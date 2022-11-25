الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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وضع يده داخل سرواله وأكل شيئا.. تصرف لا يصدق من رونالدو في مباراة البرتغال وغانا

نشطاء فسروا تناوله العلكة من جيب سري

كتب خالد السعدي
مباراة البرتغال وغانا watanserb.com
كريستيانو رونالدو في مباراة غانا والبرازيل
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق تصرفا صادما من الدون كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي البرتغال وغانا وحسمها عملاق أوروبا بثلاثة أهداف لهدفين.

وأظهر الفيديو، رونالدو وهو يدخل يده في سرواله، وأخرجه شيئا وتناوله، دون أن يتضح في المقطع ما الذي مضعه الدون البرتغالي.

تفاعل واسع

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حظي هذا الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة جدا، وحاز بالكثير من التعليقات الساخرة بين النشطاء على موقع تويتر، وسط تساؤلات عما تناوله الدون.

فكتب تركي: “سرواله فيه مميزات متعدده وش عرفك انت”.

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ورجح الكثير من النشطاء أن رونالدو تناول العلكة وهي موضوعة في جيب داخلي بالشورت الذي يرتديه.

وقال مغرد: “لايروح بالك بعيد .. الشورت فيه جيب داخلي ياكل علك “.

وكتب آخر: “علكه بعض الشورتات الرياضية فيها جيوب من جوا”.

فيما ذكر حساب يُرجح أنه يخص لاعبة: “حاط اللبان في جيب البوكسر شي طبيعي ، انا احط ببوكسري سنيكرز و اطلعه بنص المباراة”.

كما تعرض ناشر الفيديو، لهجوم بسبب ما اعتبره البعض محتوى غير لائق.

فقال ناشط – مخاطبا ناشر الفيديو: “ترا تقدر تتغاضى عن المقطع وماتنزّله حاول تتعلّم الادب “.

وكتب آخر: “مو اي شي تنزله طيب”.

وحقق منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، انتصارا صعبا على منتخب غانا بثلاثة أهداف لهدفين في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة.

إنجاز تاريخي لرونالدو بعد مباراة غانا

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 5 بطولات لكأس العالم، بعدما ساعد منتخب البرتغال في الفوز على غانا.

هذا الأمر جعل اللاعب يشعر بالفخر الشديد، قائلا بعد المباراة: “كانت لحظة جميلة. كأس العالم الخامسة لي.. بدأنا بشكل جيد. إنه فوز مهم للغاية”.

وأضاف: “نعلم جيدا أن المباراة الأولى في كأس العالم تضع حجر الأساس لمشوارك”.

ولحساب المجموعة نفسها، حسم التعادل السلبي مباراة أوروجواي وكوريا والجنوبية، وباتت كتيبة رونالدو في حاجة لفوز واحد من المباراتين المقبلتين لضمان التأهل.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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