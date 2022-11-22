مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يترقب جماهير نسور قرطاج التونسي والعربية، مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة تونس والدنمارك في دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

توقيت تونس والدنمارك

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يوم المباراة ⚡

كأس العالم فيفا قطر 2022™ 🏆

تونس 🇹🇳 الدنمارك 🇩🇰

ملعب المدينة التعليمية 🏟

الساعة الثانية بتوقيت تونس ⏱️

القنوات الناقلة 📺 beIN Sports (Nilesat), beIN Sports Max 1, Alkass Extra 1, beIN Sports FR, ZDF, Rai 2… بالتوفيق لمنتخبنا الغالي 🇹🇳💪🏽💯 #DENTUN 🇩🇰🇹🇳 pic.twitter.com/weTI4dqgwp — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) November 22, 2022

- Advertisement -

ولكن بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة مساءً، في منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر

- Advertisement -

وستبث أحداث مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتن القطريتين.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر، في دور مجموعات كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

معلق مباراة تونس والدنمارك

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، في دور مجموعات كأس العالم 2022، على قناة “bein sport max 2″، المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

ويتواجد منتخب تونس (نسور قرطاج) والدنمارك، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة فرنسا وأستراليا.

🟥 #آخر_خبر | كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك 🇩🇰 قبل مواجهة تونس في كأس العالم FIFA قطر 2022: 💬هناك الكثير من الإثارة كحال جميع البطولات الكبرى

💬أداء الفريق فوق الميدان هو أكثر ما يهمنا pic.twitter.com/Gso2nNvLWv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 21, 2022

وكان منتخب تونس قد تلقى الخسارة القاسية أمام البرازيل (راقصو السامبا)، في المباراة الودية الماضية، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022.