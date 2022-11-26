فيديو خالد كامل وهناء أحمد.. الأكثر بحثا في مصر وفضيحة اتحاد الكرة

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وطن- أصبحت كلمات “فيديو خالد كامل وهناء أحمد” هي الأكثر بحثا على محرك جوجل الشهير في مصر، منذ الإعلان عن فضيحة أخلاقية لمسؤول كبير باتحاد الكرة المصري وإقالته على خلفيتها.

الفيديو الإباحي لمسوؤل اتحاد الكرة حديث المصريين

وكان مقطع الفيديو، الذي نشره محامٍ مصري مع موكله، قد فجّر قنبلة مدوية على مواقع التواصل.

حيث اتهم الزوج “إسلام مصطفى” خلال المقطع، زوجتَه التي ذكر اسمها “هناء أحمد الشناوي” بممارسة “الزنا” مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم.

فضيحة خالد كامل pic.twitter.com/Mytiqhb0po — التتش سبورت (@AlttshS) November 25, 2022

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ورغم عدم التصريح من قبل الزوج الظاهر في الفيديو باسم المسؤول في اتحاد الكرة الذي اتهمه بجريمة الزنا مع زوجته، إلا أن المعلومات التي ذكرها عنها كشفت هويته للجميع، مؤكدين أنه خالد كامل، رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد.

وشهد محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل في مصر عمليات بحث قياسية عن هذا الفيديو الإباحي لخالد كامل مع هناء أحمد، والذي تصل مدته لـ43 دقيقة كما ذكر الزوج إسلام في حديثه الذي فجر جدلا واسعا مع المحامي أحمد مهران.

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وأكد المحامي “مهران” في الفيديو الذي ظهر به أن القضية ستأخذ عدة مسارات، وفق ما نقلت عنه مواقع محلية.

وأوضح أنه من المقرر طلب النيابة لتحريات المباحث عن صحة الواقعة، وسماع أقوال الزوجة (المشكو في حقها) والزوج (الشاكي)، وفحص الفيديو من قِبل لجنة من مختصة من الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح أن الزوج يلعب كرة القدم في أحد أندية الأقاليم وعرَّف زوجته على مسؤول اتحاد الكرة، ليقوم بتشغليها معه.

زوج هناء أحمد اكتشف أمرها مع خالد كامل بالصدفة

الزوج بحسب محاميه اكتشف “زنا” زوجته قبل شهر ونصف بالصدفة؛ موضحًا أنها كانت في زيارة لأسرتها، حين عثر الزوج في “الدولاب على ألبوم صور بداخله كارت ميموري” وبتشغيله شاهد فيديو إباحي لزوجته مع المسؤول المشار إليه.

كما أشار المحامي أحمد مهران، إلى أنه طوال الفترة الماضية حاول الوصول لزوجته لكن أسرتها خبأت مكانها عنه، فلجأ للنيابة العامة بتقديم بلاغ.

قصة الفيديو ابو ٤٣ دقيقة و المسئول اسمه خالد كامل pic.twitter.com/uQagE6Smin — Nageeb Alsyed (@NageebAlsyed) November 24, 2022

وقال إن الفيديو الذي اطلع عليه يظهر الزوجة والمسؤول الكبير في وضع مخل داخل الشقة، مطالبا بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة.

السلطات المصرية من جانبها قررت التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة هناء أحمد الشناوي، للاستماع لأقوالها وكذلك استدعاء خالد كامل المسؤول النافذ باتحاد الكرة المصري والذي أقيل من منصبه على خلفية هذه الفضيحة.

خالد كامل المعلق القديم اللى صوته كان اشبه بصرصور الترعه والمسؤل عن الكره النسائيه الله يريحنا منها

المهم دا صاحب واقعه اللى بالى بالك واللى تمت إقالته من شويه بعد الفضيحه pic.twitter.com/4JEYizrXap — Hamza Hassan (@Hamza70887) November 24, 2022

وسم خالد كامل يتصدر تويتر وفيسبوك

ومنذ خروج هذه الفضيحة للعلن تصدر وسم باسم مسؤول اتحاد الكرة خالد كامل، مواقع التواصل في مصر وخاصة فيسبوك وتويتر.

فرج عامر وهو بيكرم خالد كامل على فيديوهاته قصدي إنجازاته😊

. pic.twitter.com/6LWShcHzEx — ⭐saad ashraf🇦🇹سعد أشرف⭐ (@ATTACK1911) November 24, 2022

وجاءت ردود الفعل من المصريين تجاه هذا الأمر متابينة بين من هاجم اتحاد الكرة وفساده مستغلا هذه الواقعة، وآخرون جعلوا من الحادث محل سخرية من مؤسسة اتحاد الكرة والنظام المصري برمته.

روايات أخرى كشفت مفاجأة في القضية بأن الزوجة المتهمة بالزنا مع خالد كامل، كانت محبوسة علي ذمة القضيه ١٥٨١ لسنه ٢٠٢٢ إمبابة.

مفاجأة في قضية خالد كامل

الزوجه محبوسه علي ذمة القضيه ١٥٨١ لسنه ٢٠٢٢ امبابه خالد كامل ضد كلا من هناء احمد عبدالمجيد الشناوى وزينب مصطفى اسماعيل بتهمة ابتزاز المدعو خالد كامل بمقطع الفيديو محل الواقعه والبنت اللي معاها تبقي اخت الزوج!! يعني الزوج كان علي علم بالتصوير😏 — Wafaa🦋 Elwan 🦅الأهلاوية🇪🇬 ✌️ (@knozy99999) November 26, 2022

وأن القضية من رفعها خالد كامل ضد كلا من هناء احمد عبدالمجيد الشناوى وزينب مصطفى إسماعيل، بتهمة ابتزاز المدعو خالد كامل بمقطع الفيديو محل الواقعه والمذكورة الثانية بالمحضر هي أخت الزوج، ما يعني أن الزوج كان علي علم بالتصوير، بحسب الحساب الذي نشر هذه المعلومات.

ولفت هذا الحساب إلى أن المعلومات التي أوردها “ليس المقصود منها تبرأة خالد كامل من الفعل المشين، ولكنها تدين الزوج واخته وزوجته معا.. جميعهم يستوجبون المحاكمة.”

هذا وقد تكشّفت تفاصيل وأسماء جديدة بالقضية. وقال المحامي قبل انسحابه، إن التحقيقات ستكشف عن أسماء كروية ورياضية لامعة وبارزة ولاعبين سابقين تورطوا في قضايا تحرش وابتزاز جنسي وعلاقات فاضحة.

كما كشف مهران، أن هناك عدداً من الرسائل الهاتفية والمعلومات حول علاقات نسائية. وصوراً وفيديوهات لمسؤولين آخرين كرويين ستتكّشف خلال التحقيقات التي ستجريها السلطات على خلفية واقعة زنا زوجة موكله السابق.