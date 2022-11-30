تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

وطن- نجح منتخب تونس من تحقيق الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا، بهدف نظيف دون رد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وجاء الهدف التاريخي من توقيع وهبي الخزري عند الدقيقة ال58، ليتصدر بذلك قائمة هدافي العرب في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022.
لكن الفرحة لم تكتمل، بعد تمكن أستراليا من تحقيق الفوز على الدنمارك في ذات المجموعة، بهدف نظيف دون مقابل، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم على حساب نسور قرطاج التونسي.
مباراة تونس ضد فرنسا
وقدم منتخب تونس (نسور قرطاج) الأداء الفدائي، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا (الديوك)، الذي تعثر بالخسارة بهدف عن طريق هداف العرب حتى الآن وهبي الخزري برصيد 3 أهداف، متساوياً مع النجم السعودي المعتزل سامي الجابر.
هدف تونس "58": تونس 1-0 فرنسا .. #كأس_العالم #قطر2022 #نسور_قرطاج #FiersdetreBleus #TUNFRA#FIFAWorldCup #Qatar2022 @equipedefrance pic.twitter.com/fJ5AEoc3Ii
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
كما وشهدت المباراة تفوق حامل اللقب فرنسا على نظيره بطل العالم فرنسا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.
فرحة لاعبي وجماهير #أستراليا بعد الفوز على #الدنمارك والتأهل لدور الـ16 بـ#مونديال_قطر #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @DBUfodbold @dbulandshold #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Socceroos #Socceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/tRuPESBRSL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
فيما وصل عدد تسديدات منتخب تونس إلى 5 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ إلى 34%.
وألغى حكم تقنية الفيديو (VAR)، هدف التعادل للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان. بداعي التسلل في الثواني الأخيرة مع نهاية أحداث المباراة التاريخية للمنتخب التونسي.
ديديه ديشامب مدرب #فرنسا عقب الخسارة أمام #تونس: حُرمنا من التعادل ولا يمكن أن نحقق جميع الأهداف في نفس الوقت#كأس_العالم #قطر2022 #نسور_قرطاج #FiersdetreBleus #TUNFRA#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/YzNIaJfK4b
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
مباراة الدنمارك ضد أستراليا
ونجح منتخب أستراليا الذي تعثر أمامه تونس بالخسارة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، من تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف دون رد. من توقيع اللاعب ماثيو ليكي في الدقيقة ال60.
الـVAR يتلاعب بمشاعر الجماهير الفرنسية و التونسية في آخر أنفاس المباراة #كأس_العالم #قطر2022 #نسور_قرطاج #FiersdetreBleus #TUNFRA#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/8P2q5O4XV0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022
وبهذا الفوز التاريخي لنسور قرطاج التونسي، الذي ودع البطولة بفوز تاريخي على بطل النسخة الماضية فرنسا، نرفق لكم ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور المجموعات، كما يلي:
(1) حامل اللقب فرنسا 6 نقاط.
(2) أستراليا 6 نقاط.
وهبي الخزري سجل ومر من هنا 🇹🇳💪#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/DGwnZ5Ok9u
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022
(3) تونس 4 نقاط.
الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة بعد تأهل فرنسا واستراليا#كأس_العالم #قطر2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/g2IJLUHqto
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
(4) الدنمارك نقطة وحيدة.