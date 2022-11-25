الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

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وطن– كشف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحـمد فهد الأحـمد الصباح عن وعده لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن تستضيف الدوحة دورة الألعاب الأولمبية، بعد النجاح الواضح والكبير في تنظيم بطولة كأس العالم.

وفي مقطع فيديو قصير مقتطع من حواره مع شبكة “بي أن سبورت”، نشره الشيخ أحمد فهد الصباح عبر حسابه على “تويتر“، أكد أنّ قطر بنجاحها المبهر في استضافة بطولة كأس العالم، حققت الحلم بإرادة الرجال، وأن التنظيم الرائع للمونديال هو أبلغ ردٍّ أن قطر ورجالها قادرون على تحقيق هذا الحلم.

كما أكد الشيخ أحمد فهد الصباح على وجود حلم أكبر، مشيراً إلى أنّ الشيخ “جوعان بن حمد آل ثاني” رئيس اللجنة الأولمبية القطرية حريصٌ على استضافة الدوحة لدورة الألعاب الأولمبية 2036 بعدما تمّ اختيار الدولة المستضيفة للألعاب الأولمبية 2032 بمدينة بريسبان في أستراليا.

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وأشار إلى أنّه وعد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتحقيق الحلم الأكبر باستضافة الدوحة للأولمبياد، وأنه سوف يقدم كل الدعم اللازم لتحقيق حلم استضافة الأولمبياد، قائلاً له: “هذي بوجهي”.

معالي الشيخ أحمد الفهد الصباح:(هذي بوجهي)الاولمبياد ستكون في الدوحة وهذا ما وعدت به سمو الامير تميم بن حمد ال ثاني pic.twitter.com/EO0UJ366uQ — أحمد فهد الأحمد الصباح (@ahmed_f_alsabah) November 25, 2022

إشادة المغردين بصدق ووفاء الشيخ أحمد فهد الصباح

تصريحات الشيخ أحمد فهد الصباح، أثارت إعجاب المغردين الذين أشادوا بموقفه لداعم لقطر، كما أكدوا على قدرته على تنفيذ ما وعد به.

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وفي هذا السياق، قال مغرّد مشيداً بتصريحات الشيخ: “كفو كفو كفو معالي الشيخ احمد الفهد ربي يحفظك يا طويل العمر اسال الله ينصرك ويحفظك من كل مكروه”.

كفو كفو كفو معالي الشيخ احمد الفهد ربي يحفظك يا طويل العمر اسال الله ينصرك ويحفظك من كل مكروه — JARRAH THE STORM (@JMH83A) November 25, 2022

أما المغرد خالد الحلو، فأشاد بكفاءة الشيخ أحمد فهد الصباح، بالقول: “كفو كفو كفو وعدت وصدق الوعد وكلمتك ياشيخنا ياعزنا فخر للكويت وأهلها وللأمة العربية قول وفعل ويستاهلون إخوان روضا ودوحة الخير وسمو الشيخ تميم حفظه الله ورعاه والشيخ جوعان حفظه الله فخرنا”.

كفو كفو كفو وعدت وصدق الوعد وكلمتك ياشيخنا ياعزنا فخر للكويت وأهلها وللأمة العربية قول وفعل ويستاهلون إخوان روضا ودوحة الخير وسمو الشيخ تميم حفظه الله ورعاه والشيخ جوعان حفظه الله فخرنا 💐 — خالد الحلو فرهودالدرعه (@khaled_alderaah) November 25, 2022

وأشاد مغرد آخر قائلاً: “كفوووووو عليك تفعلها والله مو غريبه على عيال الشهيد”.

كفوووووو عليك تفعلها والله مو غريبه على عيال الشهيد 👍👏👏👏👏👏👏👏👏 — الإيطالــــي 🇰🇼🇮🇹 (@Captain19045601) November 25, 2022

أما المغرد بدر فهد العرادة، فأشاد بصدق ووفاء الشيخ بالقول: “قطر تستاهل وانت كفو ان قلت فعلت وهذا مشهود لك الشيخ احمد الفهد قول وفعل ان وعد يوفي”.

قطر تستاهل وانت كفو ان قلت فعلت وهذا مشهود لك الشيخ احمد الفهد قول وفعل ان وعد يوفي — بــدر فهــد العـراده (@baderfAlaradah) November 25, 2022

وقال المغرد “أبو بدر”: “هنيئًا لقطر …. كلمة من الشيخ احمد الفهد … تعتبر اكيدة التحقق باذن الله نفرح لكم ولنا بالانجاز بعد الانجاز لان خليجنا (( 1 )) و كلنا (( ١ ))”.