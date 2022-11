مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يترقب جماهير المستطيل الأخضر، مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، الجمعة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة إنجلترا وأمريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، على ملعب ( استاد الخور).

فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- Advertisement -

بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

وستنقل وقائع مباراة إنجلترا وأمريكا المنتظرة، على قنوات (بين سبورت)، و(الكأس) القطريتين، التي تمتلك حقوق نقل مباريات كأس العالم 2022.

- Advertisement -

ونرفق لكم، متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة روابط مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، بدون تقطيع وبجودة عالية، كما يلي:

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة إنجلترا وأمريكا، على قناة (bein sport max 1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12379. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق الفوز العريض على إيران (أسود فارس)، في منافسات الجولة الماضية، بسداسية ثمينة مقابل هدفين.

كما وتعادل الفريق المنافس الولايات المتحدة الأمريكية أمام ويلز، بهدف لكليهما.

Finish, Conor! 👏

Go behind the scenes in Al Wakrah as the #ThreeLions prepare for USA:

— England (@England) November 25, 2022