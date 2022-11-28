الملكة إليزابيث.. كلمة واحدة قالتها حول علاقة ابنها أندرو بالمهووس جنسياً بالقاصرات إبستين!

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وطن– أخذت الملكة إليزابيث الثانية بوفاتها العديدَ من الأسرار، التي لن نعرفها أبدًا.

تحوّلت والدة الملك كارلوس الثالث إلى أيقونة بالفعل، حتى قبل وفاتها.

لدينا مثال جيد على ذلك في كتاب “إليزابيث: صورة حميمة” للكاتب جيلز براندريث، والذي سيصدر في 8 ديسمبر.

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في ذلك، يكشف براندريث المحادثات الخاصة للملكة، التي كان محتواها غير معروف حتى الآن.

فضيحة إبستين

إحدى تلك المحادثات كانت تلك التي أجرتها مع ابنها الأمير أندرو، عندما اندلعت فضيحة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء الجنسي على القاصرات جيفري إبستين، والتي عرضت “ديلي ميل” مقتطفًا منها.

كانت الصداقة التي وحّدت هذا المليونير مع ابن إليزابيث الثانية، مصدرَ إزعاج حقيقياً للملكة.

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كان إبستين قد أُدين، وأجرى أندرو -في محاولة خرقاء لتنظيف صورته- مقابلةً تلفزيونية دافع فيها عن صداقته مع إبستين، ونفى اتهامات الاغتصاب من قبل إحدى ضحايا الملياردير.

أصبح أندرو العنصر غير المريح في البيت الملكي، وجرّدته الملكة من جميع ألقابه الفخرية ونبذته، وأبعدته عن جميع الأعمال الرسمية.

على الرغم من ذلك، شعر الأمير أندرو دائمًا أنّ والدته تثق به في السر. هذا هو مدى وضوح رغبته في ترك الأمر في عيون العالم عندما ماتت الملكة.

رسالة وداع

نشر شقيق كارلوس الثالث رسالةَ وداع لوالدته، شكرها فيها على كل الدعم الذي قدمته له في أصعب اللحظات.

كما كشف جيلز براندريث، الذي كان لديه مقربون رفيعو المستوى ينتمون إلى القصر، في المرة الأولى التي اضطر فيها الأمير أندرو إلى الجلوس أمام والدته، لشرح -بالتفصيل- كل ما يتعلق بقضية إبستين وما إذا أثرت عليها. كان رد فعل الملكة مفاجئًا.

استمعت إليزابيث الثانية إلى ابنها بعناية. أولئك الذين عرفوها يقولون إنها لم تقل أكثر من اللازم، وفي هذه المناسبة كانت أيضًا تتجنب الكلمات.

كلمة واحدة فقط!

في الواقع، بعد الاستماع إلى قصة ابنه، نطقت بكلمة واحدة فقط: “فضول”.

وفقًا للمصادر التي استشارها الكاتب. في مثل هذا الوقت الصعب بالنسبة لأندرو وللعائلة الملكية، “قيل الكثير من الهراء حول حقيقة أنه لم يكن هناك أحد مسؤول، لكن الملكة سيطرت على الأمور بحزم. باستخدام اللغة العسكرية، كانت هناك أيام قليلة بين الوميض والانفجار”.

تمت الدعوة للعمل، وتولت الملكة ذلك. “يشير إلى القرارات التي اتخذتها الملكة بعد اندلاع الفضيحة، والتي أثرت على الحياة العامة لابنها”.

تحبه كأم

ومع ذلك، على الرغم من القسوة التي أجبرت بها على معاملة الأمير، أرادت إليزابيث الثانية أن تُظهر للعالم أنّ حبها كأم بقي على حاله. كيف؟

بعد يوم واحد من إعلانها تجريد أندرو من ألقابه، شوهدت معه أمام المصورين، وهي تسير في وندسور.

لقد أرادت التأكد من أن الكاميرات ستلتقط اللحظة وأنّ الصور ستُنشر. كما كانت تتمنى أن يظل أندرو بجانبها أثناء سفرها لحضور جنازة زوجها دوق إدنبرة.

قد يخشى باقي أفراد الأسرة من أنّ هذا قد يجذب انتباهًا أكثر من الجنازة نفسها، لكن إليزابيث الثانية لم تهتم.