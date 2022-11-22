بعد 50 عامََا على وفاته..دراسة حديثة تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة بروس لي

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وطن– توفي أسطورة الكونغ فو بروس لي عن عمر ناهز الـ 32 عامًا، في سنة 1973.

وقد أظهر تشريح جثمانه وقتَها، أن وفاته كانت بسبب تورم في المخ، نتيجةَ إفراطه في تناول أحد مسكنات الآلام.

سبب موت بروس لي

وبعد قرابة الخمسين عاماً على وفاته، كشف علماء مؤخراً في دراسة جديدة، أن أسطورة فنون الدفاع عن النفس والممثل “بروس لي”، قد مات نتيجة شربه كمية كبيرة من الماء.



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في دراستهم، التي نُشرت في مجلة Clinical Kidney Journal، والتي تحدث عنها موقع “ndtv“، اقترح الباحثون أن بروس لي مات لأن كليتيه لم تكن قادرة على إفراز الماء الزائد.

شائعات عن اغتياله وتسميمه

تختلف نتائج العلماء عن النظريات القديمة حول وفاته، حيث ظهرت في الماضي شائعات تفيد بتعرضه للاغتيال من قبل رجال العصابات الصينيين، أو تسميمه من قبل معجبة غيورة، فيما ظهرت شائعة أخرى تقول بأنه توفي بعد تعرّضه لضربة شمس.



وفقًا للعلماء، ربما يكون الممثل قد مات بسبب نقص صوديوم الدم، والذي يحدث عندما تنخفض مستويات الصوديوم في الجسم نتيجة استهلاك الكثير من الماء. وتتضخم بالتالي الخلايا في الجسم، وخاصة تلك الموجودة في الدماغ نتيجة عدم التوازن.

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ويؤكد الباحثون أن “لي” كان لديه العديد من العوامل التي تشير إلى نقص صوديوم الدم، بما في ذلك استهلاكه بشكل غير معتاد كميات كبيرة من السوائل في نظامه الغذائي، والذي كان يتكون من الكثير من العصائر ومشروبات البروتين.

هذا بالإضافة إلى أنه كان يستهلك مادة الماريجوانا المخدرة، والتي تزيد شعور العطش، إلى جانب العوامل التي تضعف قدرة الكلى على إفراز الماء، مثل: تناول عقاقير الأدوية، والكحول.

وكتب العلماء في بحثهم: “نفترض أن بروس لي مات بسبب شكل محدد من اختلال وظائف الكلى، منها عدم القدرة على إفراز كمية كافية من الماء للحفاظ على التوازن المائي، وهو بشكل أساسي وظيفة أنبوبية”.

من جهتها، أشارت “ليندا لي كادويل”، زوجة لي، ذات مرة إلى أن النجم كان يتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على السوائل من الجزر وعصير التفاح.

كما أشار ماثيو بولي، الذي كتب سيرة بروس لي، إلى أن لي كان يشرب الكثير من الماء خاصة في الفترة التي سبقت وفاته.



وأضافت الدراسة: “من المفارقات أن لي اشتهر بمقولة كن كالماء يا صديقي، ولكن يبدو أن الماء الزائد تسبب في مقتله بنهاية المطاف”.