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فيديو لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر يشعل مواقع التواصل!

الفيديو قديم ويعود لعام 2018

كتب سالم حنفي
حريق ضخم watanserb.com
حريق ضخم في احد استادات مونديال قطر
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وطن– في إطار الحملة الشعواء التي تستهدف مونديال قطر، نشرت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً، زعمت أنها لحريق في أحد استادات قطر، التي تقام عليها حالياً بطولة كأس العالم.

وأوضحت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية، أنّ اللقطات تظهر مشجعي كرة القدم وهم يطلقون الألعاب النارية في مباراة بألمانيا في مايو 2018، بعد هبوط هامبورج التاريخي من الدوري الألماني.

وورد في منشور باللغة البنغالية على فيسبوك بعنوان: “حريق مروع في ملعب كأس العالم“، اشتعل الحريق على مستوى هائل، إنذار أحمر في قطر”.

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ووفقاً لخدمة تقصي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أظهر مقطع الفيديو، الذي حصد أكثر من 5000 مشاهدة، أفرادَ الأمن وهم يركضون نحو ملعب لكرة القدم وسط دخان كثيف.

لقطة شاشة لمنشور على Facebook يشارك الادعاء الكاذب

الفيديو منشور على يوتيوب منذ 2018

وأكدت الوكالة على أن عمليات البحث العكسي عن الصور وعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية، أظهرت أن الفيديو تم تصويره قبل كأس العالم في قطر بسنوات.

ولفتت إلى أنّه تم نشر المقطع سابقًا على موقع يوتيوب، في 13 مايو 2018، بواسطة قناة الرياضة والترفيه الألمانية 4S-TV.

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وبحسب ما ورد في وصف الفيديو، فإنه “بعد 55 عامًا في 1. الدوري الألماني ، ينخفض ديناصور كرة القدم الألمانية إلى المرتبة الثانية في الدوري الألماني”.

وهبط هامبورج من الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه عام 2018، حيث أثبت الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ أنه متأخر للغاية.

شاهد حريق في قطر وألسنة دخان تتصاعد قرب أحد الملاعب

ويعتبر بطل ألمانيا ست مرات هو الفريق الوحيد الذي لعب في كل موسم من مواسم البوندسليجا، منذ افتتاح الدوري في عام 1963، وحصل على لقب “الديناصور”.

وتابع الوصف: “انتهى تشغيل 55 موسمًا في الدرجة الأولى في ألمانيا بشكل قبيح ، حيث أطلق مشجعو هامبورغ موجة من الألعاب النارية ، وأطلقوا سحابة من الدخان الأسود عبر ملعب فولكس بارك ، مما اضطر إلى تعليق اللعب قبل دقائق من الوقت”.

الصور مرتبطة بهبوط نادي هامبورغ الألماني

من جانبها، أوضحت خدمة تقصّي الحقائق، أنّ اللقطات التي تم تداولها في منشورات كاذبة عن قطر، تتوافق مع مقطع فيديو على موقع يوتيوب عن هبوط هامبورج في الدوري الألماني عام 2018 .

وأكدت على أنّ مصوراً لوكالة فرانس برس، كان قد التقط صورًا مختلفة للفوضى التي اندلعت في الملعب آنذاك.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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