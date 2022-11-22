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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

نسور قرطاج التونسي في مواجهة الدنمارك في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022
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وطن- يترقب جماهير نسور قرطاج التونسي والعربية، مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة تونس والدنمارك في دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

توقيت تونس والدنمارك

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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ولكن بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة مساءً، في منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر

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وستبث أحداث مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتن القطريتين.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر، في دور مجموعات كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

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معلق مباراة تونس والدنمارك

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، في دور مجموعات كأس العالم 2022، على قناة “bein sport max 2″، المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

ويتواجد منتخب تونس (نسور قرطاج) والدنمارك، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة فرنسا وأستراليا.

وكان منتخب تونس قد تلقى الخسارة القاسية أمام البرازيل (راقصو السامبا)، في المباراة الودية الماضية، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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