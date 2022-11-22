مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

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وطن- يترقب عشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة العالية، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب”، مباراة حامل لقب النسخة الماضية فرنسا أمام منافسه أستراليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

Always together these two! 😄 pic.twitter.com/tS3bwyYbZ8 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 21, 2022

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وستكون بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل الأحداث المثيرة القوية بين كلا المنتخبية في مونديال قطر2022.

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم

وستبث مباراة فرنسا وأستراليا، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتين الناقلتين لأحداث مونديال 2022.

How do the players prepare before entering the pitch to warm up? 👊 The answer is here ⤵ pic.twitter.com/LwrY3MjY5o — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 21, 2022

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كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 المجموعات

وسيعلق على أحداث مباراة فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022، على قناة ( bein sports Max HD2)، الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويعتلي منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة في منافسات كأس العالم 2022، عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه الدنمارك.

كما ويتواجد منتخبي أستراليا وفرنسا في المركزين الثالث والرابع، في انتظار نتيجة المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين.

WORLD CUP GAME DAY IN DOHA! 🏆 ⚽ 6am AEDT, 10pm local

🏟️ Al Janoub Stadium

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#GiveIt100 #Socceroos #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L3RG96ZcCK — Socceroos (@Socceroos) November 22, 2022

يذكر بأن دولة قطر تستضيف أحداث البطولة العالمية بنسختها ال22، بعد افتتاحها الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.