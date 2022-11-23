الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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حياتنا

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو مع كوافيرها وهو يتحسسها (شاهد)

اعتقد المتابعون أنه متحول جنسياً

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية
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وطن– أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بفيديو مع مصفف الشعر الخاص بها، وهو يتحسس شعرها بطريقة غريبة.

ونشرت شمس الكويتية الفيديو بنفسها عبر “الريلز”، على حسابها الرسمي في “فيسبوك”.

أهم شيء الأخلاق

وكانت شمس تجلس بتوب مكشوف الصدر والأكتاف، وهي تتحدث مع مصفّف الشعر، وتقول: “علي اسماعيل تقصلي؟ نقص بس أطراف”.

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فأجاب مصفّف الشعر وهو يتحسس شعر شمس: “إيه بكرة للمهرجان وللوك اللي راح نسويه”.

وسألته الفنانة الكويتية: “شنو اللوك؟”، ليجيب: “بكرة إحنا راح نسوي أميرة”.

وتبين أن مصفف الشعر يجلس ملاصقاً لشمس، وهي تجيبه ساخرة: “الأميرة البابلية.. أميرات قبل ما كان شعرهم قصير، أنا كلهم 25 شعرة، كيف بتطلعني أميرة؟”.

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فيجيب: “إنتي أميرة بفنك وأسلوبك وأخلاقك وبلبسك وبكل شيء، إلا شعرك.. أهم شيء الأخلاق يا أختي”.

متحوّل جنسياً

وفسّر مصفف شعر شمس سرَّ مظهر الملكات قديماً، قائلاً: “أول كانوا يلمون شعرهم ورا رقبتهم من سماكته”.

وتعرّضت شمس لهجوم من متابعيها بسبب الفيديو، مؤكدينَ أنهم اعتقدوا أنه مصفف الشعر الخاص بها، متحوّل جنسياً.

واستنكر المتابعون لمسَ اسماعيل لشمس بهذه الطريقة، مؤكدينَ أنها ليست بريئة.

شمس مع خالد يوسف

وكانت شمس قد ظهرت مع المخرج المصري الشهير والمثير للجدل خالد يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44.

وظهر خالد يوسف في حفل الختام، برفقة الفنانة شمس الكويتية، التي كانت قد أعلنت قبل أيام أنها ستظهر كممثلة للمرة الأولى، عبر مسلسل جديد سيخرجه خالد يوسف.

كما ظهرت أيضاً في الصورة، الفنانة التونسية رانيا التومي، التي تشارك هي الأخرى في العمل.

المقاطع الإباحية!

وكانت شمس الكويتية قد أعلنت قبل أيام، شدّ الرحال إلى مصر، لتصوّر مسلسلاً درامياً مع خالد يوسف، في عمل وصفته بأنه سيكون ضخماً.

ونشرت شمس صورة لها من داخل الطائرة، وكتبت: “مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً .. أضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف”.

وتلقّت شمس الكثير من عبارات السخرية، فَوْر إعلانها عن هذا العمل المشترك، من قبل النشطاء على موقع “تويتر”.

وتضمّنت التغريدات إشارات واضحة، بأن واقعة المقاطع الإباحية ستتكرر، مع شمس الكويتية.

شمس الكويتية تثير جدلاً بملابس “فاضحة” ووصلات رقص جريئة!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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