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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

حامل اللقب فرنسا أمام أستراليا في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر في كأس العالم 2022
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وطن- يترقب عشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة العالية، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب”، مباراة حامل لقب النسخة الماضية فرنسا أمام منافسه أستراليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

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وستكون بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل الأحداث المثيرة القوية بين كلا المنتخبية في مونديال قطر2022.

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم

وستبث مباراة فرنسا وأستراليا، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتين الناقلتين لأحداث مونديال 2022.

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معلق مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 المجموعات

وسيعلق على أحداث مباراة فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022، على قناة ( bein sports Max HD2)، الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويعتلي منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة في منافسات كأس العالم 2022، عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه الدنمارك.

كما ويتواجد منتخبي أستراليا وفرنسا في المركزين الثالث والرابع، في انتظار نتيجة المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين.

يذكر بأن دولة قطر تستضيف أحداث البطولة العالمية بنسختها ال22، بعد افتتاحها الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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