وضع يده داخل سرواله وأكل شيئا.. تصرف لا يصدق من رونالدو في مباراة البرتغال وغانا

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق تصرفا صادما من الدون كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي البرتغال وغانا وحسمها عملاق أوروبا بثلاثة أهداف لهدفين.

وأظهر الفيديو، رونالدو وهو يدخل يده في سرواله، وأخرجه شيئا وتناوله، دون أن يتضح في المقطع ما الذي مضعه الدون البرتغالي.

كريستيانو رونالدو خلال لقاء غانا بالأمس 😳😳 pic.twitter.com/misg3rYhN1 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 25, 2022

تفاعل واسع

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حظي هذا الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة جدا، وحاز بالكثير من التعليقات الساخرة بين النشطاء على موقع تويتر، وسط تساؤلات عما تناوله الدون.

فكتب تركي: “سرواله فيه مميزات متعدده وش عرفك انت”.

سرواله فيه مميزات متعدده وش عرفك انت — Turki (@i2er8) November 25, 2022

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ورجح الكثير من النشطاء أن رونالدو تناول العلكة وهي موضوعة في جيب داخلي بالشورت الذي يرتديه.

وقال مغرد: “لايروح بالك بعيد .. الشورت فيه جيب داخلي ياكل علك “.

لايروح بالك بعيد .. الشورت فيه جيب داخلي

ياكل علك 🏃🏻‍♂️ — مازنالدو 🇵🇹 (@iMzMzi) November 25, 2022

وكتب آخر: “علكه بعض الشورتات الرياضية فيها جيوب من جوا”.

علكه بعض الشورتات الرياضية فيها جيوب

من جوا — Albertino (@abousalem100) November 25, 2022

فيما ذكر حساب يُرجح أنه يخص لاعبة: “حاط اللبان في جيب البوكسر شي طبيعي ، انا احط ببوكسري سنيكرز و اطلعه بنص المباراة”.

حاط اللبان في جيب البوكسر شي طبيعي ، انا احط ببوكسري سنيكرز و اطلعه بنص المباراة — A (@CallMeThaMan) November 25, 2022

كما تعرض ناشر الفيديو، لهجوم بسبب ما اعتبره البعض محتوى غير لائق.

فقال ناشط – مخاطبا ناشر الفيديو: “ترا تقدر تتغاضى عن المقطع وماتنزّله حاول تتعلّم الادب “.

ترا تقدر تتغاضى عن المقطع وماتنزّله حاول تتعلّم الادب !! — مُحْالِف #الجديد (@ij__70) November 25, 2022

وكتب آخر: “مو اي شي تنزله طيب”.

مو اي شي تنزله طيب — ِ (@Hj7_H9) November 25, 2022

وحقق منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، انتصارا صعبا على منتخب غانا بثلاثة أهداف لهدفين في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة.

إنجاز تاريخي لرونالدو بعد مباراة غانا

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 5 بطولات لكأس العالم، بعدما ساعد منتخب البرتغال في الفوز على غانا.

هذا الأمر جعل اللاعب يشعر بالفخر الشديد، قائلا بعد المباراة: “كانت لحظة جميلة. كأس العالم الخامسة لي.. بدأنا بشكل جيد. إنه فوز مهم للغاية”.

وأضاف: “نعلم جيدا أن المباراة الأولى في كأس العالم تضع حجر الأساس لمشوارك”.

ولحساب المجموعة نفسها، حسم التعادل السلبي مباراة أوروجواي وكوريا والجنوبية، وباتت كتيبة رونالدو في حاجة لفوز واحد من المباراتين المقبلتين لضمان التأهل.