تصرف غريب للاعبي البرازيل قبل مباراتهم مع سويسرا (فيديو)

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وطن- وثّق مقطع فيديو متداوَل لحظاتٍ وصفها النشطاء بالغريبة للاعبي المنتخب البرازيلي، قبل لقائهم نظيرهم السويسري اليوم، الاثنين، في الدوحة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

المقطع الذي نشره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أظهر اللاعبين داخل الباص الذي يُقلّهم وهم في حالة نشوة كبيرة، ويرقصون على أنغام الموسيقى والطبل.

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الفيديو الذي التقط من خارج حافلة الفريق، ونشره الاتحاد البرازيلي على حسابه الرسمي بتويتر، أظهر اللاعبين في حالةٍ من الرقص والغناء العارم، مع عبارة: “لقد وصلنا.. هيا يا برازيل”.

وبينما لم يذكر الاتحاد وقت تصوير هذا المقطع تحديداً، لفتت وسائل إعلام برازيلية إلى أنّه تم التقاطه قبل وصول لاعبي البرازيل إلى ملعب “974”، حيث ستقام مباراتهم أمام سويسرا.

وعبّر ناشطون عن استغرابهم من هذه الإطلالة قبل وقت قليل من المباراة، بينما المفترض أن يكون تركيز الفريق منصبّ على اللعب والإعداد للقاء الهام.

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آخرون اعتبروا أنّ الرقص والغناء جزء من هوية البرازيليين، وأنّ هذا لا يتنافى مع تركيزهم والاستعداد لمباراة سويسرا.

ويشار إلى أنّ المنتخب البرازيلي يعدّ أحد المرشحين لنيل لقب مونديال قطر 2022.

علماً بأن الفريق الذي توج بالمونديال 5 مرات سابقة، لم يرفع الكأس منذ 20 عاماً بالضبط، وتحديداً منذ التتويج بآخر بطولة عام 2002.

وتتساوى البرازيل مع سويسرا في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط من انتصار بالمباراة الأولى، على صربيا والكاميرون على الترتيب.

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وسويسرا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/U66WdAO64H — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

ونجح منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، في تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون رد، على نظيره صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ويعدّ البرازيل من أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة العالمية، برصيد 5 مرات، في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.