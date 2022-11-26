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مونديال قطر 2022

بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

السعودية أمام بولندا في منافسات ثاني جولات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة السعودية بولندا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة السعودية بولندا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بثّاً مباشراً، السبت، التي يترقبها عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، في ثاني جولات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستبدأ صافرة مباراة السعودية وبولندا بقرار الحكم داخل ملعب “استاد المدينة التعليمية”، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

توقيت مشاهدة مباراة السعودية وبولندا اليوم

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثالثة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة الثانية مساءً، لنقل أحداث المباراة المرتقبة، والتي ينتظرها عشاق الأخضر السعودي في الوطن العربي والعالم بأسره.

مشاهد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

كما وستنقل مجريات مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم 2022، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، وكذلك قنوات (الكأس).

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كما ونرفق لكم، متابعي (وطن) روابط مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بثّاً مباشراً اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

بث مباشر مباراة السعودية وبولندا اليوم (اضغط هنا) 

مشاهدة مباراة السعودية وبولندا (اضغط هنا)

معلق مباراة السعودية وبولندا اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث المباراة القوية والمثيرة المرتقبة بين كلا المنتخبين، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، المعلق العماني خليل البلوشي.

وكان منتخب السعودية (الصقور الخضر)، قد حقّق المفاجأة لجميع العشاق، عقب تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، في المباراة الماضية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ترتيب منتخب السعودية في كأس العالم 2022

كما وجاء منتخب الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

بينما يحلّ الفريق المنافس بولندا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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