الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةحياتناوصلات رقص لـ"ليلى علوي" و"لبلبة" تشعل السوشيال ميديا (شاهد)
حياتنا

وصلات رقص لـ”ليلى علوي” و”لبلبة” تشعل السوشيال ميديا (شاهد)

شبههما الجمهور بالأراجوزات

كتب رفيف عبدالله
وصلة رقص لـ
ليلى علوي
- Advertisement -

وطن- أثارت الفنانتان المصريتان لبلبة وليلى علوي، جدلاً واسعاً بأدائهما وصلة رقص، كل على حدة، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

في البداية، نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تقف في منطقة معينة في القاعة التي أقيمت بها حفل “الأفتر بارتي”.

وكانت ليلى علوي (60 عاماً)، ترتدي فستاناً باللون النبيذي أبرز أنوثتها، أدت به حركات راقصة أمام المتواجدين.

- Advertisement -

الأمر ذاته فعلته لبلبة (77 عاماً) التي كانت ترتدي فستاناً أسود، وجوانتي من نفس اللون.

ووقفت أيضاً أمام الحضور وعدسات المصورين، وأدت حركات راقصة ولكن بطريقة أجرأ من زميلتها ليلى علوي.

أراجوزات

لكن وصلات الرقص هذه، قوبلت بالكثير من الانتقادات والسخرية، فجاء في التعليقات: ” اكبروا خلاص بلا قرف”.

- Advertisement -

وكتبت متابعة: ” ما عم يتقبلوا فكره التقدم بالعمر للأسف عم يحولوا انفسهم لأرجوزات”.

ووضعت أخرى عنواناً لفيديوهات الرقص قائلة: ” الشيب و العيب”.

وكتب ناشط: ” متمسكين بالحياة لأخر نفس متمسسكين بملاذات الحياة بقوة ..طيب خدوا شوية استراحه. عطو حالكون راحه من سخط الحياة وضجيجا ..كل عمركون سهرات وحفلات ورقص مامليتو ماتعبتو “.

لكن متابعة واحدة فقط دافعت عنهن وكتبت: ” كل تعليقات ان ازاي ست كبيره تعمل كدا.. ما هي مش جاية من بيت عادي ولا موظفه في حكومة عشان تقول لا اقعد كدا ساكته مش هرقص..  دي ممثله من وهي صغيرة وطبيعة مجال دا كدا.. لا بيفكروا في سن ولا ف اي اعتبارات من اللي احنا بنفكر فيها”.

ذكريات

هذا وقد شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها برفقة ليلى علوي، وهالة صدقي.

وصاحبت الصورة بأخرى من فيلم “يا دنيا يا غرامي” مسترجعه ذكرياتها معهم.

وفي سياق آخر، كشفت ليلى علوي، عن عشقها الكبير لكرة القدم. وتمنت التوفيق لقطر في تنظيم كأس العالم 2022.

أشجع اللعب الجميل

كما عبّرت الفنانة المصرية عن حزنها لغياب منتخب مصر عن المونديال، لكنها وجّهت دعمها الكامل لجميع المنتخبات العربية المشاركة في الحدث الرياضي الكبير.

وعبّرت ليلى علوي عن سعادتها بحضور 4 منتخبات عربية ستشارك في كأس العالم 2022، وهي قطر والسعودية وتونس والمغرب.

لكنها أكدت في حديث لصحيفة “العربي الجديد”، أنها ستقوم بتشجيع اللعب الجميل في المواجهات التي سيخوضها العديد من النجوم في الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر  القادم.

رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لبلبة تضع وزير التعليم المصري في مرمى النار.. ما القصة؟

حياتنا

ليلى علوي تستعرض رشاقتها في سن الـ60 بفستان جريء على البحر! (شاهد)

الهدهد

ظهور عاري لـ “ليلى علوي” مع حسن عبدالله محافظ المركزي يفجّر جدلاً (شاهد)

حياتنا

ليلى علوي في ورطة .. مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى

حياتنا

ليلى علوي ترقص على أنغام أغنية “روبي”وتثير الجدل! (فيديو)

حياتنا

علامات على جسد ليلى علوي تثير صدمة الجمهور بمهرجان الجونة!

حياتنا

فيديو جريء .. ليلى علوي تسبح وسط البحر والجمهور ينتقدها!

حياتنا

شاهد فيديو رقص ليلى علوي الذي أثار غضب متابعيها: “قلّة احترام لروح دلال عبدالعزيز”!

حياتنا

ليلى علوي تؤدي وصلة رقص خلال استضافتها في برنامج “منى الشاذلي” (فيديو)

حياتنا

“شاهد” ماذا فعلت ليلى علوي لشحذ همم “السناجل” في يومهم العالمي وأثارت ضجة واسعة!

حياتنا

تعمدت اظهار مفاتنها لإثارة غريزة الحضور.. “شاهد” ما فعلته ليلى علوي على السجادة الحمراء بالجونة!

حياتنا

“شاهد” ليلى علوي تصدم جمهورها بتصرف “عديم الاحساس”.. قدمت العزاء بمحمود ياسين ثم ذهبت ترقص مع عمرو دياب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC