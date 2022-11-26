الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

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وطن– عاد اسم السبعينية العمانية “الوالدة حميدة” ليتصدّر موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان، عقب تغريدات مثيرة للصحفي الأمني الكويتي والمختص في عالم الجريمة “أبو طلال الحمراني”.

أبو طلال الحمراني عرض قبل يومين مكافأةً مالية بقيمة 30 ألف دولار، لمن يزوّده بأيّ معلومات تُمكّن من العثور على الوالدة حميدة، التي اختفت منذ 53 يوماً بعد خروجها من منزلها، بولاية إزكي في سلطنة عمان.

مكافأة مالية بقيمة 30 ألف دولار لمن يزودنا بأي معلومات تمكننا من العثور على #الوالدة_حميدة التي اختفت من 51 يوما بعد خروجها من منزلها بولاية إزكي في سلطنة عمان.

للتواصل عبر ممثلي القانوني المحامي /ناصر ظافر ت : 90908835 00965

أو مراسلتي عبر الواتس اب : 55798721-00965 pic.twitter.com/lrb53moOuP — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) November 24, 2022

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وعاد “الحمراني” بتغريدة جديدة حول القضية، أثارت حالة من الجدل، قائلاً: “أتمنى من أسرة الوالدة حميدة تقبل رأيي ، سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المدة دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به”.

وأعرب عن أمنيته، أن تتمّ “إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت”.

أتمنى من أسرة #الوالدة_حميدة تقبل رأيي ، سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المده دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به ، أتمنى إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت 🙏🌹 pic.twitter.com/wU8U92sIJx — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) November 25, 2022

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بعض المغردين عارضوا مثل هذا الطرح، الذي قد “يتسبّب في حقد ونزاع وشك وغل بين أفراد الأسرة وهم في وضع في غنى عنه”.

مع كامل الاحترام والتقدير لشخصك لكنك بهذه التغريدة قد تتسبب في حقد ونزاع وشك وغل بين أفراد الأسرة وهم في وضع في غنى عنه …. ربما يكون رأيك صحيح باعتبارك متخصص في هذا الجانب لكن ليس بشكل تغريدة بل بالتواصل مع من تواصل معك بخصوص هذه القضية.. حفظ الله الجميع — 🇴🇲 🌟 طلال العامري🌟 🇴🇲 (@talalalmor) November 25, 2022

إلا أنّ غالبية الآراء وافقت “الحمراني” في طرحه، مشيرين إلى أنّها ربما تكون مقيمةً في منزل أحد أقاربها، مستغربينَ عدم القدرة على الوصول لها في هذه المدة الطويلة.

وفي هذا السياق، قالت مغردة: “نفس توقعي…. ياخي انا احيد زمان لما حد يغيب يروح مع شيخ ع قولتهم و يخبرهم و يوصف لهم الحرمه وين و مع من و مكان… و يخبرهم اذا حيه ولا ميته”.

نفس توقعي…. ياخي انا احيد زمان لما حد يغيب يروح مع شيخ ع قولتهم و يخبرهم و يوصف لهم الحرمه وين و مع من و مكان… و يخبرهم اذا حيه ولا ميته — بنت أبوي 💕 (@EdpH2h) November 25, 2022

وزعم مغرد آخر، أن “خلف هذا الاختفاء سر غامض…! اتفق مع ابو طلال بأن يكون البحث من الاشخاص الاقرب لها”.

خلف هذا الاختفاء سر غامض…!

اتفق مع ابو طلال بأن يكون البحث من الاشخاص الاقرب لها.. — المهاجر™️ (@almhajr___00) November 26, 2022

وقال المهندس “محمد الغافري”، مشيراً إلى نفس الفكرة: “انا عطيت رأيي من قبل وبعد ٣ ايام وقلت لهم ان يبحثوا عنها فيمكان مغلق من الداخل وليس كما يتصورون واختبرت احد أقاربها ولم يرجع على وهي موجودة في مكان مغلق من الداخل والله اعلم”.

انا عطيت رأيي من قبل وبعد ٣ ايام وقلت لهم ان يبحثوا عنها فيمكان مغلق من الداخل وليس كما يتصورون واختبرت احد أقاربها ولم يرجع على وهي موجودة في مكان مغلق من الداخل والله اعلم — م/محمد الغافري (@Abubisan8) November 26, 2022

من جانبه، قال المغرد “أيمن”: “فعلاً كلامك صحيح أبو طلال ومن جالس المحقق كريم ما خابت مشورته، نسأل الله العلي القدير أن تكون والدتنا حميدة بصحة وعافية”.

فعلاً كلامك صحيح أبو طلال ومن جالس المحقق كريم ما خابت مشورته، نسأل الله العلي القدير أن تكون والدتنا حميدة بصحة وعافية. — 🇴🇲أيمن (@AymanAlJabri94) November 25, 2022

وكان “يوسف بن أحمد بن حمدان الحضرمي” نجل “الوالدة حميدة”، قد أكد في تصريحات سابقة، أن والدته فُقدت يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أثناء ذهابها لمدرسة القرآن الكريم.