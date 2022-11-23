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مونديال قطر 2022

هذا ما قاله نجم المنتخب السعودي البليهي لميسي خلال المشادة معه (فيديو)

نجم المنتخب السعودي علي البليهي يصرخ في وجه ميسي: لن تستطيع الفوز علينا

كتب فارس أبو شيحة
نجم المنتخب السعودي علي البليهي والمشادة مع ميسي watanserb.com
نجم المنتخب السعودي علي البليهي والمشادة مع ميسي
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وطن- كشف نجم المنتخب السعودي علي البليهي (33 عاماً)، عن حوار المشادة الكلامية مع البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” جوهرة بلاد الفضة، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا المشادة الكلامية بين نجم المنتخب السعودي علي البليهي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة السعودية والأرجنتين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

مشادة نجم المنتخب السعودي البليهي مع ميسي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نجمُ المنتخب السعودي ونادي الهلال “علي البليهي” وهو يصرخ في وجه “ميسي”، بعد نجاح الأخضر السعودي بتسجيل الهدف الثاني، دون ذهابه للاحتفال مع زملائه بهذا الهدف.

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كما وكشفت تقارير صحفية، بأن نجم المنتخب السعودي علي البليهي، صرخ في وجه ليونيل ميسي، قائلاً له: “لن تستطيع الفوز علينا .. لن تستطيع الفوز علينا”.

مباراة السعودية والأرجنتين

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وحقّق المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وأحرز منتخب الأرجنتين، أول أهداف المباراة في الدقيقة ال10، من توقيع البرغوث ميسي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وأدرك المنتخب السعودي هدف التعادل في الدقيقة ال48 عن طريق “صالح الشهري،” فيما جاء هدف الانتصار التاريخي من توقيع النجم المتألق “سالم الدوسري”، في الدقيقة ال53.

كسر سلسلة انتصارات منتخب الأرجنتين

وكسر منتخب السعودية بذلك سلسلة انتصارات الأرجنتين التي بقيت صامدة، حتى ال36 مباراة، في كافة البطولات الدولية المختلفة.

كما وسيلتقي المنتخب السعودي في المواجهة الصعبة القادمة أمام بولندا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 المجموعات

ويتصدّر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخب بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، فيما تواجد منتخب الأرجنتين في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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