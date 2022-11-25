فيديو لمشجعين إنجليز يتحرشون بأطفال قطريين.. “وطن” تكشف الحقيقة!

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وطن – في أول مباراة لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، واجهت إنجلترا إيران في 21 نوفمبر على استاد خليفة الدولي في الدوحة، قطر.

وسجل بوكايو ساكا من الفريق الإنجليزي هدفًا مزدوجًا، بينما سجل رحيم سترلينج وجاك غريليش وجود بيلينجهام وماركوس راشفورد هدفًا واحدًا في كل مرة، ليحقق المنتخب لإنجليزي فوزا كبيرا على إيران بستة اهداف مقابل هدفين، في حين شارك الآلاف عبر الإنترنت مقاطع فيديو للمشجعين الإنجليز وهم يحتفلون بهذا الانتصار.

إلى جانب مقاطع الفيديو الاحتفالية هذه، شارك الأشخاص أيضًا مقطعًا واحدًا مزعجًا يظهر مجموعة من الأشخاص يتحرشون بأربعة أطفال.

ادعاءات كاذبة

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وادعى أولئك الذين نشروا الفيديو أن المشجعين الإنجليز قاموا بتخويف الأطفال القطريين المحليين بعد المباراة.

وكتب الصحفي الرياضي “سايمون رونتري” كذبا في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” زاعما: “أنا في منطقة المعجبين قطر 2022 وشاهدت للتو أنصار المنتخب الإنجليزي يتسلطون على مجموعة صغيرة من الأطفال المحليين. شوهدوا يلقون العملات المعدنية على رؤوسهم وهم يهتفون ، f * ck off ISIS ، إنها تعود إلى المنزل.. مشاهد مروعة”.

I am at the #Qatar2022 fan zone and I have just witnessed #ENG supporters bully a small group of local children. They are seen throwing coins at their heads while chanting, "f*ck off ISIS, it's coming home." Dreadful scenes. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/spv0gkoiuR — Simon Rowntree (@SimonRowntree1) November 22, 2022

حقيقة الفيديو

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وبالبحث حول هذه المزاعم اتضح أن هذا الفيديو تم التقاطه في فرنسا ، وقد تم تصويره خلال كأس الأمم الأوروبية 2016، حيث ظهر مشجعو إنجلترا يسخرون من الأطفال المهاجرين خارج حانة في الليل.

ووفقا لما ورد على موقع “REDDIT” فإن الخبر منشور منذ عام2016 بعنوان “اتهم مشجعو إنجلترا بالسخرية من الأطفال اللاجئين في فرنسا حيث يدفعون واحدًا ويعطون الآخرين حفنة من العملات من أجل القتال فيما بينهم “، في حين أشار الموقع إلى تقرير لصحيفة “تلغراف” البريطانية تحدث عن الواقعة في 16 يونيو 2016.

ووفقًا للتقرير، اتُهم مشجعو إنجلترا السكارى بالسخرية من الأطفال اللاجئين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات، في فرنسا بعد أن دفعوا لأحدهم لشرب الكحول وآخرون للقتال على حفنة من العملات المعدنية، كما ذكرت نفس الشيء منافذ إخبارية أخرى مثل Mashable .

تغريدات قديمة نشرت الفيديو

كما قاد البحث على الإنترنت إن العديد من التغريدات في ذلك ذكرت الحادثة ونشرت نفس الفيديو الذي تم إعادة نشره على انه في قطر.

وكتب أحدهم قام بنشر الفيديو عام 2016 قائلا: “المشجعون الإنجليز يسخرون من الأطفال الغجر الذين يرمونهم بقطع النقود المعدنية”.