الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
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مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت
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وطن- يترقب جماهير المستطيل الأخضر، مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، الجمعة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة إنجلترا وأمريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، على ملعب ( استاد الخور).

توقيت مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا

فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر

وستنقل وقائع مباراة إنجلترا وأمريكا المنتظرة، على قنوات (بين سبورت)، و(الكأس) القطريتين، التي تمتلك حقوق نقل مباريات كأس العالم 2022.

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ونرفق لكم، متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة روابط مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، بدون تقطيع وبجودة عالية، كما يلي:

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معلق مباراة إنجلترا وأمريكا في منافسات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة إنجلترا وأمريكا، على قناة (bein sport max 1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12379. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق الفوز العريض على إيران (أسود فارس)، في منافسات الجولة الماضية، بسداسية ثمينة مقابل هدفين.

كما وتعادل الفريق المنافس الولايات المتحدة الأمريكية أمام ويلز، بهدف لكليهما.

ترتيب مجموعة إنجلترا وأمريكا في كأس العالم 2022

وجاء منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في صدارة تريب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، كما ويليه إيران في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وآتى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في المركزين الثالث والرابع بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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