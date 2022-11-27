مع أهداف المغرب.. فرحة جنونية لـ جو تيوب من مدرجات “الثمامة” (فيديو)

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وطن- عبر يوسف حسين اليوتيوبر المصري الشهير ومقدم برنامج “جو تيوب“، عن سعادته الغامرة بالفوز الثمين لمنتخب “أسود الأطلس” على نظيره البلجيكي، وأشعل مدرجات استاد “الثمامة” القطري بهتافات مساندة للمغرب.

جو تيوب يتفاعل مع فوز المنتخب المغربي

وشارك مقدم برنامج “جو تيوب” على شاشة “تلفزيون العربي” فرحته عبر مقطع فيديو وثق فيه الهدف الثاني لأبناء المدرب وليد الركراكي.

واحتفل يوسف حسين بطريقة جنونية لحظة تسجيل الهدف، تفاعلا مع آلاف المشجعين الذين هزت صرخاتهم وهتفاتهم ستاد الثمامة.

شكراً المغرب .. أسعدتوا كل العرب ..

و هذه البداية .. و مازال مازال .. 🇲🇦❤️#المغرب_بلجيكا #كاس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/U77yBYbkOT — Joe (@youssef_hussen) November 27, 2022

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كما رفع جو تيوب العلم المغربي ملوحا به في المدرجات، تعبيرا عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجوم المنتخب المغربي.

وكانت أهازيج الفرح بإنجاز المنتخب المغربي عبر فوزه بهدفين نظيفين على نظيره البلجيكي قد عمت السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

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وعبر النشطاء خلالها عن فخرهم وسعادتهم بهذا المنجز المغربي العربي الذي، في حال تواصل في المقابلة القادمة مع كندا، سيجعل من المغرب المنتخب العربي المتأهل إلى دور الـ 16 في هذه النسخة المونديالة التي تقام لأول مرة على أرض عربية.

المشجعين العرب والمغاربة يحتفلون بفوز أسود الأطلس

وأشعلت الجماهير المغربية احتفالات جنونية بفوزها على بلجيكا بهدفين دون رد في مباراة على ملعب الثمامة، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022.

جدير بالذكر أن هذا الانتصار المغربي، هو الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتصدر منتخب المغرب بهذا الانتصار الثمين المجموعة السادسة، بأربعة نقاط، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط..

لكن يبقى هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

مباراة المغرب وبلجيكا

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.