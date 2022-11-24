بنات عبلة كامل.. صور تُنشر لأول مرة مع أزواجهن الأجانب! (شاهد)

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وطن- تصدرت الفنانة المصرية عبلة كامل، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافة طليقها الفنان أحمد كمال، في برنامج “الستات” عبر فضائية “النهار”.

وكشف أحمد كمال خلال اللقاء، أن ابنتيه من عبلة كامل، زينب وفاطمة، تزوجتا من أجانب.

بولندي وبريطاني

حيث تزوجت زينب من رجل بريطاني، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

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وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

وقال: “أصبحت جدا لبنت وولد، وبناتي الإتنين متجوزين من أجانب وده كان اختيارهم. بنتي زينب الكبيرة متجوزة من إنجليزي، وفاطمة متجوز من بولندي”.

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وتابع: “أنا وعبلة كامل متدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج. ووافقت علي زواجهم من أجانب لأن الإتنين اللي اتجوزوهم أشهروا إسلامهما عن قناعة”.

لا مهر

وفجر كمال مفاجأة حين كشف أن زواج بناته وبنات عبلة كامل، تم دون مهر وشبكة وقائمة منقولات.

وقال طليق عبلة كامل “زواج بناتنا تم بدون شبكة ومهر وقائمة منقولات. والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية أرز وسمك، وعبلة كامل اللي أشرفت على الأكل”.

ونوه طليق عبلة كامل أن ابنته فاطمة شاركت في بعض الأفلام القصيرة من باب الهواية والتجربة.

ونشر موقع صدى البلد، أول صور لبنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب.

العلاقة مستمرة

وأوضح كمال، طبيعة علاقته بزوجته السابقة قائلا: “إحنا عيلة، هي أم بناتي، عمر علاقتنا ما اتقطعت نهائي، ولا حتى يوم، العلاقة استمرت. في بنتين لازم نشرف على تربيتهم كويس، ولازم يبقى في علاقة كويسة”.

ونفى أحمد كمال شائعات مرض عبلة كامل معقباً: “لا صحة لمرضها، هي بخير، هي من حقها تقول إنها مش عايزة تشتغل. ممكن ممثل يختار إنه يحتجب عن الأضواء لأنه لو كمل ممكن يتضايق أو يتعب”.

وتابع: “الناس مرتبطة بعبلة كامل، بسبب ذكائها في التمثيل. لأنها تقدر بتلقائية وبساطة تتعامل مع الشخصية، وتشوفها من منظور بسيط، الناس البسيطة تقدر تشوفها معاها”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018.