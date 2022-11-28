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قرار مفاجئ للفيفا بشأن هدف عبدالحميد صابري في بلجيكا

نفذ ركلة حرة مخادعة في مرمى كورتوا

باسل النجار
كتب باسل النجار
عبدالحميد صابري watanserb.com
عبدالحميد صابري

وطن- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا مفاجئا بشأن هدف لاعب منتخب المغرب عبدالحميد صابري، في شباك بلجيكا بمباراة أمس التاريخية لأسود الأطلس.

الفيفا يحسم هدف المغرب لصالح سايس

وأمس، الأحد، احتفل المغرب من شماله إلى جنوبه، بهدف “صابري” قبل أن يضيف زكريا أبو خلال، هدفا ثانيا في مباراة تاريخية بمونديال 2022.

لكن (الفيفا)، قرر “سلب” صابري من هدفه الأول في المونديال، ومنحه لزميله رومان سايس.

وبعد أن سجل الهدف لصابري الذي نفذ ركلة حرة مخادعة في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، سجل اسم اللاعب كمسجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت 2-0.

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لكن الفيفا قرر تغيير مسجل الهدف، واحتسابه للمدافع رومان سايس، قائد المنتخب، لأنه لمس الكرة قبل دخولها المرمى، وهو ما أثبتته الإعادة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكرواتي الذي فاز على كندا 4-1 في المباراة الأخرى في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخب كندا بدون رصيد.

وتُوّج النجم المغربي المتألق حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بجائزة رجل المباراة في مباراة المغرب وبلجيكا، بعد الأداء البطولي الذي قدمه في المباراة.

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقق الفوز النظيف على بلجيكا، بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

ويستعدّ منتخب المغرب للمواجهة القوية القادمة، الخميس، أمام كندا، في ختام دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

ويعتلي منتخب كرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف منتخب المغرب بنفس رصيد النقاط.

احتفال لاعبي منتخب المغرب في غرفة الملابس

وشهدت غرفة ملابس احتفال لاعبي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد تحقيق أول انتصار لهم في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد.

واحتفل لاعبو منتخب المغرب مع بعضهم، داخل غرفة خلع الملابس، وصولاً إلى الجماهير المغربية والعربية، التي احتفلت بفوز أسود الأطلس المغربي في أرجاء العالم بأسره.

(شاهد) .. فرحة لاعبي منتخب المغرب في غرفة الملابس بعد الفوز على بلجيكا

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره قنوات (الكأس) القطرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أجواء الفرحة العارمة بين لاعبي منتخب المغرب، الذين احتفلوا بالفوز على بلجيكا داخل غرفة الملابس.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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