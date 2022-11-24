الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةحياتنابنات عبلة كامل.. صور تُنشر لأول مرة مع أزواجهن الأجانب! (شاهد)
حياتنا

بنات عبلة كامل.. صور تُنشر لأول مرة مع أزواجهن الأجانب! (شاهد)

تزوجتا بلا مهر

كتب رفيف عبدالله
بنات عبلة كامل.. صور تُنشر لأول مرة مع أزواجهن الأجانب! (شاهد) watanserb.com
بنات عبلة كامل
- Advertisement -

وطن- تصدرت الفنانة المصرية عبلة كامل، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافة طليقها الفنان أحمد كمال، في برنامج “الستات” عبر فضائية “النهار”.

وكشف أحمد كمال خلال اللقاء، أن ابنتيه من عبلة كامل، زينب وفاطمة، تزوجتا من أجانب.

بولندي وبريطاني

حيث تزوجت زينب من رجل بريطاني، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

- Advertisement -

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

وقال: “أصبحت جدا لبنت وولد، وبناتي الإتنين متجوزين من أجانب وده كان اختيارهم. بنتي زينب الكبيرة متجوزة من إنجليزي، وفاطمة متجوز من بولندي”.

- Advertisement -

وتابع: “أنا وعبلة كامل متدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج. ووافقت علي زواجهم من أجانب لأن الإتنين اللي اتجوزوهم أشهروا إسلامهما عن قناعة”.

لا مهر

وفجر كمال مفاجأة حين كشف أن زواج بناته وبنات عبلة كامل، تم دون مهر وشبكة وقائمة منقولات.

وقال طليق عبلة كامل “زواج بناتنا تم بدون شبكة ومهر وقائمة منقولات. والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية أرز وسمك، وعبلة كامل اللي أشرفت على الأكل”.

ونوه طليق عبلة كامل أن ابنته فاطمة شاركت في بعض الأفلام القصيرة من باب الهواية والتجربة.

ونشر موقع صدى البلد، أول صور لبنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب.

بنات عبلة كامل بنات عبلة كامل

العلاقة مستمرة

وأوضح كمال، طبيعة علاقته بزوجته السابقة  قائلا: “إحنا عيلة، هي أم بناتي، عمر علاقتنا ما اتقطعت نهائي، ولا حتى يوم، العلاقة استمرت. في بنتين لازم نشرف على تربيتهم كويس، ولازم يبقى في علاقة كويسة”.

ونفى أحمد كمال شائعات مرض عبلة كامل  معقباً: “لا صحة لمرضها، هي بخير، هي من حقها تقول إنها مش عايزة تشتغل. ممكن ممثل يختار إنه يحتجب عن الأضواء لأنه لو كمل ممكن يتضايق أو يتعب”.

بنات عبلة كامل

وتابع: “الناس مرتبطة بعبلة كامل، بسبب ذكائها في التمثيل. لأنها تقدر بتلقائية وبساطة تتعامل مع الشخصية، وتشوفها من منظور بسيط، الناس البسيطة تقدر تشوفها معاها”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018.

“قميص نوم أحمر” يستفز عبلة كامل.. تفاصيل تكشف لأول مرة في كواليس أشهر أفلامها!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت في مونديال 2022

أكبر مبتزة للمسؤولين والمشاهير.. جوجو دعارة تتلقى حكماً صادماً من القضاء العراقي!

مونديال قطر 2022..ما قصة الأقنعة التي إرتداها بعض اللاعبين في المباريات؟

ظهور مؤثر وتوقع صادم لوالدة وزوجة مدرب السعودية بعد الفوز على الأرجنتين

يستمر 21 ساعة وصوّر خلال 9سنوات..هل تعرف أطول فيلم في العالم؟

الاتحاد الإنجليزي يعاقب رونالدو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

السلحفاة النملة في عمان.. معلومات غريبة عن أضخم أنواع السلاحف البحرية

خلال 10 سنوات..سيتضاعف عدد مرضى سرطان الجلد بسبب الاحتباس الحراري

السلطات الفرنسية تستدعي سائق حافلة جزائريا بسبب “القرآن الكريم”.. ما القصة؟

ميريام فارس تفقد سيطرتها بالرقص على مسرح دبي وملابسها الداخلية تظهر بوضوح! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC