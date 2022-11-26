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مونديال قطر 2022

تشكيلة إسبانيا وألمانيا القوية في مونديال كأس العالم 2022

مكاكين ألمانيا في مواجهة صعبة أمام إسبانيا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022
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وطن- تشهد تشكيلة منتخب إسبانيا وألمانيا، حضورَ أبرز النجوم البارزين في كلا المنتخبين، استعداداً للمباراة القمة المرتقبة، الأحد، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ويستضيف ميدان ملعب (استاد البيت)، الذي افتتح مونديال كأس العالم بنسخته ال22، مباراة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

توقيت مباراة إسبانيا وألمانيا

وستنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية.

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كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة، عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

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تشكيلة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة القوية أمام منافسه ألمانيا (المكاكين)، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع إسبانيا (لاروخا): جوردي ألبا، لابورتي، رودريغو كاسكانتي، أزبيليكويتا (إريك غارسيا).

خط الوسط: بيدري، جافي، كوكي (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا (داني أولمو)، ماركو أسينسيو.

تشكيلة منتخب ألمانيا ضد إسبانيا

وسيدخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة الصعبة أمام نظيره إسبانيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

دفاع مكاكين ألمانيا: نيكلاوس زوله، أنطونيو رودريجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

خط الوسط: إيلكياي غوندوغان، جواشوا كيميش، جمال موسيالا.

مركز الهجوم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كريم أديمي (ليروي ساني).

ترتيب ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إسبانيا (لاروخا)، ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 3 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف اليابان بنفس رصيد النقاط.

كما وأتى في المركز الثالث ألمانيا بدون نقاط، متساوياً مع حال كوستاريكا صاحب الخسارة الثقيلة في افتتاح المونديال أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة دون رد.

المصدروطن + صفحة منتخب إسبانيا + منتخب ألمانيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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