الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

أمير قطر التقط صورا تذكارية مع مشجعين سعوديين

كتب خالد السعدي
تميم بن حمد watanserb.com
تميم بن حمد
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وطن- تداول نشطاء على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر رد فعل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني اليوم ضمن نهائيات بطولة كأس العالم التي تحتضنها الدوحة.

فبعد المباراة التي أقيمت في ستاد لوسيل، والتي حضرها الشيخ تميم من الاستاد، حرص عدد من السعوديين على التقاط صور مع أمير قطر لحظة مغادرته.

وحرص الشيخ تميم على مداعبة السعوديين قائلاً: “متكنش أول مباراة بس.. كملوها على كده”، فرد بعض الحاضرين: “إن شاء الله بإذن الله”.

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الشيخ تميم يحضر مباراة السعودية والأرجنتين

وكان مقطع فيديو قد رصد حضور الشيخ تميم بن حمد مباراة السعودية والأرجنتين، وشوهد أمير قطر وهو يطل على الجماهير السعودية لدعم الأخضر في تلك المواجهة.

وحرص الشيخ تميم بن حمد، علم السعودية على كتفيه وسط تصفيق الجمهور.

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انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في بطولة كأس العالم المقامة بقطر.

وخلافا لما كان متوقعا، أصبح الأخضر السعودي قريبا جدا من التأهل للدور الثاني لا سيما حال تحقيق الانتصار على منتخب بولندا في الجولة المقبلة.

وجاءت نتيجة مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي في صالح المنتخب السعودي الذي سيضمن التأهل للدور الثاني (ثمن النهائي) حال فوزه على بولندا في المباراة المقبلة.

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واحتفاء بالنصر الذي حققه المنتخب السعودي، أصدرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بأنْ يكون غداً، الأربعاء، إجازةً لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن توجيه خادم الحرمين الشريفين، جاء بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المنتخب السعودي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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