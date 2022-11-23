الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدسعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير
الهدهد

سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير

ظهر متوشحا علم السعودية وهو يغازل مشجعة

كتب وطن
سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية watanserb.com
سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية
- Advertisement -

وطن- راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، لرجل يحمل العلم السعودي، زعم متداولو المقطع أنه مشجع سعودي رفقة مشجعة أرجنتينة عقب خسارة الأرجنتين أمام السعودية.

وكان الرجل يقف في أحد الشوارع بينما تقف بجانبه حسناء بتنورة قصيرة كان يتغزلها ويداعبها بحركات غير لائقة، في مشهد انقسم النشطاء حول صحته بين من أشار إلى أنه التقط بمناسبة المقابلة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الأرجنتيني قبل أيام، وبين من نفى ذلك مؤكد أنها قديمة وتعود إلى مونديال روسيا 2018 خلال أحد المباريات التي جمعت المنتخب السعودي مع نظيره الروسي أو الأوريغوياني.

سعودي يواسي مشجعة أرجنتينية

وأظهر المقطع المثير الرجل متوشحا العلم السعودي، بينما كان يداعب ويتغزل بالكلمات وباللمس بامرأة كانت تقف معه يبدو أنها أيضاً إحدى المشجعات.

“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

- Advertisement -

رصدت (وطن) مقطع الفيديو المتداول وبعد التقصي في عدد من المصادر شأن “منصة إنصاف” تبين أن المقطع المصور قديم بالفعل ويعود إلى سنة 2018.

حينها واجه المنتخب السعودي في المقابلة الافتتاحية لكأس العالم روسيا 2018 المنتخب الروسي.

- Advertisement -

ورغم التأكد من تاريخ المقطع، لم يتسن التأكد من جنسية المرأة التي كانت واقفة بجانب المشجع السعودي.

لكن عديد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجحت أن تكون روسية، أو من جنسية أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا بشكل كبير مع هذا المقطع الذي وسموه بـ “سعودي يواسي مشجعة أرجنتينية”.

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

وواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني أمس، الثلاثاء، في مقابلة تاريخية انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1، وسط ذهول عالمي من النتيجة القاسية التي تعرض لها ليونيل ميسي وزملاؤه.

وللمرة الأولى تخسر الأرجنتين في مباراة بكأس العالم بعد تسجيلها الهدف الافتتاحي منذ 1958 ضد ألمانيا.

وللمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، تفشل الأرجنتين في تحقيق الفوز بعد إنهاء الشوط الأول متقدمةً منذ نهائي 1930 أمام الأوروغواي.

والمنتخب السعودي هو أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، إذ فازت الأرجنتين بعدها في 13 مباراة قبل مباراة اليوم.

جمال ساحر للمشجعات السعوديات يخطف الأنظار في قطر (شاهد)

وهو أول منتخب آسيوي يتفوّق على الأرجنتين في تاريخ البطولة.

وعبر الانتصار التاريخي للأخضر السعودي، بات سالم الدوسري ثالث لاعب سعودي، يسجّل أكثر من هدف في كأس العالم (هدفان) إلى جانب سامي الجابر (3) وفؤاد أنور (2).

وكان الدوسري قد سجّل هدفيه في نسختين مختلفتين (2018 و2022) وفقط الجابر سجّل في بطولات مختلفة أكثر منه (1994، 1998 و2006).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
فيديو

مشجع سعودي يقتحم بث قناة كورية ويفتش في جيب “المراسل” (شاهد)

اقتصاد

الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

الهدهد

توقع صادم لمذيع بي إن سبورت بهزيمة السعودية أمام الأرجنتين وهكذا كان رد فعل أبو تريكة

الهدهد

“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

الهدهد

وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من فوز السعودية على الأرجنتين ووزراء يهاجمونه!

مونديال قطر 2022

بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

تقارير

“السجود” يتصدر مشهد الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

الهدهد

الملكة رانيا تشارك السعوديين فرحتهم.. هكذا تفاعلت مع الحدث

الهدهد

رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

حياتنا

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

الهدهد

تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

الهدهد

من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المتناقض.. رئيس الفيفا استفز القطريين والعرب مع وزيرة الداخلية الألمانية

أجمل مشجعة في مونديال قطر.. المنافسة بين مغربية وتونسية (شاهد)

غانم المفتاح يلفت الأنظار بما فعله مع أجنبي يعاني نفس مرضه (فيديو)

“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

وصلات رقص مثيرة بجوار مسجد جامعة السلطان قابوس تثير غضبا

لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

صحيفة تفضح “صفقة قذرة” منحت ملك السعودية المرتقب الحصانة

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر يلا شوت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC