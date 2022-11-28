الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

السعوديون أبكو طفلي

كتب باسل النجار
السعودية كابوس ميسي watanserb.com
السعودية كابوس ميسي
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وطن- في تصريح جديد له كشف ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، تأثير الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها الأرجنتين من السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، على أسرته وتحديدا ابنه الصغير.

السعودية أصبحت “عقدة” ميسي

وكان راقصوا التانجو قد تلقوا خسارة مفاجئة على يد صقور الأخضر السعودي، في أول مباراة لهم بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بهدفين لمنتخب السعودية مقابل هدف.

“ميسي” كشف أن الخسارة أمام السعودية، تسببت بدخول ابنه ماتيو في نوبة بكاء بعد نهاية اللقاء.

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وقال النجم العالمي في مقابلة نقلها “راديو كاتالونيا” صباح اليوم، الاثنين: “بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وأضاف موضحا:”بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني.”

أول تعليق لـ ميسي على انتكاسة الأرجنتين أمام السعودية ويتوعد

واستطرد:”وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين فسوف نتأهل.”

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جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني لاعب “باريس سان جيرمان” لديه 3 أبناء، أكبرهم تياغو، والثاني ماتيو، والأصغر يدعى تشيرو.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وكان المنتخب السعودي قد خالف جميع التوقّعات، وحقّق انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وكسر منتخب السعودية بذلك سلسلة انتصارات الأرجنتين التي بقيت صامدة، حتى ال36 مباراة، في كافة البطولات الدولية المختلفة.

رينارد كلمة السر

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو من غرفة ملابس لاعبي المنتخب السعودي، بين شوطي المباراة التي جمعت بين الأخضر ومنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وأظهر الفيديو، الفرنسي “هيرفي رينارد” وهو يصرخ في وجه اللاعبين، بسبب أدائهم في الشوط الأول، الذي انتهى بتأخر الأخضر بهدف لصالح راقصي التانجو.

وانفعل المدير الفني الفرنسي في وجه لاعبيه قائلاً: “احترموا الجمهور .. 60 ألف جاؤوا لتشجيعكم .. الشوط الأول كإنه مباراة ودية”.

ميسي يُعلّق على خسارة الأرجنتين

وفي أول تعليقٍ له عقب الخسارة ضد المنتخب السعودي، قال “ليونيل ميسي”، إن خسارة الأرجنتين المفاجئة أمام السعودية كانت “ضربة قاصمة”، لكنه تعهّد بأنّ بطل أمريكا الجنوبية سيعود من الهزيمة.

وقال ميسي، نقلاً عن “اي اس بي أن“، بعد خسارة الأرجنتين غير المتوقعة بنتيجة 2-1، في إطار المجموعة الثالثة ضد المنتخب السعودي، “إنها ضربة قوية للغاية، هزيمة مؤلمة، لكن يجب أن نستمر ونضع ثقتنا بأنفسنا”.

جماهير السعودية تحرج ميسي بما فعلته بعد المباراة (فيديو)

وأضاف، “هذه المجموعة لن تستسلم، سنحاول التغلب على المكسيك”.

واعترف المدرب “ليونيل سكالوني” بدوره، أن الهزيمة “كان من الصعب استيعابها”، لكنه في المقابل وعد جمهوره بأن الأرجنتين سيظل مؤهلاً عن المجموعة الثالثة.

وقال سكالوني: “سجلوا هدفين في تسديدتين فقط على المرمى.. علينا النهوض، إنه يوم حزين اليوم، لكننا بحاجة إلى رفع رؤوسنا والاستمرار”.

وتابع: “نحن متألمون، لكننا بحاجة إلى تغيير الأمور والفوز بالمباريات القادمة”.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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