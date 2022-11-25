مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

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وطن- يترقب جماهير المستطيل الأخضر، مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، الجمعة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة إنجلترا وأمريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، على ملعب ( استاد الخور).

توقيت مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا

فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

Ready for tomorrow. 😤 pic.twitter.com/3x762ONW7z — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 24, 2022

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بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر

وستنقل وقائع مباراة إنجلترا وأمريكا المنتظرة، على قنوات (بين سبورت)، و(الكأس) القطريتين، التي تمتلك حقوق نقل مباريات كأس العالم 2022.

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ونرفق لكم، متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة روابط مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر يلا شوت، بدون تقطيع وبجودة عالية، كما يلي:

معلق مباراة إنجلترا وأمريكا في منافسات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة إنجلترا وأمريكا، على قناة (bein sport max 1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12379. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، المعلق التونسي عصام الشوالي.

No turkeys, just vibes. pic.twitter.com/6F3KCDhYpT — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 24, 2022

وكان منتخب إنجلترا قد حقق الفوز العريض على إيران (أسود فارس)، في منافسات الجولة الماضية، بسداسية ثمينة مقابل هدفين.

كما وتعادل الفريق المنافس الولايات المتحدة الأمريكية أمام ويلز، بهدف لكليهما.

Finish, Conor! 👏 Go behind the scenes in Al Wakrah as the #ThreeLions prepare for USA: — England (@England) November 25, 2022

ترتيب مجموعة إنجلترا وأمريكا في كأس العالم 2022

وجاء منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في صدارة تريب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، كما ويليه إيران في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وآتى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في المركزين الثالث والرابع بدون أي من النقاط حتى الآن.