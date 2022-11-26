بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

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وطن- مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بثّاً مباشراً، السبت، التي يترقبها عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، في ثاني جولات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستبدأ صافرة مباراة السعودية وبولندا بقرار الحكم داخل ملعب “استاد المدينة التعليمية”، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

توقيت مشاهدة مباراة السعودية وبولندا اليوم

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثالثة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أينما كنت .. اضبط ساعتك ⌚

شجع وادعــم الأخضــــــــر 🇸🇦 #السعودية_بولندا pic.twitter.com/pmI1fSETOX — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 26, 2022

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فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة الثانية مساءً، لنقل أحداث المباراة المرتقبة، والتي ينتظرها عشاق الأخضر السعودي في الوطن العربي والعالم بأسره.

مشاهد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

كما وستنقل مجريات مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم 2022، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، وكذلك قنوات (الكأس).

🟢 يوم المباراة 🟢 السعودية 🆚 بولندا

📺 | @alkasschannel ➖ @beINSPORTS

⏰ | 00 : 4 عصرًا

🏟 | استاد المدينة التعليمية

🏆 | الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/Rt1XMhpg7h — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 26, 2022

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كما ونرفق لكم، متابعي (وطن) روابط مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بثّاً مباشراً اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة السعودية وبولندا اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث المباراة القوية والمثيرة المرتقبة بين كلا المنتخبين، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، المعلق العماني خليل البلوشي.

وكان منتخب السعودية (الصقور الخضر)، قد حقّق المفاجأة لجميع العشاق، عقب تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، في المباراة الماضية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ترتيب منتخب السعودية في كأس العالم 2022

كما وجاء منتخب الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

بينما يحلّ الفريق المنافس بولندا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.