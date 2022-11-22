فيديو مرعب لأسد يهاجم شابا سعوديا والنهاية غير متوقعة بالمرة

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وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المرعب”، يوثق لحظة هجوم أسد على مربيه داخل منزل في بلد يُرجح أنه خليجي، إلا أن التعليقات على الفيديو تشير على الأرجح إلى أن الواقعة حدثت في السعودية.

وأظهر الفيديو، أن الشخص كان يحاول مداعبة الأسد، الذي انقض عليه على الفور، وهاجمه بقوة.

بعد ذلك، بيّن المشهد عددا من الأشخاص الذين ظهروا بسرعة لمحاولة فك المربي من بين أنياب الأسد، وانهالوا على “الحيوان المفترس” بالضرب.

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وكان لافتا أن الشخص الذي تعرض للهجوم في بداية الفيديو استطاع الإفلات من الأسد، الذي نجح بدوره في الإمساك بفريسة أخرى من الأشخاص الموجودين في ذلك المنزل.

لكن مفاجأة لافتة حدثت، عندما تمكن الشخص الثاني الذي كان قيد القتل، من مباغتة الأسد والإمساك به لدرجة تقييده.

هذه ليست الاولى ولن تكون الأخيرة

حالات كثير ومشهورة اسود غدروا بمن ربوهم لهذا يجب الا تأمنهم ومن الخطأ تربيتهم في البيوت وتركهم يتجولون بين اصحاب المنزل👌 pic.twitter.com/pqfq2hsps2 — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) November 21, 2022

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ولم يتسنَ التحقق من مصير الشخصين الذين تعرضا للهجوم من قبل الأسد، بينما أكّد المغرد السعودي الذي نشر الفيديو، أن جميع الأشخاص بخير.

وعليكم السلام

نعم كلهم سلموا — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) November 21, 2022

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار موجة من التحذير من مخاطر تربية مثل هذه الحيوانات المتوحشة في المنزل.

فقال “أبو محمد”: “هناك ضوابط عقابية لمن يمتهن تربية الحيوانات التي تشكل خطرا على الإنسان وغير الإنسان. لماذا لايتم تفعيلها وتفتح آلية البلاغات بسرية بحيث يرسل رقم المنزل والحي لأي ممن يقتنون هذه الهوام المفترسة أي يبلغ عنهم كما يبلغ عن الأمور الأخرى”.

د.عبدالله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك ضوابط عقابية لمن يمتهن تربية الحيوانات التي تشكل خطرا على الإنسان وغير الإنسان.

لماذا لايتم تفعيلها وتفتح آلية البلاغات بسرية بحيث يرسل رقم المنزل والحي لأي ممن يقتنون هذه الهوام المفترسة أي يبلغ عنهم كما يبلغ عن الأمور الأخرى. — أبو محمد ظافر الواهبي[email protected] (@dhaferalwaahebi) November 21, 2022

وكتب مناع :”الاسود لا تغدر هذه طبيعتها ، الشعب عندنا اللي طوّعوها بالغصب”.

الاسود لا تغدر هذي طبيعتها ، الشعب عندنا اللي طوّعوها وإلا بالغصب تصير اليفة — مناع آل سالم (@Mana_2013) November 21, 2022

وتساءل “عادل”: “معقول مافي احد منهم معه سلاح”.

معقول مافي احد منهم معه سلاح — 🇸🇦🇸🇦عادل🇸🇦🇸🇦 (@aalismaa) November 22, 2022

مخاطر تربية الأسود في المنزل

ويحرص مغامرون على تربية أسود في منازلهم، في مخاطرة دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر على القاطنين هناك.

وبحسب خبراء في هذا المجال، فإن هناك قوانين تتبع لتربية الحيوانات المفترسة سواء في المنازل أو حتى عند استخدامها في عروض التصوير.

وكانت المصرية فاتن الحلو مدربة الأسود بالسيرك الأوروبي، قد أكدت أنه لا يمكن أن تربي تلك الحيوانات المفترسة في المنزل، نظرا للحاجة إلى مدرب خاص بالأسود معهم طوال الوقت.

وأضافت أن المدرب نفسه يجب أن يكون قوي الشخصية وقادرًا على السيطرة عليهم، حتى لا يحدث أمرًا مزعجًا للجميع.