أول تعليق لوليد الركراكي بعد فوز المغرب وهذا ما يخشاه في لقاء كندا

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وطن- في أول تعليق له بعد الفوز أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب أسود الأطلس، على سعادته بالإنجاز الثمين لمنتخب بلاده على بلجيكا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهم اليوم على استاد “الثمامة” المونديالي القطري ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.

أول تعليق لوليد الركراكي

وقال “الركراكي” في تصريحات صحفية عقب الفوز: “فـرحتي لا توصف، وتتجاوز الحدود بكسر حاجز الفوز بكأس العالم والذي لم يتحقق منذ عام 1998، لذلك ما فعلناه أمرًا جيد”.

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وأضاف، مدرب أسود الأطلس، أن الكل كان ينتظر هذا الفوز “أنا سعيد جدًا ليس لأجلي، بل لأني أسعدت الشعب المغربي.”

وتابع “أردنا أن نثبت لهم من هو المنتخب المغربي، وسعيد للأداء والقتالية والروح التي قدمها الأسود”.

وشدد “الركراكي” على أن هذا “يوم مشهود وتاريخي في كرة القدم المغربية، ونمتلك إمكانيات عالية.”

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واستطرد:”ألف مبروك لنا، التأهل لم يحسم بعد، وعلينا التحلي بالحذر والهدوء أمام كندا، لا ينبغي إهدار هذه الفرصة”.

المنتخب المغربي يفوز على بلجيكا

وحقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على حساب نظيره البلجيكي، في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد.

واعتلى منتخب المغرب بذلك صدارة المجموعة السادسة، بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن المباراة قد أقيمت على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وسجل عبد الحميد صابيري هدف المنتخب المغربي الأول بالدقيقة 73 في المباراة ويســـدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس، بعد مباراة كانت شبه متساوية بين الفريقين.

وفي الدقيقة الـ 93، حيث كان يبحث المنتخب البلجيكي عن هدف التعديل من أجل النجاة والعودة للمنافسة من جديد، هجمة مرتدة رائعة لـ “أسود الأطلس”، حيث مرر زياش الكرة لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.