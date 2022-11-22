وصلات رقص لـ”ليلى علوي” و”لبلبة” تشعل السوشيال ميديا (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانتان المصريتان لبلبة وليلى علوي، جدلاً واسعاً بأدائهما وصلة رقص، كل على حدة، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

في البداية، نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تقف في منطقة معينة في القاعة التي أقيمت بها حفل “الأفتر بارتي”.

وكانت ليلى علوي (60 عاماً)، ترتدي فستاناً باللون النبيذي أبرز أنوثتها، أدت به حركات راقصة أمام المتواجدين.

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الأمر ذاته فعلته لبلبة (77 عاماً) التي كانت ترتدي فستاناً أسود، وجوانتي من نفس اللون.

ووقفت أيضاً أمام الحضور وعدسات المصورين، وأدت حركات راقصة ولكن بطريقة أجرأ من زميلتها ليلى علوي.

أراجوزات

لكن وصلات الرقص هذه، قوبلت بالكثير من الانتقادات والسخرية، فجاء في التعليقات: ” اكبروا خلاص بلا قرف”.

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وكتبت متابعة: ” ما عم يتقبلوا فكره التقدم بالعمر للأسف عم يحولوا انفسهم لأرجوزات”.

ووضعت أخرى عنواناً لفيديوهات الرقص قائلة: ” الشيب و العيب”.

وكتب ناشط: ” متمسكين بالحياة لأخر نفس متمسسكين بملاذات الحياة بقوة ..طيب خدوا شوية استراحه. عطو حالكون راحه من سخط الحياة وضجيجا ..كل عمركون سهرات وحفلات ورقص مامليتو ماتعبتو “.

لكن متابعة واحدة فقط دافعت عنهن وكتبت: ” كل تعليقات ان ازاي ست كبيره تعمل كدا.. ما هي مش جاية من بيت عادي ولا موظفه في حكومة عشان تقول لا اقعد كدا ساكته مش هرقص.. دي ممثله من وهي صغيرة وطبيعة مجال دا كدا.. لا بيفكروا في سن ولا ف اي اعتبارات من اللي احنا بنفكر فيها”.

ذكريات

هذا وقد شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها برفقة ليلى علوي، وهالة صدقي.

وصاحبت الصورة بأخرى من فيلم “يا دنيا يا غرامي” مسترجعه ذكرياتها معهم.

وفي سياق آخر، كشفت ليلى علوي، عن عشقها الكبير لكرة القدم. وتمنت التوفيق لقطر في تنظيم كأس العالم 2022.

أشجع اللعب الجميل

كما عبّرت الفنانة المصرية عن حزنها لغياب منتخب مصر عن المونديال، لكنها وجّهت دعمها الكامل لجميع المنتخبات العربية المشاركة في الحدث الرياضي الكبير.

وعبّرت ليلى علوي عن سعادتها بحضور 4 منتخبات عربية ستشارك في كأس العالم 2022، وهي قطر والسعودية وتونس والمغرب.

لكنها أكدت في حديث لصحيفة “العربي الجديد”، أنها ستقوم بتشجيع اللعب الجميل في المواجهات التي سيخوضها العديد من النجوم في الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادم.