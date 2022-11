هذا ما قاله نجم المنتخب السعودي البليهي لميسي خلال المشادة معه (فيديو)

- Advertisement -

وطن- كشف نجم المنتخب السعودي علي البليهي (33 عاماً)، عن حوار المشادة الكلامية مع البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” جوهرة بلاد الفضة، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا المشادة الكلامية بين نجم المنتخب السعودي علي البليهي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة السعودية والأرجنتين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نجمُ المنتخب السعودي ونادي الهلال “علي البليهي” وهو يصرخ في وجه “ميسي”، بعد نجاح الأخضر السعودي بتسجيل الهدف الثاني، دون ذهابه للاحتفال مع زملائه بهذا الهدف.

كما وكشفت تقارير صحفية، بأن نجم المنتخب السعودي علي البليهي، صرخ في وجه ليونيل ميسي، قائلاً له: “لن تستطيع الفوز علينا .. لن تستطيع الفوز علينا”.

وحقّق المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وأحرز منتخب الأرجنتين، أول أهداف المباراة في الدقيقة ال10، من توقيع البرغوث ميسي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وأدرك المنتخب السعودي هدف التعادل في الدقيقة ال48 عن طريق “صالح الشهري،” فيما جاء هدف الانتصار التاريخي من توقيع النجم المتألق “سالم الدوسري”، في الدقيقة ال53.

وكسر منتخب السعودية بذلك سلسلة انتصارات الأرجنتين التي بقيت صامدة، حتى ال36 مباراة، في كافة البطولات الدولية المختلفة.

كما وسيلتقي المنتخب السعودي في المواجهة الصعبة القادمة أمام بولندا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

🚨 What Saudi defender Al-Bulayhi screamed at Lionel Messi was brutal, Messi was left in shock pic.twitter.com/d8mRfpOxH4

— SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022