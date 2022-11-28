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عريس أردني يفقد حياته بعد 10 أيام من زواجه فقط.. قلبه لم يحتمل! (شاهد)

زوجته ترقد في العناية المركزة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عريس أردني يفقد حياته بعد 10 أيام من زواجه فقط.. قلبه لم يتحمل! watanserb.com
محمد عربيات

وطن– لقي شاب أردني يدعى محمد عربيات مصرعه، بعد عشرة أيام فقط من زفافه، فيما ترقد زوجته في المستشفى بقسم العناية المكثفة.

تزوج قبل 10 أيام

وفي التفاصيل، توفي الشاب محمد عربيات جراء اختناق من غاز التدفئة وفق معلومات نقلتها صحيفة “رؤيا” المحلية من أحد المقربين للشاب.

وكان محمد عربيات قد أعلن عقد قرانه في تاريخ  14 من الشهر الجاري عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

لكن الموت اختطف عربيات وترك زوجته العشرينية تصارع للبقاء حية .

استقبلناه عريساً وودعناه ملاكاً

ونعت والدة زوجة محمد عربيات، زوج ابنتها بكلمات مؤثرة على الرغم من ترقبها لحالة ابنتها.

وكتبت عبير جبجي عبر صفحتها على “فيسبوك”: “استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟”.

عريس أردني

وتابعت: “فقدنا البارحة عريس ابنتي لين فارس، حبيب قلبي وابني الثاني محمد عربيات والذي لم يمض على زواجهما عشرة أيام. استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟ أين تركت أمك وإخواتك الذين هم قطعة من كيانك. وأين تركت حبيبة قلبك وتوأم روحك لين وهي ترقد الآن في العناية المركزة ولا تدري أين أنت. وأين تركت أصدقاءك ومحبيك أيها القمر الساطع الذي سرعان ما تملكت السماء”.

ومضت بالقول: “لتضيء بحبك ونبلك وعطائك وابتسامتك الرائعة عتمة الليل. حتى صور عرسكم يا محمد لم تجهز بعد ونحن بانتظارها على أحر من الجمر وزينة فرحكم معلقة في أرجاء البيت. كم كنتم سعداء أنت ولين، كم كنتم تخططون لما ما ستفعلونه في شهر العسل بعد خمسة أيام”.

عريس أردني عريس أردني

وختمت الحماة المكلومة: “كان قد ابتدأ العد العكسي ليوم السفر. من كان يدري أنه كان العد العكسي ليوم الفراق. نستودعك يا إلهي ابننا محمد أجمل ما خلقت. اعتن به يا إلهي وامنحنا الصبر والسلوان. محمد حبيبي لروحك السلام وليكن ذكرك مؤبدا يا حبيب الروح”.

القاتل الصامت

الجدير بالذكر أن مدفأة الغاز ترتبط بخطر الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الذي يسمى بالقاتل الصامت. لأنه لا طعم ولا رائحة ولا لون له.

لذلك لا يشعر الأشخاص بانبعاثه وتراكمه في مكان مغلق بسبب احتراق الوقود حتى يسبب التشنجات وفقد الوعي والاختناق فجأة.

اليوتيوبر المصرية آية أسامة تقضي ليلة زفافها في المستشفى

المصدررؤيا
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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