هذا ما قاله نجم المنتخب السعودي البليهي لميسي خلال المشادة معه (فيديو)

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وطن- كشف نجم المنتخب السعودي علي البليهي (33 عاماً)، عن حوار المشادة الكلامية مع البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” جوهرة بلاد الفضة، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا المشادة الكلامية بين نجم المنتخب السعودي علي البليهي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة السعودية والأرجنتين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

مشادة نجم المنتخب السعودي البليهي مع ميسي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نجمُ المنتخب السعودي ونادي الهلال “علي البليهي” وهو يصرخ في وجه “ميسي”، بعد نجاح الأخضر السعودي بتسجيل الهدف الثاني، دون ذهابه للاحتفال مع زملائه بهذا الهدف.

علي البليهي مع ليونيل ميسي بعد الهدف الثاني pic.twitter.com/OA08S9CFiW — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 22, 2022

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كما وكشفت تقارير صحفية، بأن نجم المنتخب السعودي علي البليهي، صرخ في وجه ليونيل ميسي، قائلاً له: “لن تستطيع الفوز علينا .. لن تستطيع الفوز علينا”.

🗣️ "أخبرته أنه لن يفوز. لمست قميصه وقلت له انه لن يهزمنا ". 🇸🇦 علي البليهي والعبارة التي قالها ليونيل بعد هزيمة السعودية 2-1. 😳 pic.twitter.com/ieiLZonUZg — ابو خالد الهلالي (@xp10px) November 23, 2022

مباراة السعودية والأرجنتين

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وحقّق المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وأحرز منتخب الأرجنتين، أول أهداف المباراة في الدقيقة ال10، من توقيع البرغوث ميسي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وأدرك المنتخب السعودي هدف التعادل في الدقيقة ال48 عن طريق “صالح الشهري،” فيما جاء هدف الانتصار التاريخي من توقيع النجم المتألق “سالم الدوسري”، في الدقيقة ال53.

كسر سلسلة انتصارات منتخب الأرجنتين

وكسر منتخب السعودية بذلك سلسلة انتصارات الأرجنتين التي بقيت صامدة، حتى ال36 مباراة، في كافة البطولات الدولية المختلفة.

كما وسيلتقي المنتخب السعودي في المواجهة الصعبة القادمة أمام بولندا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

🚨 What Saudi defender Al-Bulayhi screamed at Lionel Messi was brutal, Messi was left in shock pic.twitter.com/d8mRfpOxH4 — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022

ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 المجموعات

ويتصدّر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخب بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، فيما تواجد منتخب الأرجنتين في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.