مصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لرجل مصري يطلق زوجته يوم زفاف ابنته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه وخلال إقامة حفل زفاف ابنته داخل قاعة الأفراح، قام والد العروسة بالإمساك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، إلا أنه جعل جميع المعازيم في حالة صدمة مما تلفظ به.

وبحسب الفيديو، قال والد العروسة: “ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة”.

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ليضيف قائلا: “تروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك”، مما أثار صدمة لدى جميع المتواجدين في القاعة.

اب يكسر فرحة بنته يوم زفافها ويطلق والدتها امام المعازيم اترك لكم التعليق pic.twitter.com/shVKCx1XlG — ترند سناب المشاهير (@lmshhyr) November 25, 2022

زفة الشرف

ويأتي هذا الفيديو المثير للجدل، بعد أيام قليلة فقط من تداول مقطع آخر أثار جدلاً كبيراً، حيث ظهر فيه احتفال الأهالي في منطقة صان الحجر بالشرقية بثبوت عذرية ابنتهم من الطب الشرعي.

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وقام أهل المدينة بحمل الفتاة على الأعناق وسط الحشود وجابوا بها المدينة بأكملها كما يظهر في المقطع المتداول.

تزوجها عريسها الخميس ثم طلقها فجر الجمعة إثر تشكيكه في عذريتها لكن التقرير الطبي أثبت سلامة غشار البكارة بعد سماع أهل قرية المسلمية بمحافظة الشرقية في مصر التي تنتمي إليها العروس بالخبر حملوها على الأعناق وزفوها بشوارع القرية زفة الشرف…ورددوا :"الشريفة العفيفة وصلت يا بلد" pic.twitter.com/M8YZ0sDD9Q — محمود علي (@mahmoud100010) November 22, 2022

زواج لمدة 24 ساعة

وفي تفاصيل القصة، فإن الفتاة تزوجت يوم الخميس قبل الماضي، ثم طلقها زوجها يوم الجمعة بعد اتهامه لها في شرفها، وهو ما أضر كثيرا بسمعتها، الأمر الذي دفع أسرتها للتوجه إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، والذي أثبت أنها عذراء، وأن الاتهامات التي وجهت إليها باطلة.

وزعمت أسرة الفتاة أن الزوج طلق ابنتهم بسبب ظروف صحية تتعلق به شخصياً.