مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

وطن- يترقب عشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة العالية، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب”، مباراة حامل لقب النسخة الماضية فرنسا أمام منافسه أستراليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

وستكون بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل الأحداث المثيرة القوية بين كلا المنتخبية في مونديال قطر2022.

وستبث مباراة فرنسا وأستراليا، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتين الناقلتين لأحداث مونديال 2022.

