السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو خالد كامل وهناء أحمد.. الأكثر بحثا في مصر وفضيحة اتحاد الكرة
الهدهد

فيديو خالد كامل وهناء أحمد.. الأكثر بحثا في مصر وفضيحة اتحاد الكرة

فيديو إباحي منسوب لمسؤول مصري باتحاد الكرة مدته 43 دقيقة

كتب باسل النجار
خالد كامل وهناء أحمد watanserb.com
خالد كامل وهناء أحمد
- Advertisement -

وطن- أصبحت كلمات “فيديو خالد كامل وهناء أحمد” هي الأكثر بحثا على محرك جوجل الشهير في مصر، منذ الإعلان عن فضيحة أخلاقية لمسؤول كبير باتحاد الكرة المصري وإقالته على خلفيتها.

الفيديو الإباحي لمسوؤل اتحاد الكرة حديث المصريين

وكان مقطع الفيديو، الذي نشره محامٍ مصري مع موكله، قد فجّر قنبلة مدوية على مواقع التواصل.

حيث اتهم الزوج “إسلام مصطفى” خلال المقطع، زوجتَه التي ذكر اسمها “هناء أحمد الشناوي” بممارسة “الزنا” مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- Advertisement -

ورغم عدم التصريح من قبل الزوج الظاهر في الفيديو باسم المسؤول في اتحاد الكرة الذي اتهمه بجريمة الزنا مع زوجته، إلا أن المعلومات التي ذكرها عنها كشفت هويته للجميع، مؤكدين أنه خالد كامل، رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد.

خالد كامل وهناء أحمد
خالد كامل وهناء أحمد

وشهد محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل في مصر عمليات بحث قياسية عن هذا الفيديو الإباحي لخالد كامل مع هناء أحمد، والذي تصل مدته لـ43 دقيقة كما ذكر الزوج إسلام في حديثه الذي فجر جدلا واسعا مع المحامي أحمد مهران.

- Advertisement -

وأكد المحامي “مهران” في الفيديو الذي ظهر به أن القضية ستأخذ عدة مسارات، وفق ما نقلت عنه مواقع محلية.

وأوضح أنه من المقرر طلب النيابة لتحريات المباحث عن صحة الواقعة، وسماع أقوال الزوجة (المشكو في حقها) والزوج (الشاكي)، وفحص الفيديو من قِبل لجنة من مختصة من الإذاعة والتلفزيون.

خالد كامل
خالد كامل

وأوضح أن الزوج يلعب كرة القدم في أحد أندية الأقاليم وعرَّف زوجته على مسؤول اتحاد الكرة، ليقوم بتشغليها معه.

زوج هناء أحمد اكتشف أمرها مع خالد كامل بالصدفة

الزوج بحسب محاميه اكتشف “زنا” زوجته قبل شهر ونصف بالصدفة؛ موضحًا أنها كانت في زيارة لأسرتها، حين عثر الزوج في “الدولاب على ألبوم صور بداخله كارت ميموري” وبتشغيله شاهد فيديو إباحي لزوجته مع المسؤول المشار إليه.

كما أشار المحامي أحمد مهران، إلى أنه طوال الفترة الماضية حاول الوصول لزوجته لكن أسرتها خبأت مكانها عنه، فلجأ للنيابة العامة بتقديم بلاغ.

وقال إن الفيديو الذي اطلع عليه يظهر الزوجة والمسؤول الكبير في وضع مخل داخل الشقة، مطالبا بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة.

السلطات المصرية من جانبها قررت التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة هناء أحمد الشناوي، للاستماع لأقوالها وكذلك استدعاء خالد كامل المسؤول النافذ باتحاد الكرة المصري والذي أقيل من منصبه على خلفية هذه الفضيحة.

وسم خالد كامل يتصدر تويتر وفيسبوك

ومنذ خروج هذه الفضيحة للعلن تصدر وسم باسم مسؤول اتحاد الكرة خالد كامل، مواقع التواصل في مصر وخاصة فيسبوك وتويتر.

وجاءت ردود الفعل من المصريين تجاه هذا الأمر متابينة بين من هاجم اتحاد الكرة وفساده مستغلا هذه الواقعة، وآخرون جعلوا من الحادث محل سخرية من مؤسسة اتحاد الكرة والنظام المصري برمته.

روايات أخرى كشفت مفاجأة في القضية بأن الزوجة المتهمة بالزنا مع خالد كامل، كانت محبوسة علي ذمة القضيه ١٥٨١ لسنه ٢٠٢٢ إمبابة.

وأن القضية من رفعها خالد كامل ضد كلا من هناء احمد عبدالمجيد الشناوى وزينب مصطفى إسماعيل، بتهمة ابتزاز المدعو خالد كامل بمقطع الفيديو محل الواقعه والمذكورة الثانية بالمحضر هي أخت الزوج، ما يعني أن الزوج كان علي علم بالتصوير، بحسب الحساب الذي نشر هذه المعلومات.

هناء أحمد
هناء أحمد

ولفت هذا الحساب إلى أن المعلومات التي أوردها “ليس المقصود منها تبرأة خالد كامل من الفعل المشين، ولكنها تدين الزوج واخته وزوجته معا.. جميعهم يستوجبون المحاكمة.”

هذا وقد تكشّفت تفاصيل وأسماء جديدة بالقضية. وقال المحامي قبل انسحابه، إن التحقيقات ستكشف عن أسماء كروية ورياضية لامعة وبارزة ولاعبين سابقين تورطوا في قضايا تحرش وابتزاز جنسي وعلاقات فاضحة.

كما كشف مهران، أن هناك عدداً من الرسائل الهاتفية والمعلومات حول علاقات نسائية. وصوراً وفيديوهات لمسؤولين آخرين كرويين ستتكّشف خلال التحقيقات التي ستجريها السلطات على خلفية واقعة زنا زوجة موكله السابق.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

منة شلبي تفجر مفاجأة أثناء التحقيق معها وتبكي

حياتنا

مصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)

الهدهد

شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

الهدهد

تهريب الأسلحة يوقع بمصريين في قبضة إسرائيل داخل مطار بن غوريون

الهدهد

تفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!

حياتنا

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

الهدهد

مشهد غير معتاد في برلمان مصر.. نائب ينفجر في وجه الحكومة ويطلب محاسبة أحد وزرائها

الهدهد

مصريون خائفون من السخرة في اليونان بعد قرار مفاجئ للقاهرة

حياتنا

بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

حياتنا

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

الهدهد

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

حامل اللقب فرنسا إلى دور ال16 بعد فوزه على الدنمارك (شاهد)

انفعال أمير قطر لحظة إهدار السعودية ركلة الجزاء أمام بولندا (فيديو)

من قلب الدوحة.. مشجع سعودي يلقن مذيع قناة إسرائيلية درسا قاسيا

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مغربية تطلب هذا الأمر من والدة أمير قطر.. شاهد رد فعلها

مجلة: تطبيع ابن سلمان سيكون أشبه بقرار السادات الذي قتله في النهاية

الحظ لم يُحالف السعودية في الفوز على بولندا (فيديو)

شاهد حريق في قطر وألسنة دخان تتصاعد قرب أحد الملاعب

مفتي عمان بعد ما شاهده في قطر: “الأمة لا تزال بخير”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC