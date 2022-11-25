الجمعة, نوفمبر 25, 2022
الرئيسيةحياتنامصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)
حياتنا

مصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)

طالب زوجته بأن تذهب لبيت أهلها عقب انتهاء الفرح

كتب سالم حنفي
مصري يطلق زوجته يوم زفاف ابنته watanserb.com
مصري يطلق زوجته أمام الحاضرين يوم زفاف ابنته
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لرجل مصري يطلق زوجته يوم زفاف ابنته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه وخلال إقامة حفل زفاف ابنته داخل قاعة الأفراح، قام والد العروسة بالإمساك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، إلا أنه جعل جميع المعازيم في حالة صدمة مما تلفظ به.

وبحسب الفيديو، قال والد العروسة: “ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة”.

- Advertisement -

ليضيف قائلا: “تروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك”، مما أثار صدمة لدى جميع المتواجدين في القاعة.

زفة الشرف

ويأتي هذا الفيديو المثير للجدل، بعد أيام قليلة فقط من تداول مقطع آخر أثار جدلاً كبيراً، حيث ظهر فيه احتفال الأهالي في منطقة صان الحجر بالشرقية بثبوت عذرية ابنتهم من الطب الشرعي.

- Advertisement -

وقام أهل المدينة بحمل الفتاة على الأعناق وسط الحشود وجابوا بها المدينة بأكملها كما يظهر في المقطع المتداول.

زواج لمدة 24 ساعة

وفي تفاصيل القصة، فإن الفتاة تزوجت يوم الخميس قبل الماضي، ثم طلقها زوجها يوم الجمعة بعد اتهامه لها في شرفها، وهو ما أضر كثيرا بسمعتها، الأمر الذي دفع أسرتها للتوجه إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، والذي أثبت أنها عذراء، وأن الاتهامات التي وجهت إليها باطلة.

وزعمت أسرة الفتاة أن الزوج طلق ابنتهم بسبب ظروف صحية تتعلق به شخصياً.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

الهدهد

تهريب الأسلحة يوقع بمصريين في قبضة إسرائيل داخل مطار بن غوريون

الهدهد

تفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!

حياتنا

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

الهدهد

مشهد غير معتاد في برلمان مصر.. نائب ينفجر في وجه الحكومة ويطلب محاسبة أحد وزرائها

الهدهد

مصريون خائفون من السخرة في اليونان بعد قرار مفاجئ للقاهرة

حياتنا

بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

حياتنا

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

الهدهد

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

حياتنا

مصر.. فتاة تحتفل بعذريتها أمام أهل القرية لسبب لا يُصدق! (فيديو)

الهدهد

مؤتمر المناخ يوجه ضربة قاضية للنظام المصري.. فشل كبير وإعلام النظام يحتفي بشيء واحد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

تشارلز الثالث مثلي الجنس.. فضيحة MI5 تتحول للبرلمان وضغوط ليتنازل عن العرش

مجسم ناري يحلق على شكل نسر.. فيديو غريب يثير حيرة الكويتيين

“منع الأجانب من شرب الخمور حرام شرعا”.. إعلام السيسي يواصل هذيانه ضد مونديال قطر

مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر على بين سبورت

شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

ضابط قطري يوقف مراسل هولندي ويطالبه بنزع شارة المثليين من على ذراعه(شاهد)

تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022

فيديو جديد يغزو تويتر.. هل تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون لصفعة ثانية؟

هاري كين يستفز قطر بساعة تحمل شارة المثليين قيمتها 535 ألف جنيه إسترليني!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC