سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير

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وطن- راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، لرجل يحمل العلم السعودي، زعم متداولو المقطع أنه مشجع سعودي رفقة مشجعة أرجنتينة عقب خسارة الأرجنتين أمام السعودية.

وكان الرجل يقف في أحد الشوارع بينما تقف بجانبه حسناء بتنورة قصيرة كان يتغزلها ويداعبها بحركات غير لائقة، في مشهد انقسم النشطاء حول صحته بين من أشار إلى أنه التقط بمناسبة المقابلة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الأرجنتيني قبل أيام، وبين من نفى ذلك مؤكد أنها قديمة وتعود إلى مونديال روسيا 2018 خلال أحد المباريات التي جمعت المنتخب السعودي مع نظيره الروسي أو الأوريغوياني.

سعودي يواسي مشجعة أرجنتينية

وأظهر المقطع المثير الرجل متوشحا العلم السعودي، بينما كان يداعب ويتغزل بالكلمات وباللمس بامرأة كانت تقف معه يبدو أنها أيضاً إحدى المشجعات.

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رصدت (وطن) مقطع الفيديو المتداول وبعد التقصي في عدد من المصادر شأن “منصة إنصاف” تبين أن المقطع المصور قديم بالفعل ويعود إلى سنة 2018.

في قطر

مشجع سعودي يواسي مشجعة ارجنتينية إنصاف تطبيق متخصص بالأخبار الزائفةhttps://t.co/qJtE09M2Q8 pic.twitter.com/TO8Ce2IC1c — إنصاف (@zNPj5Eckp0PQhkO) November 23, 2022

حينها واجه المنتخب السعودي في المقابلة الافتتاحية لكأس العالم روسيا 2018 المنتخب الروسي.

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ورغم التأكد من تاريخ المقطع، لم يتسن التأكد من جنسية المرأة التي كانت واقفة بجانب المشجع السعودي.

لكن عديد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجحت أن تكون روسية، أو من جنسية أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا بشكل كبير مع هذا المقطع الذي وسموه بـ “سعودي يواسي مشجعة أرجنتينية”.

دولاب السعودي يقردن مشجعه بمناسبة فوز بلاده @Dwwwlab 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CoO1l9MHn0 — 🇰🇼 النايب : محزر الفوتجي 🇰🇼 (@m7zr_q8) November 23, 2022

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

وواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني أمس، الثلاثاء، في مقابلة تاريخية انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1، وسط ذهول عالمي من النتيجة القاسية التي تعرض لها ليونيل ميسي وزملاؤه.

وللمرة الأولى تخسر الأرجنتين في مباراة بكأس العالم بعد تسجيلها الهدف الافتتاحي منذ 1958 ضد ألمانيا.

⚽️ المنتخب السعودي 🇸🇦 يستهل دور مجموعات كأس العالم FIFA قطر 2022 بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني 2 – 1 بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري

تقرير | شادي صميدة pic.twitter.com/J24xUTE9zq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022

وللمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، تفشل الأرجنتين في تحقيق الفوز بعد إنهاء الشوط الأول متقدمةً منذ نهائي 1930 أمام الأوروغواي.

والمنتخب السعودي هو أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، إذ فازت الأرجنتين بعدها في 13 مباراة قبل مباراة اليوم.

وهو أول منتخب آسيوي يتفوّق على الأرجنتين في تاريخ البطولة.

تخيل يسجل سالم الدوسري هدف فوز السعودية على الأرجنتين ويحتفل بطريقته الشهيرة "وخلط التانجو" وسط حسرة ميسي بيفعلها ❤

مستحيل 🔃 pic.twitter.com/VpT18SFCrC — إستفتاء /مقارنات /RSL (@RSL_Comparisons) November 14, 2022

وعبر الانتصار التاريخي للأخضر السعودي، بات سالم الدوسري ثالث لاعب سعودي، يسجّل أكثر من هدف في كأس العالم (هدفان) إلى جانب سامي الجابر (3) وفؤاد أنور (2).

وكان الدوسري قد سجّل هدفيه في نسختين مختلفتين (2018 و2022) وفقط الجابر سجّل في بطولات مختلفة أكثر منه (1994، 1998 و2006).