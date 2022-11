أحدهم مُعقد .. 3 سيناريوهات أمام المنتخب السعودي للعبور إلى الدور ال16

- Advertisement -

وطن- ما زال حسم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، مرتبط بنتيجة مواجهة القوية والصعبة أمام المكسيك، الأربعاء.

وحقق المنتخب السعودي في مستهل مشواره في منافسات كأس العالم 2022 قطر، الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

لكن المنتخب السعودي رغم الأداء البطولي الذي قدمه أمام بولندا، تعثر بالخسارة بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

ليُصعب عليه مهمة التأهل إلى الدور ال16، أمام مواجهة صعبة ضد المكسيك في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، 3 سيناريوهات أمام المنتخب المنتخب السعودي، من أجل حسم أمره في التأهل إلى الدور ال16، وهي كما يلي:

(1) في حال تمكن المنتخب السعودي من كتابة التاريخ مجدداً، وتحقيق الفوز على المكسيك، يضمن العبور إلى الدور ال16 دون النظر إلى نتجة مباراة بولندا والأرجنتين.

(2) انتهاء جميع مباريات الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات بالتعادل، يؤهل بالتأكيد المنتخب السعودي. برفقة بولندا الذي سيتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة.

(3) خسارة بولندا أمام الأرجنتين في المباراة الختامية بثلاثية نظيفة على الأقل، يعني صعود المنتخب السعودي، في حال تعادل مع المكسيك سلبياً أو إيجابياً.

كما ونستعرض عليكم، قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لصعود المنتخبات إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

(1) يتأهل إلى الدور ال16 بطل كل مجموعة ووصيفه.

(2) يحسب التأهل من خلال عدد النقاط.

(3) إذا تعذر التأهل ذلك، يحسب بعدد الأهداف (الفارق).

(4) في حال استمر التعادل، يحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

(5) أخيراً اللعب النظيف، وهو احتساب البطاقات الصفراء والحمراء في المواجهات بين المنتخبات. وصولاً في نهاية المطاف إلى القرعة.

ويحتل منتخب السعودية (الصقور الخضر)، في وصافة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف الأرجنتين.

Thank you for supporting us today, we want a full Lusail Stadium on Wednesday! We’re not finished yet! 🇸🇦 pic.twitter.com/evDyJXb0LX

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) November 26, 2022