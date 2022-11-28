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لرحلة مريحة وهادئة..اختر هذا المقعد على متن الطائرة!

أفضل مكان في الطائرة لضمان الراحة يوجد في الجزء الأوسط من المقصورة

كتب ايمان الباجي
لرحلة مريحة وهادئة..اختر هذا المقعد على الطائرة watanserb.com
ينصح بإختيار هذا المقعد على متن الطائرة للحصول على رحلة مريحة
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وطنيعد اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة أمرًا مهمًا للغاية، خاصة في الرحلات الطويلة، حيث يمكن أن تكون الضوضاء الصاخبة للطائرة والمساحات الصغيرة غير مريحة للغاية للعديد من المسافرين.

وقد كشف مارتن سيلي، خبير النوم والرئيس التنفيذي في MattressNextDay، عن أفضل مكان على متن الطائرة للتمتع برحلة مريحة وهادئة فضلا عن نصائح للحصول على قسط جيد من الراحة خلال السفر بالطائرة

أفضل مقعد في الطائرة!

أكد الخبير أن “أفضل مكان للجلوس خلال السفر بالطائرة لضمان الراحة هو ليس في مقدمة الطائرة ولكن في الجزء الأوسط من المقصورة.”

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وأوضح قائلا:”أولاً، يجب تجنب الجلوس بالقرب من المراحيض. وبدلاً من ذلك، يجب اختيار مقعد في نفس صف الجناح.”

مضيفََا “هذه المنطقة هادئة للغاية، وعادة ما يكون فيها مخارج الطوارئ، كما يمكن للراكب أن يشعر بالراحة في المساحة المتاحة له، إذ هناك متسع كبير لمّد الساقين.”

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من جهته، قال الطيار “باتريك سميث” الذي يدير موقع “اسأل الطيار Ask the Pilot“:”عند شرائك للتذكرة، حاول الحصول على مقعد يقع فوق الأجنحة إن استطعت، لأن هذه المقاعد قريبة من مركز الثقل في الطائرة.”

من ناحية أخرى، فإن المقاعد التي تقع بالقرب من ذيل الطائرة هي التي سيعاني فيها الركاب من اضطرابات الرحلات الجوية أكثر من غيرهم.

وإذا لم يتمكن الركاب من الجلوس بالقرب من مخارج الطوارئ، فهناك نصائح أخرى لضمان نوم جيد أثناء الرحلة.

نصائح للتخلص من اضطربات النوم خلال السفر

قال مارتن إنه من الضروري التوجه إلى المطار مبكرًا جدًا “للمشي قبل الصعود إلى الطائرة”.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن إكمال 30 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة جودة نومك، لذلك يجب عليك قضاء بعض الوقت في المشي في المطار قبل الصعود على متن الطائرة.

كما أوصى الخبير قبل السفر بالطائرة بحزم أدوات نوم والتي تتكون خاصة من قناع العينين والذي سيساعد على تقليل الإضاءة المنبعثة من كابينة الطائرة.

كما يجب على الركاب أيضًا أن يحزموا وسادة سفر مزودة بغطاء مريح وجيد التهوية، لتوفير دعم إضافي. واقترح قائلا” ومع ذلك، إذا كنت مقيدًا بسبب نقص المساحة، فيمكنك إحضار وشاح كبير يمكن لفه حول رقبتك للحصول على الدعم أو استخدامه كبطانية إذا أصبح الجو داخل الطائرة شديد البرودة.”

كما نصح بإحضار سدادات أذن لمنع ضجيج المحركات وحديث الركاب، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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