشاهد أنهم أمسكوا بالشاب وأخذوا بطاقته ورخصة السيارة وتم تسليمها لضابط في السيارة، ولكن الضابط المذكور طلب من الفتاة التي كانت بجانب الشاب المتهور أن تذهب رغم أنها كانت شاهداً وركناً أساسياً في الحادثة.

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وقالت والدة الشاب في تصريحات لها، إن نجلها تعرض للدهس من شاب متهور، حيث قام بصدمه بالسيارة لحظة مروره في الشارع بعد شراء بعض الأغراض.

وناشدت والدة الشاب الرئيس السيسي، لاسترجاع حق نجلها وذلك بعد إخلاء سبيل الشاب على ذمة القضية، موضحة أن رغبة نجلها كانت دخول كلية الشرطة وأن ينال الشهادة، ولكنه نالها عبثا.

وأشارت والدة الشاب إلى أنها تريد حقها بالقانون، والقبض على المتهم ليتعاقب وفقا للقانون ويقومون بفحص المخدرات.

ويتخوف ناشطون من أن يفلت الشاب الطائش من العقاب لكونه ابن مسؤول ديبلوماسي أو يتم الضغط على عائلة الشاب المتوفى لقبول التصالح والتعويض المالي وإسقاط الحق عن الجاني كما حصل في حوادث مثيلة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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