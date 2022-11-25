مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر يلا شوت

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وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) المونديالي، مباراة هولندا والإكوادور، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة هوندا والإكوادور اليوم

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل اللقاء القوي المرتقب بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر

وتذاع مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، عبر مجموعة قنوات “بين سبورت” و” الكأس”، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونضع بين أيديكم متابعي (وطن)، روابط مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

وكان منتخب هولندا (الطواحين)، قد حقق الفوز في المباراة الماضية على السنغال (أسود التيرانغا)، بهدفين نظيفين دون رد.

كما هو الحال مع الفريق المنافس الإكوادور التي حقق الفوز النظيف على صاحب الأرض قطر (العنابي القطري)، بذات النتيجة.

معلق مباراة هولندا والإكوادور

وفق جدول المعلقين على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق على مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر، العماني عامر الخوذيري.

كما وستنقل المباراة كذلك على قنوات (الكأس)، التي تملك حقوق البث الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع المنافس الوصيف الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.