مذيع تلفزيون قطر أرعب المشاهدين على الهواء وحبس الأنفاس (فيديو)

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وطن- تعرض مذيع تلفزيون قطر “حسن الشهراني” لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم وتحديدا “مباراة تونس وأستراليا” حيث سقط مغشيا عليه وتم إسعافه إلى أحد المستشفيات القطرية.

الشهراني كان يرصد أجواء مباراة تونس

وكان “الشهراني” يرصد مشاعر الجمهور التونسي في استاد الجنوب، وأثناء نطقه بعبارة “المنتخب التونسي” ترنح، ولكنه تمالك نفسه وعاد ليقول “المنتخب التونسي نرجع الكلمة إليك” في إشارة إلى أحد زملائه في الاستوديو، قبل أن يسقط أرضا ولا يستطيع إكمال حديثه.

🎥| الزميل حسن الشهراني مذيع تلفزيون قطر يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لأحداث #كأس_العالم •الإعلامي حسن الساعي: "تواصلت معاه والحمدلله أموره طيبة وبخير، وطلع من المستشفى" خطاك الشر وما تشوف شر 🙏🏻 #قطر2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/RVOc4tT6XR — نديب قطر (@NadeebQa) November 26, 2022

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وطمأن الإعلامي “حسن الساعي” متابعي الشهراني عن صحته، وكتب مغرداً على حسابه في “تويتر”: “ألف سلامة عليك اخوي حسن الشهراني مذيعنا المتميز”

وأضاف:”تواصلت معاه والحمدلله أموره طيبه وبخير”.

الزميل حسن الشهراني يرصد لنا مشاعر الجمهور التونسي في استاد الجنوب بعد خسارة منتخب تونس من أستراليا#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/RMJOHv2HqC — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 26, 2022

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وتابع أن ما حصل مع الشهراني هو هبوط في الضغط بسبب الارهاق وأنه أغشي عليه فجأة.

الف سلامة عليك اخوي حسن الشهراني مذيعنا المتميز تواصلت معاه والحمدلله اموره طيبه وبخير اللي حصل معاه هبوط في الضغط بسبب الارهاق واغمي عليه فجأة ماعليك شر pic.twitter.com/iVCEvbGtpP — حسن الساعي (@Hassan_alsai) November 26, 2022

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع ما أصاب المذيع”حسن الشهراني”.

حيث علق “طالب حمود البلوشي”:”سقوط الزميل حسن الشهراني على الهواء يدل على الجهد المبذول من قبل الإعلاميين في تغطية مختلف الأحداث الرياضية خلال كأس العالم وقيامهم بمهام عملهم على أكمل وجه”.

سقوط الزميل حسن الشهراني على الهواء يدل على الجهد المبذول من قبل الإعلاميين في تغطية مختلف الأحداث الرياضية خلال كأس العالم وقيامهم بمهام عملهم على أكمل وجه خطاك الباس أخوي حسن والحمد لله هو بصحة وعافية pic.twitter.com/YJ2937BEVR — طالب حمود البلوشي (@Talib7amood) November 26, 2022

وعقب “عبد اللطيف راضي”:”الشباب القطري وزملائهم يبذلون مجهوداً مكثفا لدعم النجاح لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 أعانهم الله . فشكراً لهم” .

الحمدلله على سلامة الاعلامي حسن الشهراني . الشباب القطري وزملائهم يبذلون مجهوداً مكثفا لدعم النجاح لبطولة كأس العالم #مونديال_قطر_2022 أعانهم الله . فشكراً لهم . — عبداللطيف راضي (@ab_radi) November 26, 2022

فيما دون “مبارك الهاجري”: “مذيع تلفزيون قطر حسن الشهراني يتعرض للإغماءعلى الهواء مباشرة أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم”.

واستدرك:” اللهم اشفيه شفاءاً لا يغادر سقما”.

وعلق آخر: “توتر وجهد جسدي وتغطيات دائمة متواصلة مافي أي راحة لنقل أحداث المباريات وامتاع المُتابعين على الشاشة”.

وقالت “ماريا “اغلب من يشتغلون في هذا المجال والمتطوعين يصييهم هبوط من ضغط العمل وقلة الاكل والشرب والراحة”.

اغلب اللي يشتغلون في هالمجال والمتطوعين يصيدهم هبوط من ضغط العمل وقلة الاكل والشرب والراحه ،، الله يحفظهم ويعطيهم العافيه وياجرهم على تعبهم — Marya (@Marya44569249) November 26, 2022

وتابعت:” الله يحفظهم ويعطيهم العافية ويأجرهم على تعبهم”.

أمير قطر الوالد يردد النشيد الوطني التونسي

ومن اللقطات التي لفتت الأنظار خلال مبارة تونس وأستراليا، ظهور أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يردد النشيد الوطني التونسي قبل اللقاء، الذي انتهى لصالح أستراليا بهدف دون رد.

وظهر الشيخ حمد وهو واقف ويتوكأ على عصاه أثناء مباراة الفريق التونسي والفريق الأسترالي، ويردد عبارات النشيد الوطني التونسي.

فيما ظهر عدد من الأطفال أمامه يحملون العلم التونسي وظهرت عيه آثار التعب والمرض قبل أن يجلس بصعوبة.

مباراة تونس وأستراليا

وتلقّى منتخب تونس الخسارةَ أمام نظيره أستراليا، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في الجولة الثانية من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الجنوب” في دولة قطر.

كما وأحرز منتخب أستراليا الهدفَ الفوز الوحيد في المباراة أمام نسور قرطاج التونسي، عند الدقيقة الـ23 عن طريق اللاعب ميتشيل ديوك.

ورغم الخسارة، كان منتخب تونس متفوق في الشوط الثاني على غرار الشوط الأول الذي كان سيئاً فيه، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 59%.