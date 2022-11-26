السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةالهدهدالوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني...
الهدهد

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

مختفية منذ 53 يوما

كتب سالم حنفي
الوالدة حميدة watanserb.com
الوالدة حميدة مختفية منذ 53 يوما
- Advertisement -

وطن– عاد اسم السبعينية العمانية “الوالدة حميدة” ليتصدّر موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان، عقب تغريدات مثيرة للصحفي الأمني الكويتي والمختص في عالم الجريمة “أبو طلال الحمراني”.

أبو طلال الحمراني عرض قبل يومين مكافأةً مالية بقيمة 30 ألف دولار، لمن يزوّده بأيّ معلومات تُمكّن من العثور على الوالدة حميدة، التي اختفت منذ 53 يوماً بعد خروجها من منزلها، بولاية إزكي في سلطنة عمان.

- Advertisement -

وعاد “الحمراني” بتغريدة جديدة حول القضية، أثارت حالة من الجدل، قائلاً: “أتمنى من أسرة الوالدة حميدة تقبل رأيي ، سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المدة دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به”.

وأعرب عن أمنيته، أن تتمّ “إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت”.

- Advertisement -

بعض المغردين عارضوا مثل هذا الطرح، الذي قد “يتسبّب في حقد ونزاع وشك وغل بين أفراد الأسرة وهم في وضع في غنى عنه”.

إلا أنّ غالبية الآراء وافقت “الحمراني” في طرحه، مشيرين إلى أنّها ربما تكون مقيمةً في منزل أحد أقاربها، مستغربينَ عدم القدرة على الوصول لها في هذه المدة الطويلة.

وفي هذا السياق، قالت مغردة: “نفس توقعي…. ياخي انا احيد زمان لما حد يغيب يروح مع شيخ ع قولتهم و يخبرهم و يوصف لهم الحرمه وين و مع من و مكان… و يخبرهم اذا حيه ولا ميته”.

وزعم مغرد آخر، أن “خلف هذا الاختفاء سر غامض…! اتفق مع ابو طلال بأن يكون البحث من الاشخاص الاقرب لها”.

وقال المهندس “محمد الغافري”، مشيراً إلى نفس الفكرة: “انا عطيت رأيي من قبل وبعد ٣ ايام وقلت لهم ان يبحثوا عنها فيمكان مغلق من الداخل وليس كما يتصورون واختبرت احد أقاربها ولم يرجع على وهي موجودة في مكان مغلق من الداخل والله اعلم”.

من جانبه، قال المغرد “أيمن”: “فعلاً كلامك صحيح أبو طلال ومن جالس المحقق كريم ما خابت مشورته، نسأل الله العلي القدير أن تكون والدتنا حميدة بصحة وعافية”.

وكان “يوسف بن أحمد بن حمدان الحضرمي” نجل “الوالدة حميدة”، قد أكد في تصريحات سابقة، أن والدته فُقدت يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أثناء ذهابها لمدرسة القرآن الكريم.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

السلحفاة النملة في عمان.. معلومات غريبة عن أضخم أنواع السلاحف البحرية

الهدهد

وصلات رقص مثيرة بجوار مسجد جامعة السلطان قابوس تثير غضبا

الهدهد

فيديو دعائي لمؤسسة رسمية في سلطنة عمان يثير جدلا

تقارير

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

تقارير

موقع أمريكي: السعودية ترشو “ترامب” بالمليارات مع عودة ترشحه.. ما علاقة سلطنة عمان؟!

الهدهد

ظهور لافت لولي عهد سلطنة عمان في مونديال قطر (شاهد)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يعزي الشعب الفلسطيني بفاجعة مخيم جباليا بكلمات مؤثرة

الهدهد

أول صور لناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل عُمان وآثار الدمار

الهدهد

إعلامي ألماني يثير جدل العُمانيين عن قِدم ملعب بوشر.. ماذا قال وكيف قوبلت تصريحاته؟

اقتصاد

ماذا حدث لأسعار النفط بعد الهجوم على الناقلة قبالة سواحل عمان؟

الهدهد

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

حياتنا

فعل مخل وفاضح من فتاة بحفل سيف نبيل في سلطنة عمان (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صالح الشهري يوجه صفعة قوية لصحفي سأله عن هدية رولز رويس لأعضاء المنتخب(شاهد)

طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

الكشف عن تمويل قطري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

ألمانيا: اعتقال يوتيوبر سوري شهير موالي لـ”الأسد” بسبب عملية احتيال ضخمة!

الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة قادمة من هذه الدولة!

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC