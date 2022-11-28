الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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تصرف غريب للاعبي البرازيل قبل مباراتهم مع سويسرا (فيديو)

ظهروا يغنون ويرقصون داخل الباص

كتب باسل النجار
تصرف غريب للاعبي البرازيل watanserb.com
تصرف غريب للاعبي البرازيل
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وطن- وثّق مقطع فيديو متداوَل لحظاتٍ وصفها النشطاء بالغريبة للاعبي المنتخب البرازيلي، قبل لقائهم نظيرهم السويسري اليوم، الاثنين، في الدوحة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

المقطع الذي نشره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أظهر اللاعبين داخل الباص الذي يُقلّهم وهم في حالة نشوة كبيرة، ويرقصون على أنغام الموسيقى والطبل.

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الفيديو الذي التقط من خارج حافلة الفريق، ونشره الاتحاد البرازيلي على حسابه الرسمي بتويتر، أظهر اللاعبين في حالةٍ من الرقص والغناء العارم، مع عبارة: “لقد وصلنا.. هيا يا برازيل”.

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وبينما لم يذكر الاتحاد وقت تصوير هذا المقطع تحديداً، لفتت وسائل إعلام برازيلية إلى أنّه تم التقاطه قبل وصول لاعبي البرازيل إلى ملعب “974”، حيث ستقام مباراتهم أمام سويسرا.

وعبّر ناشطون عن استغرابهم من هذه الإطلالة قبل وقت قليل من المباراة، بينما المفترض أن يكون تركيز الفريق منصبّ على اللعب والإعداد للقاء الهام.

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آخرون اعتبروا أنّ الرقص والغناء جزء من هوية البرازيليين، وأنّ هذا لا يتنافى مع تركيزهم والاستعداد لمباراة سويسرا.

ويشار إلى أنّ المنتخب البرازيلي يعدّ أحد المرشحين لنيل لقب مونديال قطر 2022.

علماً بأن الفريق الذي توج بالمونديال 5 مرات سابقة، لم يرفع الكأس منذ 20 عاماً بالضبط، وتحديداً منذ التتويج بآخر بطولة عام 2002.

وتتساوى البرازيل مع سويسرا في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط من انتصار بالمباراة الأولى، على صربيا والكاميرون على الترتيب.

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وسويسرا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، في تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون رد، على نظيره صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022

ويعدّ البرازيل من أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة العالمية، برصيد 5 مرات، في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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