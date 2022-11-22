الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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فيديو مرعب لأسد يهاجم شابا سعوديا والنهاية غير متوقعة بالمرة

باغته الأسد بالهجوم بينما كان يلاعبه

كتب خالد السعدي
أسد يهاجم شابا سعوديا watanserb.com
أسد يهاجم شابا سعوديا
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وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المرعب”، يوثق لحظة هجوم أسد على مربيه داخل منزل في بلد يُرجح أنه خليجي، إلا أن التعليقات على الفيديو تشير على الأرجح إلى أن الواقعة حدثت في السعودية.

وأظهر الفيديو، أن الشخص كان يحاول مداعبة الأسد، الذي انقض عليه على الفور، وهاجمه بقوة.

بعد ذلك، بيّن المشهد عددا من الأشخاص الذين ظهروا بسرعة لمحاولة فك المربي من بين أنياب الأسد، وانهالوا على “الحيوان المفترس” بالضرب.

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وكان لافتا أن الشخص الذي تعرض للهجوم في بداية الفيديو استطاع الإفلات من الأسد، الذي نجح بدوره في الإمساك بفريسة أخرى من الأشخاص الموجودين في ذلك المنزل.

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لكن مفاجأة لافتة حدثت، عندما تمكن الشخص الثاني الذي كان قيد القتل، من مباغتة الأسد والإمساك به لدرجة تقييده.

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ولم يتسنَ التحقق من مصير الشخصين الذين تعرضا للهجوم من قبل الأسد، بينما أكّد المغرد السعودي الذي نشر الفيديو، أن جميع الأشخاص بخير.

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار موجة من التحذير من مخاطر تربية مثل هذه الحيوانات المتوحشة في المنزل.

فقال “أبو محمد”: “هناك ضوابط عقابية لمن يمتهن تربية الحيوانات التي تشكل خطرا على الإنسان وغير الإنسان. لماذا لايتم تفعيلها وتفتح آلية البلاغات بسرية بحيث يرسل رقم المنزل والحي لأي ممن يقتنون هذه الهوام المفترسة أي يبلغ عنهم كما يبلغ عن الأمور الأخرى”.

وكتب مناع :”الاسود لا تغدر هذه طبيعتها ، الشعب عندنا اللي طوّعوها بالغصب”.

وتساءل “عادل”: “معقول مافي احد منهم معه سلاح”.

مخاطر تربية الأسود في المنزل

ويحرص مغامرون على تربية أسود في منازلهم، في مخاطرة دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر على القاطنين هناك.

وبحسب خبراء في هذا المجال، فإن هناك قوانين تتبع لتربية الحيوانات المفترسة سواء في المنازل أو حتى عند استخدامها في عروض التصوير.

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وكانت المصرية فاتن الحلو مدربة الأسود بالسيرك الأوروبي، قد أكدت أنه لا يمكن أن تربي تلك الحيوانات المفترسة في المنزل، نظرا للحاجة إلى مدرب خاص بالأسود معهم طوال الوقت.

وأضافت أن المدرب نفسه يجب أن يكون قوي الشخصية وقادرًا على السيطرة عليهم، حتى لا يحدث أمرًا مزعجًا للجميع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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