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مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022..ما قصة الأقنعة التي إرتداها بعض اللاعبين في المباريات؟

هذه أقنعة مخصصة لحمايتهم من إصابات الوجة والرأس

كتب ايمان الباجي
مونديال قطر 2022..ما قصة الأقنعة التي إرتداها بعض اللاعبين في المباريات؟ watanserb.com
توماس مونييه
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وطنهل تساءلت وأنت تشاهد مونديال قطر 2022 لماذا ظهر بعض الاعبين في المبارات بأقنعة وجه سوداء؟

في هذا التقرير الذي نشره موقع sportyznews، سنتعرف عن سبب ارتداء بعض اللاعبين الأقنعة على وجوههم  وما أثرها على أدائهم وما هي فوائدها للاعبين؟!

لماذا يرتدي اللاعب القناع على وجهه؟

تغطي هذه الأقنعة الأنف والرأس بالكامل عدا العينين وهناك سببين رئيسيين لارتداء لاعب كرة القدم قناعًا على وجهه:

  • للحماية من إصابات الوجه
  • لعلاج كسور الوجه

إصابات الوجه

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يتعرض الاعب للعديد من الإصابات من بينها إصابات على مستوى الوجه. يمكن أن تكون هذه الإصابات في أي جزء من الوجه، بدءًا من الفكين والأنف والجمجمة وجبين العين والأذن وحتى الذقن.

توماس مونييه

وقد تكون إصابات الوجه مؤلمة للغاية وتتطلب رعاية مناسبة. وهذا يجعل إرتداء القناع مناسبًا للوقاية من تفاقم الإصابة.

حماية الوجه من الإصابات

هل يرتدي لاعبو كرة القدم القناع لحمايتهم من تفاقم الإصابات؟ نعم.

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يتم ارتداء الأقنعة التي تراها على وجوه بعض لاعبي كرة القدم أثناء المباراة لبعض الأغراض. وهذا الغرض هو حماية وجوههم. يستخدمون القناع أحيانًا للحماية من إصابات الوجه أو لمنع تفاقم الإصابة في منطقة الوجه.

على سبيل المثال، يرتدي بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، خوذته دائمًا لتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بجمجمته منذ إصابته الخطيرة في مباراة تشيلسي وريدنج وذلك بعدما اصطدمت ركبة ستيفان هانت اليسرى بقوة في رأس تشيك متسببة في كسر شديد في جمجمته.

بيتر تشيك

في بعض الأحيان يرتدي الاعب القناع لحماية أنفه. فعلى سبيل المثال، اعتاد المهاجم السنغالي ديمبا با إرتداء القناع على وجهه في نهاية مسيرته في تشيلسي وهذا لأنه كان يتعافى من كسور في الأنف.

ديمبا با

علاج كسور الوجه

يرتدي بعض لاعبي كرة القدم القناع لعلاج إصابات وجههم. يستخدم القناع لتثبيت العظام معًا وتتطلب حالة كسر الوجه دائمًا استخدام القناع.

على سبيل المثال، عندما يكون لديك كسر في الفك أو أنف مكسور أو أي جزء من منطقة الوجه مكسور. عادة ما تحتاج إلى شيء لتثبيته في مكانه بينما تستمر في تلقي العلاج.

ومع مرور الوقت مع العلاج المناسب والحماية من الإصابات الأخرى (التي يقدمها القناع)، فإن العظام سوف تلتصق ببعضها البعض وسوف يتعافى اللاعب.

ولكن في حالة كسر أي جزء في عظام الوجه تمامًا أو بشكل يتجاوز المعدل الطبيعي، فهذا يعني أن اللاعب سيضطر إلى إرتداء القناع على الأرجح مدى الحياة.

ما هي فوائد قناع الوجه للاعبي كرة القدم؟

  • يحمي الوجه من الإصابات.
  • يساعد في تثبيت العظام المكسورة معًا.
  • يحمي الوجه من المزيد من الإصابات.
  • يقلل من آلام كسر / إصابة الوجه.
  • يوفر حماية للاعب خلال المباريات حتى إذا كان قد خضع لإصابات على مستوى الوجه.
المصدرموقع sportyznews، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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