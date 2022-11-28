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بشار الأسد يستغل مونديال قطر.. ما يحدث في سوريا لا يصدق!

الاعتقالات تتم في المقاهي الشعبية والمطاعم والساحات

كتب خالد الأحمد
بشار الأسد و مونديال قطر watanserb.com
بشار الأسد و مونديال قطر
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وطن- بدأت مخابرات نظام الأسد باعتقال التجمعات الشبابية التي تتابع مونديال كأس العالم قطر 2022، في المقاهي الشعبية والمطاعم والساحات دون معرفة الأسباب.

وأفاد موقع “صوت العاصمة” المحلي، بأن دوريات مشتركة للشرطة العسكرية والفروع الأمنية، بدأت بتسيير دوريات راجلة أمام المقاهي الكبيرة في مدينة دمشق، والتي يقصدها الشبّان لمتابعة مباريات المونديال.

وأشار مراسل الموقع إلى دخول عناصر الاستخبارات مدججين بالسلاح إلى بعض المقاهي، وإجراء الفيش الأمني لكافة الشباب الموجودين، في حين اعتمد آخرون على إيقاف الشبّان بعد انتهاء المباريات وخروجهم من المقاهي، بشكل عشوائي.

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ووثّق الموقع تسجيل 35 حالة اعتقال في يوم واحد، خلال مباراة الأرجنتين والسعودية عبر استهداف المنتزهات الشعبية والمقاهي وإقامة حواجز مؤقتة في الشوارع بريف دمشق، تزامناً مع دوريات راجلة وحواجز أوقفت ما يزيد عن 200 شاب، خلال تواجدها في المنطقة، للتحقّق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

بشار الأسد و مونديال قطر
بشار الأسد و مونديال قطر

أحياء الصالحية والشعلان

وبحسب مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”، فإن أحياء الصالحية والشعلان والحمرا سجّلت في اليوم الأول للمونديال، أكثر من 30 حالة اعتقال وتجنيد إجباري، إثر مداهمة استخبارات النظام لعدد من المقاهي والمطاعم.

وشهدت المناطق التي خُصّصت لعرض مباريات كأس العالم ضمن شوارع مدينة دمشق، تواجداً أمنياً لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات، وغالباً ما يقتصر الحضور على طلاب الجامعات والمدارس.

بشار الأسد و مونديال قطر
بشار الأسد و مونديال قطر
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ونقل المصدر عن أحد سكان “حي الميدان” قولَه، إن المقاهي الواقعة في سوق الجزماتية شهدت خلال الأسبوع الفائت عدةَ مداهمات استهدفت فئة الشبّان خلال فترة عرض مباريات كأس العالم، مشيراً إلى تراجع عدد رواد المقاهي ممن هم في سن التجنيد الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة.

بشار الأسد و مونديال قطر
بشار الأسد و مونديال قطر

وقال شهود عيان لذات الموقع، إن دوريات راجلة وحواجز مؤقتة أوقفت ما يزيد عن 200 شاب خلال تواجدها في المنطقة، للتحقق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

وبدوره، قال ‏‏‏المركز السوري لاستقصاء الجرائم، إن قوات النظام السوري تنتهز فرصة تجمّع الشباب في الصالات الرياضية في دمشق التي تبثّ مباريات كأس العالم، بهدف اعتقال المطلوبين أو للتجنيد الإجباري، أو الابتزاز المالي بذريعة تشابه الأسماء.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثّقت ما لا يقلّ عن 1024 حالة اعتقال/احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022، بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران.

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وقالت الشبكة في تقريرها الذي صدر في يوليو الماضي، إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيداً عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكِر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي، ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

المصدرتويتر، موقع صوت العاصمة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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