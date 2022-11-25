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مونديال قطر 2022

مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر يلا شوت

طواحين هولندا أمام الإكوادور في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم
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وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) المونديالي، مباراة هولندا والإكوادور، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة هوندا والإكوادور اليوم

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل اللقاء القوي المرتقب بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر

وتذاع مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، عبر مجموعة قنوات “بين سبورت” و” الكأس”، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونضع بين أيديكم متابعي (وطن)، روابط مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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وكان منتخب هولندا (الطواحين)، قد حقق الفوز في المباراة الماضية على السنغال (أسود التيرانغا)، بهدفين نظيفين دون رد.

كما هو الحال مع الفريق المنافس الإكوادور التي حقق الفوز النظيف على صاحب الأرض قطر (العنابي القطري)، بذات النتيجة.

معلق مباراة هولندا والإكوادور

وفق جدول المعلقين على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق على مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، العماني عامر الخوذيري.

كما وستنقل المباراة كذلك على قنوات (الكأس)، التي تملك حقوق البث الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع المنافس الوصيف الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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