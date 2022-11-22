الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

احتفاء واسع بالأخضر بعد إسقاطه راقصي التانجو في المونديال

كتب خالد السعدي
الملك سلمان watanserb.com
الملك سلمان
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وطن- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا عاجلا بعد فوز منتخب بلاده على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن خادم الحرمين الشريفين وجه بأن يكون غدا، الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

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وأضافت الوكالة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، جاء بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

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انتصار سعودي تاريخي

وقص المنتخب السعودي مشاركته المونديالية، بانتصار تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف.

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سجل للأخضر، صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما كان لونيل ميسي قد تقدم للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

محمد بن سلمان يسجد شكرا لله

وكانت لقطات متداولة على موقع تويتر، قد أظهرت ردة فعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على فوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني.

وظهر ابن سلمان رفقة عدد من الأمراء وهم يتابعون المباراة على شاشة التلفاز، داخل أحد القصور الملكية بالسعودية

الصور نشرها بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد، وأظهرت محمد بن سلمان، وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.

أرقام مذهلة

الانتصار التاريخي الذي حققه الأخضر السعودي أنهى سلسلة عدم الهزيمة لنظيره الأرجنتيني التي بدأت قبل أكثر من 3 أعوام.

كما أن الأرجنتين فازت بجميع مبارياتها الأربع التي واجهت خلالها المنتخبات الآسيوية في بطولات كأس العالم، قبل أن تتجرع مرارة الهزيمة أمام المنتخب السعودي اليوم.

وكانت المرة الأخيرة التي خسرت فيها الأرجنتين مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم في نسخة 1990 أمام منتخب الكاميرون، ومنذ ذلك الحين فازت الأرجنتين في ست مباريات افتتاحية وتعادلت بواحدة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس“.

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ويترقب الملايين من عشاق الكرة العالمية، موعد مباراة منتخب الأرجنتين القادمة في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022 ، بعد الخسارة المفاجئة التى منى بها التانجو على يد السعودية 2-1 في افتتاح مشوار المنتخبين بالمونديال.

ويتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط حيث خسر مبارياته الافتتاحية بمونديال قطر.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المكسيك، يوم السبت القادم، 26 نوفمبر الجاري.

وتُلعب هذه المباراة على استاد “لوسيل” بالدوحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 على أن تختتم مواجهات المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 من الشهر نفسه.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية "واس"، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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