فيديو لمشجعين إنجليز يتحرشون بأطفال قطريين.. “وطن” تكشف الحقيقة!

- Advertisement -

وطن – في أول مباراة لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، واجهت إنجلترا إيران في 21 نوفمبر على استاد خليفة الدولي في الدوحة، قطر.

وسجل بوكايو ساكا من الفريق الإنجليزي هدفًا مزدوجًا، بينما سجل رحيم سترلينج وجاك غريليش وجود بيلينجهام وماركوس راشفورد هدفًا واحدًا في كل مرة، ليحقق المنتخب لإنجليزي فوزا كبيرا على إيران بستة اهداف مقابل هدفين، في حين شارك الآلاف عبر الإنترنت مقاطع فيديو للمشجعين الإنجليز وهم يحتفلون بهذا الانتصار.

إلى جانب مقاطع الفيديو الاحتفالية هذه، شارك الأشخاص أيضًا مقطعًا واحدًا مزعجًا يظهر مجموعة من الأشخاص يتحرشون بأربعة أطفال.

- Advertisement -

وادعى أولئك الذين نشروا الفيديو أن المشجعين الإنجليز قاموا بتخويف الأطفال القطريين المحليين بعد المباراة.

وكتب الصحفي الرياضي “سايمون رونتري” كذبا في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” زاعما: “أنا في منطقة المعجبين قطر 2022 وشاهدت للتو أنصار المنتخب الإنجليزي يتسلطون على مجموعة صغيرة من الأطفال المحليين. شوهدوا يلقون العملات المعدنية على رؤوسهم وهم يهتفون ، f * ck off ISIS ، إنها تعود إلى المنزل.. مشاهد مروعة”.

I am at the #Qatar2022 fan zone and I have just witnessed #ENG supporters bully a small group of local children. They are seen throwing coins at their heads while chanting, "f*ck off ISIS, it's coming home." Dreadful scenes. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/spv0gkoiuR

— Simon Rowntree (@SimonRowntree1) November 22, 2022