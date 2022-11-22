بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

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وطن- كشفت مصادر صحيفة متطابقة توجه “طائرة ملكية مغربية إلى الأراضي القطرية” في إشارة إلى الزيارة المنتظرة التي سيؤديها الملك محمد السادس إلى الدوحة، من أجل حضور أول مقابلة للمنتخب المغربي في مواجهة نظيره الكرواتي، ضمن فعاليات مونديال قطر 2022.

محمد السادس في الدوحة

وتلقى الملك محمد السادس دعوة رسمية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح كأس العالم الذي ستحتضن الدوحة فعالياته خلال الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وفقاً لـ موقع “مغرب أنتلتجنس” المتخصص في الشؤون المغاربية.

كما أكد ذات المصدر أن الترتيبات اتخذت بالفعل لتحضير الرحلة المحتمل للعاهل المغربي صوب الدوحة، ولم يتبقَ سوى قرار الملك النهائي.

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وأكد المصدر أيضا على انخراط المملكة “بشكل كبير في تنظيم هذا اللقاء العالمي الكبير”. في إشارة إلى المواطنين المغاربة الذين سيشاركون في مختلف المهام المونديالية بما في ذلك الترتيبات الأمنية.

افتتاح كأس العالم قطر 2022

وقبل أيام من حضور الملك محمد السادس إلى الدوحة، شارك عدد من القادة والرؤساء في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي أقيم -الأحد- على ملعب البيت بمدينة الخور.

وقد توالى وصول الزعماء والوفود إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل ساعات من الحفل الذي افتتح فيه أمير قطر هذه البطولة؛ التي تعدّ أول مونديال تنظّمه دولة عربية إسلامية.

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وشارك في الحفل ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء: الجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس، والسنغالي ماكي سال، والرواندي بول كاغامي، بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أيضا وصل إلى قطر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، ونائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مقابلة منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا

ويواجه منتخب المغرب أكرواتيا وصيف النسخة الماضية للمونديال، غداً الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة المغرب ضد كرواتيا المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، على ملعب “استاد البيت“، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وقطر.

وسيلعب المدرب المغربي الشاب وليد الركراكي، المباراة القوية أمام كرواتيا، في أولى مواجهات أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات، بتشكيلة يراهن الجمهور المغربي وأيضا العربي أنها الأقوى في هذه النسخة المونديالية.