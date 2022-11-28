البحرين.. وافد مصري يسحل مؤذن مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

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وطن- اعتدى وافد مصري على مؤذن بنغالي داخل أحد مساجد منطقة “الرفاع” بمدينة المحرق البحرينية، في حادثة أثارت الاستنكار والغضب على مواقع التواصل.

شجار تحوّل لعراك

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتبادل الحديث بحدة مع المؤذن.

ليتطور الحديث إلى مشادّة وقع على إثرها المؤذن على الأرض، في حين أمسكه الآخر وهو على الأرض، وانهال عليه بالضرب، قبل أن يتدخل المصلون لفضّ الشجار.

البحرين | حول حادثة الاعتداء على مؤذن مسجد في المحرق: الطاق مصري والمطقوق بنغالي واثنينهم بحرينيين عندهم جوازات pic.twitter.com/7puv9r0zGW — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 28, 2022

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وروى أحد الأشخاص معلّقاً على الفيديو، أنّ المعتدي هو وافد مصري أراد الحصول على كرسي للصلاة عليه، فرفض المؤذن إعطاءه إياه.

وأضاف، أن المصري فضولي بطبعه، وسبق أن تشاكل معه سابقاً، ولكنه لم يجرؤ على ما فعله بالبنغالي، لأنه بحريني، علماً أن البنغالي والمصري حاصلان -كما قال- على الجنسية البحرينية.

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وفي تفاصيل أخرى تداولتها وسائل إعلام بحرينية، فإنّ المؤذن يدعى “عبد الله”، ويعمل في مسجد بمنطقة “بوكوارة” في الرفاع، منذ 30 عاماً.

حبس متهم اعتدى على مؤذن بأحد المساجد بمنطقة الرفاع pic.twitter.com/8hS6CKohTc — ديرتي البحرين (@Deertybhr) November 28, 2022

حبس المعتدي على ذمة التحقيقات

وفي وقت لاحق، صرّح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والمتعلق بمقطع مصور متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على مؤذن بداخل أحد المساجد بمنطقة الرفاع.

وبحسب صحيفة “الأيام” البحرينية، باشرت النيابة العامة التحقيقَ في الواقعة، واستجوبت المتهم الذي أقرّ بما نُسب إليه من اتهام بعد مواجهته بالمقطع المصور، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية المختصة.

وانتقد العديد من النشطاء في البحرين على خلفية هذا المقطع، تجنيسَ العديد من الوافدين للدولة بالجنسية البحرينية، مشيرين إلى أن ذلك يضرّ بالبحرين، ويجب أن يكون هناك ضوابط لهذه العملية.

ويهيمن الوافدون -وبخاصة من الجنسية البنغالية- على وظائف المؤذنين وخدمة المساجد البحرينية.

وتشير إحصائيات تعود إلى العام 2018، إلى أن هناك 173 مؤذناً بنغالياً مقابل 122 مؤذناً بحرينياً فقط، أي نسبة المؤذنين البنغال 59%.

ويتجاوز عدد سكان البحرين المليون نسمة، ويتركز أغلب السكان في المملكة في الجزء الشمالي من الجزيرة البحرينية، لا سيما في المدن الرئيسية كالمنامة والمحرق.

ويشار إلى أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة البحرين، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان في المملكة.

فبحسب إحصاء 2001، يشكّل المسلمون 81.2% من إجمالي السكان، فيما يبلغ عدد المسيحيين 9% وباقي السكان 9.8% من الهندوس أو اليهود، أو السيخ، أو البهائيين، أو لهم أديان أخرى.