فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

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وطن- شهدت مباراة إيران وويلز، أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بالبطاقة الحمراء، كان صادر بحق حارس مرمى ويلز واين هينيسي عند الدقيقة ال86.

أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت حالة طرد حارس ويلز هينيسي، بعد تدخله المتهور تجاه أحد لاعبي منتخب إيران (أسود فارس)، بعد مراجعة حكم المباراة تلك اللقطة مع حكام تقنية الفيديو (VAR). ليوجه البطاقة الحمراء في وجه الحارس، الذي خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة.

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وحقق منتخب إيران (أسود فارس)، الفوز النظيف في الدقائق القاتلة، على نظيره ويلز، بهدفين دون رد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

أول بطاقة حمراء في كأس العالم FIFA قطر 2022 من نصيب واين هينيسي حارس ويلز 🟥🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/yP4jKPzDuk — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 25, 2022

مباراة إيران وويلز في كأس العالم 2022

وسجل أولى أهداف إيران اللاعب البديل روزبيه تشيشمي في الدقيقة ال98، كما وجاء هدف التقدم الثاني من توقيع رامين رضائيان في الدقيقة ال99.

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كما وشهدت مباراة إيران وويلز الإثارة والقوية، وخصوصاً مع الثواني الأخيرة من الوقت البديل على نهاية المباراة، التي نجح من خلالها أسود فارس الإيراني بالفوز على ويلز بهدفين دون مقابل.

ووصلت عدد تسديدات منتخب إيران (أسود فارس) إلى 10 تسديدات، كما واستحوذ الفريق على الكرة بنسبة 62%، على عكس الفريق الخصم ويلز الذي وصلت تسديداته إلى 21 تسديدات والاستحواذ بنسبة 38%.

تشكيلة منتخب إيران ضد ويلز

ولعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المباراة القوية أمام منتخب ويلز، بتشكيلة أساسية في افتتاح الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: سيد حسيني.

دفاع إيران: رضائيان، حسيني، بورعليغنجي، محمدي.

خط الوسط: جولزاده، عزت اللهي، نورالهي، حاج صافي.

مركز الهجوم: مهدي طارمي، آزمون.

ترتيب منتخب إيران في مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) صدارة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 3 نقاط، كما ومتساوياً بذلك مع الوصيف إيران، في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

كما وآتى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ثالث الترتيب بنقطة واحدة، متساوياً بها مع منتخب ويلز في أدنى ترتيب المجموعة حتى الآن.