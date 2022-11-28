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البحرين.. وافد مصري يسحل مؤذن مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

أمرت النيابة بحبس المعتدي على ذمة التحقيق

كتب خالد الأحمد
وافد مصري يسحل مؤذن watanserb.com
وافد مصري يسحل مؤذن
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وطن- اعتدى وافد مصري على مؤذن بنغالي داخل أحد مساجد منطقة “الرفاع” بمدينة المحرق البحرينية، في حادثة أثارت الاستنكار والغضب على مواقع التواصل.

شجار تحوّل لعراك

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتبادل الحديث بحدة مع المؤذن.

ليتطور الحديث إلى مشادّة وقع على إثرها المؤذن على الأرض، في حين أمسكه الآخر وهو على الأرض، وانهال عليه بالضرب، قبل أن يتدخل المصلون لفضّ الشجار.

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وروى أحد الأشخاص معلّقاً على الفيديو، أنّ المعتدي هو وافد مصري أراد الحصول على كرسي للصلاة عليه، فرفض المؤذن إعطاءه إياه.

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وأضاف، أن المصري فضولي بطبعه، وسبق أن تشاكل معه سابقاً، ولكنه لم يجرؤ على ما فعله بالبنغالي، لأنه بحريني، علماً أن البنغالي والمصري حاصلان -كما قال- على الجنسية البحرينية.

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وفي تفاصيل أخرى تداولتها وسائل إعلام بحرينية، فإنّ المؤذن يدعى “عبد الله”، ويعمل في مسجد بمنطقة “بوكوارة” في الرفاع، منذ 30 عاماً.

حبس المعتدي على ذمة التحقيقات

وفي وقت لاحق، صرّح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والمتعلق بمقطع مصور متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على مؤذن بداخل أحد المساجد بمنطقة الرفاع.

وبحسب صحيفة “الأيام” البحرينية، باشرت النيابة العامة التحقيقَ في الواقعة، واستجوبت المتهم الذي أقرّ بما نُسب إليه من اتهام بعد مواجهته بالمقطع المصور، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية المختصة.

وانتقد العديد من النشطاء في البحرين على خلفية هذا المقطع، تجنيسَ العديد من الوافدين للدولة بالجنسية البحرينية، مشيرين إلى أن ذلك يضرّ بالبحرين، ويجب أن يكون هناك ضوابط لهذه العملية.

ويهيمن الوافدون -وبخاصة من الجنسية البنغالية- على وظائف المؤذنين وخدمة المساجد البحرينية.

وتشير إحصائيات تعود إلى العام 2018، إلى أن هناك 173 مؤذناً بنغالياً مقابل 122 مؤذناً بحرينياً فقط، أي نسبة المؤذنين البنغال 59%.

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ويتجاوز عدد سكان البحرين المليون نسمة، ويتركز أغلب السكان في المملكة في الجزء الشمالي من الجزيرة البحرينية، لا سيما في المدن الرئيسية كالمنامة والمحرق.

ويشار إلى أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة البحرين، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان في المملكة.

فبحسب إحصاء 2001، يشكّل المسلمون 81.2% من إجمالي السكان، فيما يبلغ عدد المسيحيين 9% وباقي السكان 9.8% من الهندوس أو اليهود، أو السيخ، أو البهائيين، أو لهم أديان أخرى.

المصدرتويتر، صحيفة "الأيام" البحرينية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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