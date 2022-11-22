رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

وطن- تداول نشطاء على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر رد فعل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني اليوم ضمن نهائيات بطولة كأس العالم التي تحتضنها الدوحة.
فبعد المباراة التي أقيمت في ستاد لوسيل، والتي حضرها الشيخ تميم من الاستاد، حرص عدد من السعوديين على التقاط صور مع أمير قطر لحظة مغادرته.
وحرص الشيخ تميم على مداعبة السعوديين قائلاً: “متكنش أول مباراة بس.. كملوها على كده”، فرد بعض الحاضرين: “إن شاء الله بإذن الله”.
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد بعد أن شارك #المنتخب_السعودي وجماهيره أفراح الفوز وارتدى الوشاح #السعودي : مب أول مباراة بس .. كملوها .. #قدام #السعودية #الأخضر_في_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/ofE9UV6nxK
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 22, 2022
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الشيخ تميم يحضر مباراة السعودية والأرجنتين
وكان مقطع فيديو قد رصد حضور الشيخ تميم بن حمد مباراة السعودية والأرجنتين، وشوهد أمير قطر وهو يطل على الجماهير السعودية لدعم الأخضر في تلك المواجهة.
وحرص الشيخ تميم بن حمد، علم السعودية على كتفيه وسط تصفيق الجمهور.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يرتدي علم السعودية خلال مباراة المنتخب ضد الأرجنتين.
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022
انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين
وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في بطولة كأس العالم المقامة بقطر.
وخلافا لما كان متوقعا، أصبح الأخضر السعودي قريبا جدا من التأهل للدور الثاني لا سيما حال تحقيق الانتصار على منتخب بولندا في الجولة المقبلة.
وجاءت نتيجة مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي في صالح المنتخب السعودي الذي سيضمن التأهل للدور الثاني (ثمن النهائي) حال فوزه على بولندا في المباراة المقبلة.
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واحتفاء بالنصر الذي حققه المنتخب السعودي، أصدرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بأنْ يكون غداً، الأربعاء، إجازةً لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن توجيه خادم الحرمين الشريفين، جاء بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المنتخب السعودي.
جاء توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين بالموافقة على ما اقترحه سمو #ولي_العهد رئيس #مجلس_الوزراء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022