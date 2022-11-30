تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

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وطن- نجح منتخب تونس من تحقيق الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا، بهدف نظيف دون رد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف التاريخي من توقيع وهبي الخزري عند الدقيقة ال58، ليتصدر بذلك قائمة هدافي العرب في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022.

لكن الفرحة لم تكتمل، بعد تمكن أستراليا من تحقيق الفوز على الدنمارك في ذات المجموعة، بهدف نظيف دون مقابل، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم على حساب نسور قرطاج التونسي.

مباراة تونس ضد فرنسا

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وقدم منتخب تونس (نسور قرطاج) الأداء الفدائي، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا (الديوك)، الذي تعثر بالخسارة بهدف عن طريق هداف العرب حتى الآن وهبي الخزري برصيد 3 أهداف، متساوياً مع النجم السعودي المعتزل سامي الجابر.

كما وشهدت المباراة تفوق حامل اللقب فرنسا على نظيره بطل العالم فرنسا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

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فيما وصل عدد تسديدات منتخب تونس إلى 5 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ إلى 34%.

وألغى حكم تقنية الفيديو (VAR)، هدف التعادل للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان. بداعي التسلل في الثواني الأخيرة مع نهاية أحداث المباراة التاريخية للمنتخب التونسي.

مباراة الدنمارك ضد أستراليا

ونجح منتخب أستراليا الذي تعثر أمامه تونس بالخسارة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، من تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف دون رد. من توقيع اللاعب ماثيو ليكي في الدقيقة ال60.

ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

وبهذا الفوز التاريخي لنسور قرطاج التونسي، الذي ودع البطولة بفوز تاريخي على بطل النسخة الماضية فرنسا، نرفق لكم ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور المجموعات، كما يلي:

(1) حامل اللقب فرنسا 6 نقاط.

(2) أستراليا 6 نقاط.

(3) تونس 4 نقاط.

(4) الدنمارك نقطة وحيدة.