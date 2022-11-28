مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت

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وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة مباراة البرازيل وسويسرا، على أرض ملعب (استاد 974)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

Dia de Brasil em campo! 🇧🇷🤩 Às 13h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Suíça, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. 🇧🇷 x 🇨🇭 – 13h (BRA) – Estádio 974#VemJogarJunto com os nossos craques em busca de mais uma vitória! pic.twitter.com/QC6DPyEj6q — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2022

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فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث مباراة القمة الكروية بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وسويسرا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونرفق لكم، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطع، على النحو الآتي:

وكان منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون رد، على نظيره صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ويعد البرازيل من أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة العالمية برصيد 5 مرات، في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.

🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/U66WdAO64H — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

معلق مباراة البرازيل وسويسرا

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل وسويسرا المثيرة والقوية في منافسات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (bein sport max HD1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب مجموعة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

Trabalho e alegria! 💪🤩 Primeiro dia de treino no Qatar! ✅😁 Vamos, Brasil! 🇧🇷💛 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RlbjFU1vhp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2022

كما ويتساوى المنتخب المنافس سويسرا مع البرازيل بعدد النقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة حتى الآن.