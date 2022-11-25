الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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عماني تلقى أسعد خبر في حياته بفضل مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

ظهر في مقطع فيديو يتنبأ بالنتيحة ليفوز بالجائزة الثمينة

كتب فهمي الورغمي
مباراة السعودية watanserb.com
فوز المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني
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وطن– فاز مشجع عُماني في مونديال قطر بهدية ثمينة عبارة عن سيارة جيب من نوع “رنج روفر”، وذلك بعد تنبؤه الدقيق بنتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر.

عماني يتنبأ بنتيجة مباراة السعودية والأرجنتين

ووثقت مشجعات سعوديات مقطع فيديو وهن يسألن المشجع العماني جاسم البلوشي، الذي كان في طريقه إلى مدرجات الملعب في قطر، عن توقعاته لنتيجة المباراة.

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ليرد “البلوشي” بسؤال المشجعات في حينها، عن الفريق الذي يشجعنه، فترد عليه صاحبة الفيديو بالقول إنهن يشجعن المنتخب الأرجنتيني.

أجاب العُماني إنه في حال أطلعها على توقعه للنتيجة، فإنه يود الحصول على سيارة “رنج روفر”.

ثم أخبرها أنه يتوقع فوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد للأرجنتين.

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ومع فوز المنتخب السعودي وفق توقعات جاسم البلوشي، انطلقت حملة من قبل مواطنين عُمانيين وسعوديين عبر موقع “تويتر” في محاولة للوصول إليه، بهدف تحقيق أمنيته في الحصول على ما طلبه السيارة “رنج روفر”.

بدورها، قالت الناشطة العمانية نورة اليوسف في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”: “نحاول الآن الوصول للعماني الذي توقع فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، شكرًا للشعب السعودي الكريم وصلني اتصال الآن بتقديم هدية الرينج روفر له وإن شاء الله نلقاه”.

واستجاب جاسم البلوشي بالفعل للتغريدة، حيث نشر لاحقًا في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”، حصوله على السيارة كهدية.

وتوالت التهاني على “البلوشي” من قبل مواطنيه ومواطنين سعوديين، مؤكدينَ استحقاقه للهدية بعد أن أصاب في توقعه.

مواجهات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في أولى مبارياته في مونديال قطر 2022 ليتصدر مجموعته.

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ويخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية، غداً السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام بولندا.

يلاقي بعدها المكسيك في ثالث المواعيد وآخر مباريات المجموعات، يوم الأربعاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويُراهن أبناء هيرفي رينارد على الفوز في إحدى المواجهتين الحاسمتين من أجل ضمان المرور إلى دور 16، وسط حضور جماهيري سيكون حاضرا هذه المرة بآمال وذكريات اللقاء التاريخي ضد ليونيل ميسي وزملاؤه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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