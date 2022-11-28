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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت

البرازيل أمام سويسرا في قمة مثيرة في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت watanserb.com
مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت
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وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة مباراة البرازيل وسويسرا، على أرض ملعب (استاد 974)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث مباراة القمة الكروية بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وسويسرا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونرفق لكم، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطع، على النحو الآتي:

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وكان منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون رد، على نظيره صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

ويعد البرازيل من أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة العالمية برصيد 5 مرات، في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.

معلق مباراة البرازيل وسويسرا

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل وسويسرا المثيرة والقوية في منافسات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (bein sport max HD1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب مجموعة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما ويتساوى المنتخب المنافس سويسرا مع البرازيل بعدد النقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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