السبت, نوفمبر 26, 2022
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الهدهد

مذيع تلفزيون قطر أرعب المشاهدين على الهواء وحبس الأنفاس (فيديو)

كان يتحدث عن المنتخب التونسي ثم ترنح وسقط

كتب خالد الأحمد
حسن الشهراني watanserb.com
حسن الشهراني
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وطن- تعرض مذيع تلفزيون قطر “حسن الشهراني” لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم وتحديدا “مباراة تونس وأستراليا” حيث سقط مغشيا عليه وتم إسعافه إلى أحد المستشفيات القطرية.

الشهراني كان يرصد أجواء مباراة تونس

وكان “الشهراني” يرصد مشاعر الجمهور التونسي في استاد الجنوب، وأثناء نطقه بعبارة “المنتخب التونسي” ترنح، ولكنه تمالك نفسه وعاد ليقول “المنتخب التونسي نرجع الكلمة إليك” في إشارة إلى أحد زملائه في الاستوديو، قبل أن يسقط أرضا ولا يستطيع إكمال حديثه.

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وطمأن الإعلامي “حسن الساعي” متابعي الشهراني عن صحته، وكتب مغرداً على حسابه في “تويتر”: “ألف سلامة عليك اخوي حسن الشهراني مذيعنا المتميز”

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وأضاف:”تواصلت معاه والحمدلله أموره طيبه وبخير”.

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وتابع أن ما حصل مع الشهراني هو هبوط في الضغط بسبب الارهاق وأنه أغشي عليه فجأة.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع ما أصاب المذيع”حسن الشهراني”.

حيث علق “طالب حمود البلوشي”:”سقوط الزميل حسن الشهراني على الهواء يدل على الجهد المبذول من قبل الإعلاميين في تغطية مختلف الأحداث الرياضية خلال كأس العالم وقيامهم بمهام عملهم على أكمل وجه”.

وعقب “عبد اللطيف راضي”:”الشباب القطري وزملائهم يبذلون مجهوداً مكثفا لدعم النجاح لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 أعانهم الله . فشكراً لهم” .

فيما دون “مبارك الهاجري”: “مذيع تلفزيون قطر حسن الشهراني يتعرض للإغماءعلى الهواء مباشرة أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم”.

واستدرك:” اللهم اشفيه شفاءاً لا يغادر سقما”.

وعلق آخر: “توتر وجهد جسدي وتغطيات دائمة متواصلة مافي أي راحة لنقل أحداث المباريات وامتاع المُتابعين على الشاشة”.

وقالت “ماريا “اغلب من يشتغلون في هذا المجال والمتطوعين يصييهم هبوط من ضغط العمل وقلة الاكل والشرب والراحة”.

وتابعت:” الله يحفظهم ويعطيهم العافية ويأجرهم على تعبهم”.

أمير قطر الوالد يردد النشيد الوطني التونسي

ومن اللقطات التي لفتت الأنظار خلال مبارة تونس وأستراليا، ظهور أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يردد النشيد الوطني التونسي قبل اللقاء، الذي انتهى لصالح أستراليا بهدف دون رد.

وظهر الشيخ حمد وهو واقف ويتوكأ على عصاه أثناء مباراة الفريق التونسي والفريق الأسترالي، ويردد عبارات النشيد الوطني التونسي.

فيما ظهر عدد من الأطفال أمامه يحملون العلم التونسي وظهرت عيه آثار التعب والمرض قبل أن يجلس بصعوبة.

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مباراة تونس وأستراليا

وتلقّى منتخب تونس الخسارةَ أمام نظيره أستراليا، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في الجولة الثانية من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الجنوب” في دولة قطر.

كما وأحرز منتخب أستراليا الهدفَ الفوز الوحيد في المباراة أمام نسور قرطاج التونسي، عند الدقيقة الـ23 عن طريق اللاعب ميتشيل ديوك.

ورغم الخسارة، كان منتخب تونس متفوق في الشوط الثاني على غرار الشوط الأول الذي كان سيئاً فيه، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 59%.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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