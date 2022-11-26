تشكيلة إسبانيا وألمانيا القوية في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- تشهد تشكيلة منتخب إسبانيا وألمانيا، حضورَ أبرز النجوم البارزين في كلا المنتخبين، استعداداً للمباراة القمة المرتقبة، الأحد، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ويستضيف ميدان ملعب (استاد البيت)، الذي افتتح مونديال كأس العالم بنسخته ال22، مباراة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

توقيت مباراة إسبانيا وألمانيا

وستنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية.

📸 A nuestro fotógrafo le gustan las fotos en blanco y negro y a veces nos regala cositas como estas. 😉 ¿Y quién soy yo para no compartirlas con todos vosotros? 😴 Buenas noches e id preparando camisetas, bufandas, banderas… ¡¡MAÑANA TOCA GRITAR!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QaqtlAfn35 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 26, 2022

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كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة، عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

😜 Con este buen rollo… ¿Qué puede salir mal? La @SEFutbol completa el último entrenamiento oficial antes de enfrentarse mañana a Alemania en la segunda jornada de este Mundial. 🏟️ Próximo destino… ¡¡ESTADIO DE AL BAYT!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/7JAY2enGih — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 26, 2022

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تشكيلة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة القوية أمام منافسه ألمانيا (المكاكين)، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع إسبانيا (لاروخا): جوردي ألبا، لابورتي، رودريغو كاسكانتي، أزبيليكويتا (إريك غارسيا).

📸 Si el buen ambiente y el trabajo duro se pudiesen expresar por medio de fotografías, yo creo que sería más o menos así.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/8eSBUeDCD1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 26, 2022

خط الوسط: بيدري، جافي، كوكي (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا (داني أولمو)، ماركو أسينسيو.

تشكيلة منتخب ألمانيا ضد إسبانيا

وسيدخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة الصعبة أمام نظيره إسبانيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

دفاع مكاكين ألمانيا: نيكلاوس زوله، أنطونيو رودريجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

خط الوسط: إيلكياي غوندوغان، جواشوا كيميش، جمال موسيالا.

مركز الهجوم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كريم أديمي (ليروي ساني).

ترتيب ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إسبانيا (لاروخا)، ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 3 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف اليابان بنفس رصيد النقاط.

كما وأتى في المركز الثالث ألمانيا بدون نقاط، متساوياً مع حال كوستاريكا صاحب الخسارة الثقيلة في افتتاح المونديال أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة دون رد.