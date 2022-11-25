رجل أعمال قطري يصدم مشجعين لمنتخب إنجلترا بما فعله معهم (شاهد)

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وطن – عاش مجموعة من مشجعي منتخب إنجلترا، صدمةً حقيقية، حينما دعاهم رجل أعمال قطري، إلى قصره في العاصمة الدوحة، حيث جاؤوا لمتابعة ومؤازرة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر .

ووفقاً لصحيفة “mirror” البريطانية، فقد التقى، المشجع الإنجليزي “أليكس سوليفان” بأحد رجال الأعمال القطريين الأثرياء، خلال زيارة إلى السوبر ماركت في أول ليلة له في البلاد.

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وكشف “سوليفان” للصحيفة، كيف تم نقله لزيارة قصر رجل الأعمال القطري الذي أشارت إليه باسم “عمر”، حيث أرسل الأخير له ولأصدقائه سيارته لامبورغيني، لتقلّهم من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه .

وقال المشجع الإنجليزي عن زيارته لقصر رجل الأعمال القطري: “كانوا كرماء ومضيافين بشكل لا يصدق وقد قضينا وقتًا رائعًا. لقد أخذونا في جولة لسيارة لامبورغيني”.

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وتابع قائلاً: “كان لديه (رجل الاعمال) حديقة حيوان خاصة بها شبل أسد، والعديد من الطيور الجارحة وبعض القرود. ومن الواضح أنهم أشخاص أقوياء للغاية في مجال الأعمال، وكان القصر بقيمة ملياري ريال قطري”.

وجدد التأكيد على ما رآه داخل القصر من تعامل رجل الأعمال القطري، وقال: “كانوا متواضعين وودودين للغاية. وقد أجرينا محادثة جيدة معهم حقًا.”

وبيّن أنّ رجل الأعمـال القطري، أقام وليمة غداء، له ولوالده وصديقه الذيْن حضراً معه في زيارة القصر .