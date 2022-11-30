الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)
مونديال قطر 2022

تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

وهبي الخزري يسجل الهدف الثالث في منافسات كأس العالم قطر 2022 داخل شباك حامل اللقب فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
تونس تودع البطولة بفوز تاريخي على فرنسا بهدف من توقيع وهبي الخزري watanserb.com
تونس تودع البطولة بفوز تاريخي على فرنسا بهدف من توقيع وهبي الخزري
- Advertisement -

وطن- نجح منتخب تونس من تحقيق الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا، بهدف نظيف دون رد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف التاريخي من توقيع وهبي الخزري عند الدقيقة ال58، ليتصدر بذلك قائمة هدافي العرب في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022.

لكن الفرحة لم تكتمل، بعد تمكن أستراليا من تحقيق الفوز على الدنمارك في ذات المجموعة، بهدف نظيف دون مقابل، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم على حساب نسور قرطاج التونسي.

مباراة تونس ضد فرنسا

- Advertisement -

وقدم منتخب تونس (نسور قرطاج) الأداء الفدائي، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا (الديوك)، الذي تعثر بالخسارة بهدف عن طريق هداف العرب حتى الآن وهبي الخزري برصيد 3 أهداف، متساوياً مع النجم السعودي المعتزل سامي الجابر.

كما وشهدت المباراة تفوق حامل اللقب فرنسا على نظيره بطل العالم فرنسا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

- Advertisement -

فيما وصل عدد تسديدات منتخب تونس إلى 5 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ إلى 34%.

وألغى حكم تقنية الفيديو (VAR)، هدف التعادل للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان. بداعي التسلل في الثواني الأخيرة مع نهاية أحداث المباراة التاريخية للمنتخب التونسي.

مباراة الدنمارك ضد أستراليا

ونجح منتخب أستراليا الذي تعثر أمامه تونس بالخسارة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، من تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف دون رد. من توقيع اللاعب ماثيو ليكي في الدقيقة ال60.

ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

وبهذا الفوز التاريخي لنسور قرطاج التونسي، الذي ودع البطولة بفوز تاريخي على بطل النسخة الماضية فرنسا، نرفق لكم ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام دور المجموعات، كما يلي:

(1) حامل اللقب فرنسا 6 نقاط.

(2) أستراليا 6 نقاط.

(3) تونس 4 نقاط.

(4) الدنمارك نقطة وحيدة.

المصدروطن + صفحة كأس العالم 2022 + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

مونديال قطر 2022

الفيفا يُعاقب منتخب ألمانيا بسبب هذا الفعل

مونديال قطر 2022

مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

“أندريه أيو” .. قائد منتخب غانا يتوعد الأوروغواي بالثأر.. ما القصة؟!

مونديال قطر 2022

كأس العالم قطر 2022: إنجلترا وأمريكا يتأهلان على حساب إيران وويلز (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

السنغال تُطيح بالإكوادور خارج المونديال وقطر تخسر أمام هولندا (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت في مونديال 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشجع تونسي يقتحم مباراة فرنسا وتونس بعلم فلسطين

صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

من هي زوجة شهاب بن حارب؟.. صور عقد القران بحضور ولي عهد عُمان

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

محمد يوسف العدساني.. سبب وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق

من قلب الدوحة.. بيرس مورغان يُنصف قطر في مقدمة نارية (فيديو)

أوتاد والدهناء.. معلومات عن حقلي الغاز غير التقليدي المكتشفين بالسعودية

لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم

حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC