بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

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وطن- لم يتمالك مشجع سعودي مسن نفسه، بعد مشاهدة منتخب بلاده وهو يحقق الفوز التاريخي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

بكاء مشجع سعودي بعد فوز الأخضر السعودي

ونشر قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، مقطع فيديو لبكاء مشجع سعودي، من داخل مدرجات ملعب ” استاد لوسيل“، بعد فوز بلاده على الأرجنتين (راقصو التانغو)، كأول منتخب عربي يحقق هذا الفوز التاريخي.

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وعلق مذيع قنوات الكأس القطرية خالد الجاسم، على بكاء المشجع السعودي، ” ربنا يعطيك الصحة والعافية، ودائماً تفوز بلدك، وبكاءك يكون فرح وسعادة على وطنك وبيتك .. الله يسعدك يارب”.

فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

ونجح منتخب السعودية (الصقور الخضر)، في كسر سلسلة انتصارات الأرجنتين ال36، بدون أي هزيمة، عقب الفوز عليه في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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وافتتح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، عن طريق النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في الدقيقة ال10 من ركلة جراء.

كما وأدرك منتخب السعودية هدف التعادل عند الدقيقة ال48 بهدف مباغت من توقيع صالح الشهري، وأحرز المتألق سالم الدوسري هدف الانتصار التاريخي في الدقيقة ال53، بهدف على طريقة البرغوث ميسي بعد مراوغة رائعة.

استاد لوسيل المونديالي

وشهد ملعب ” استاد لوسيل”، حضور 88.012 ألف متفرج، وهو أكبر حضور جماهيري مسجل في مونديال كأس العالم، في مباراة الأرجنتين والسعودية حتى الآن.

كما ويستعد منتخب السعودية (الصقور الخضر)، للمواجهة القوية والصعبة القادمة، السبت. أمام نظيره بولندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويتصدر منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما وآتى منافسه الأرجنتين في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط.