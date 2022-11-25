عماني تلقى أسعد خبر في حياته بفضل مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

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وطن– فاز مشجع عُماني في مونديال قطر بهدية ثمينة عبارة عن سيارة جيب من نوع “رنج روفر”، وذلك بعد تنبؤه الدقيق بنتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر.

عماني يتنبأ بنتيجة مباراة السعودية والأرجنتين

ووثقت مشجعات سعوديات مقطع فيديو وهن يسألن المشجع العماني جاسم البلوشي، الذي كان في طريقه إلى مدرجات الملعب في قطر، عن توقعاته لنتيجة المباراة.

نحاول الان الوصول للعماني اللي توقع النتيجة صح لفوز المنتخب #السعوديه_الارجنتين شكراً للشعب السعودي الكريم وصلني اتصال الان بتقديم هدية الرينج روفر له و ان شاء الله نلقاه 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/qDDUtLruZE — Norah Al-Yousef (@nalyousef) November 22, 2022

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ليرد “البلوشي” بسؤال المشجعات في حينها، عن الفريق الذي يشجعنه، فترد عليه صاحبة الفيديو بالقول إنهن يشجعن المنتخب الأرجنتيني.

أجاب العُماني إنه في حال أطلعها على توقعه للنتيجة، فإنه يود الحصول على سيارة “رنج روفر”.

ثم أخبرها أنه يتوقع فوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد للأرجنتين.

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ومع فوز المنتخب السعودي وفق توقعات جاسم البلوشي، انطلقت حملة من قبل مواطنين عُمانيين وسعوديين عبر موقع “تويتر” في محاولة للوصول إليه، بهدف تحقيق أمنيته في الحصول على ما طلبه السيارة “رنج روفر”.

تلقى العماني جاسم البلوشي هدية عبارة عن سيارة من نوع "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني pic.twitter.com/UZrq5lCewo — Screen Mix (@ScreenMix) November 25, 2022

بدورها، قالت الناشطة العمانية نورة اليوسف في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”: “نحاول الآن الوصول للعماني الذي توقع فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، شكرًا للشعب السعودي الكريم وصلني اتصال الآن بتقديم هدية الرينج روفر له وإن شاء الله نلقاه”.

واستجاب جاسم البلوشي بالفعل للتغريدة، حيث نشر لاحقًا في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”، حصوله على السيارة كهدية.

وتوالت التهاني على “البلوشي” من قبل مواطنيه ومواطنين سعوديين، مؤكدينَ استحقاقه للهدية بعد أن أصاب في توقعه.

تلقى العماني جاسم البلوشي هدية عبارة عن سيارة من نوع "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني•

#قطر_السنغال pic.twitter.com/FozbQLdYuA — ترند (@trndkw__) November 25, 2022

مواجهات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في أولى مبارياته في مونديال قطر 2022 ليتصدر مجموعته.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية، غداً السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام بولندا.

يلاقي بعدها المكسيك في ثالث المواعيد وآخر مباريات المجموعات، يوم الأربعاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويُراهن أبناء هيرفي رينارد على الفوز في إحدى المواجهتين الحاسمتين من أجل ضمان المرور إلى دور 16، وسط حضور جماهيري سيكون حاضرا هذه المرة بآمال وذكريات اللقاء التاريخي ضد ليونيل ميسي وزملاؤه.